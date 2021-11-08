NAVI – G2
PGL Major Stockholm 2021
CS:GO
NAVI
G2
Матч NAVI – G2 стал рекордным по зрителям за всю историю игры CS:GO
08 ноября, 00:41
Игра Natus Vincere и G2 Esports проходила в финале турнира PGL Major Stockholm 2021. В главном соревновании по CS:GO победила команда NAVI – 2:0.
Esports Charts указывает, что в пиковый момент матч смотрели более 2 миллионов зрителей. Максимальное число зрителей на русскоязычной трансляции – 800 тысяч. Ее пишет Cyber.sports.ru. На второй карте количество зрителей превысило 2,5 миллиона.
Обе цифры – рекорд. До этого в матчах плей-офф PGL Major Stockholm 2021 дважды обновлялись рекордные показатели по просмотрам русскоязычных трансляций. Всегда это было в матчах с участием NAVI.
Сначала рекордной стала игра NAVI – Vitality, потом – полуфинальная игра NAVI и Gambit. Два матча собрали более 500 тысяч зрителей.
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