20 вещей, которые надо знать, чтобы смотреть матчи по CS:GO

СS:GO – одна из самых популярных игр в мире. Весной Esports Charts публиковал статистику просмотров по дисциплинам киберспорта. В топ-3 по времени вошли League of Legends (580,8 млн часов просмотра), CS:GO (354,2) и Dota 2 (253,3). Сейчас матчи по CS:GO бьют рекорды по количеству зрителей на русскоязычных трансляциях PGL Major Stockholm 2021.

Глобально соревновательный режим в Counter-Strike не меняется уже долго. Там по-прежнему две стороны – террористы (атака) и спецназ (защита). Каждая карта идет до победы в 16 раундах, команды меняются местами. При счете 15:15 назначаются дополнительные шесть раундов. Задача – победить в четырех из них. Матчи проходят до победы на двух или трех картах (b03 или b05).

Этот материал – памятка для тех, кто только знакомится с соревновательным CS:GO.