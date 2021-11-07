20 вещей, которые надо знать, чтобы смотреть матчи по CS:GO
СS:GO – одна из самых популярных игр в мире. Весной Esports Charts публиковал статистику просмотров по дисциплинам киберспорта. В топ-3 по времени вошли League of Legends (580,8 млн часов просмотра), CS:GO (354,2) и Dota 2 (253,3). Сейчас матчи по CS:GO бьют рекорды по количеству зрителей на русскоязычных трансляциях PGL Major Stockholm 2021.
Глобально соревновательный режим в Counter-Strike не меняется уже долго. Там по-прежнему две стороны – террористы (атака) и спецназ (защита). Каждая карта идет до победы в 16 раундах, команды меняются местами. При счете 15:15 назначаются дополнительные шесть раундов. Задача – победить в четырех из них. Матчи проходят до победы на двух или трех картах (b03 или b05).
Этот материал – памятка для тех, кто только знакомится с соревновательным CS:GO.
1. Основным и главным турниром в CS:GO считается Major. Это самый популярный турнир с высоким призовым фондом. В обычное время Major проводится два раза в год. Из-за пандемии коронавируса последним турниром этой серии оставался StarLadder Berlin Major 2019. В 2021 году все-таки состоялся Major в Стокгольме. Место проведения – стадион Avicii Arena.
2. Команды в CS:GO получают призовые деньги за определенные места на турнире. Мы подробно исследовали это в отдельном материале о распределении финансов за PGL Major Stockholm 2021. Еще организации выплачивают игрокам зарплаты. У топовых команд киберспортсмены зарабатывают в среднем около 10 тысяч долларов в месяц, главные игроки – больше.
3. Маппул в соревновательном CS:GO изменяется точечно. Обычно из него вычеркивается какая-то карта, а на ее место добавляется обновленная. Актуальный маппул из семи карт на все крупные турниры выглядит так: Inferno, Mirage, Nuke, Overpass, Dust 2, Vertigo, Ancient. Весной карта Ancient заменила в нем Train. У некоторых команд она до сих пор до конца не наиграна.
4. На каждой карте важна раскидка гранат – именно она считается основой для успешной тактики в любой команде. Всего есть четыре типа гранат: дымовая (дым/смок), ослепляющая (флеш), зажигательная (молик), осколочная (хаешка). По гранатам есть отдельные обучающие ролики, которые делает PETR1K. Например, он показывал раскидку дымовых гранат на всех картах.
5. Последнее глобальное изменение повлияло на командные тактики. Теперь игроки могут передавать друг другу различные гранаты – раньше можно было только перекидывать оружие. Это удобно в конкретных ситуациях: один игрок может выкидывать больше гранат. Например, так ему легче замедлить/остановить атаку противника или начать собственную.
6. В киберспорте очень мало политики – это заметно даже по итогам турнира The International 10. В организации Team Spirit два украинца выступают вместе с тремя игроками из России. В CS это тоже распространенная история – посмотрите хотя бы состав NAVI. На LAN-турнирах у многих игроков есть традиция: они выходят к заполненному стадиону с флагами своих стран.
7. Обычно все крупные турниры проходят в формате LAN. На них команды играют в одном помещении, рядом с ними находятся трибуны с фанатами. Так почти полностью исключается возможность использования читов. Все проблемы с интернетом или компьютером решаются на месте. Во время пандемии коронавируса большинство турниров перешли на онлайн-формат.
8. На турнире рядом с командой находится ее тренер. Он имеет право на подсказки и консультации во время таймаутов. На PGL Major Stockholm 2021 возникло много новых ограничений на тренерскую работу. О них рассказывал Zonic из Astralis. Организаторы запретили тренерам трогать игроков и поддерживать их во время матчей. Это раскритиковали даже игроки.
9. Карьера профессиональных игроков в CS в среднем длится до 27-28 лет. Но здесь есть и свои ветераны. На PGL Major Stockholm 2021 выступали karrigan и Snappi – обоим уже за 31 год. Появляются и молодые таланты. 17-летний Drop вышел в плей-офф в месте с командой FURIA. Интересно, что до этого Drop получал от Valve пятилетний VAC-бан за использование программы по изменению косметики на предметах (на это обратил внимание наш читатель).
10. В CS:GO развит бизнес с наклейками. Они появились в 2014 году, а теперь обновляются после каждого крупного турнира. Редкие наклейки стоят несколько тысяч долларов. Наклейки продаются в специальных капсулах, а 50% прибыли с их продажи идет командам. На Major в Стокгольме выпускаются еще и именные стикеры с автографами игроков из топ-8 команд.
11. S1mple (NAVI) и ZywOo (Team Vitality) – лучшие игроки мира. Они постоянно меняются местами в рейтинге сайта HLTV.org. Там подсчитывается вся статистика команд и игроков. Еще это одни из самых зрелищных игроков во всем CS:GO. В 2021 году их команды встретились на турнире PGL Major Stockholm 2021. Итог – победа NAVI на двух картах.
12. NAVI – одна из самых популярных команд в CS:GO. Ее матч против Team Vitality на PGL Major Stockholm 2021 побил рекорд по просмотрам на русскоязычной трансляции. Первую карту смотрели более 500 тысяч зрителей. Еще у нее были общие рекордные просмотры для всего турнира – 1,35 миллиона зрителей. Позже матч NAVI – Gambit поставил новый рекорд.
13. Сейчас за командами и их звездами стало легче следить. Многие игроки стримят фановые матчи по CS на твиче. Например, свой канал активно развивает S1mple. Ютуб-каналы NAVI и Gambit – идеальный пример по созданию качественного и разнопланового контента вокруг матчей. Там есть не только видео по CS, но и даже экскурсии по городам.
14. Есть игроки, которые доминируют в игре на конкретной карте. Латвийский игрок YEKINDAR из Virtus.pro часто показывает себя в одной маленькой части карты Inferno. Так, что именно на ее примере он рассказывал о правильной раскидке гранат и стрельбе. Если услышите фразу «YEKINDAR пушит банан», значит в матче Virtus.pro происходит что-то веселое.
15. В CS:GO изменился расклад сил. Astralis считалась главной командой в истории игры. Она трижды подряд побеждала на турнирах серии Major. Ее игроки лидируют во всех рейтингах по призовым деньгам и выделяются по количеству трофеев. В 2021 году Astralis не вышла в плей-офф на турнире в Стокгольме. По результатам сейчас она напоминает футбольную «Барсу».
16. Astralis теперь выделяется и по скандалам. Главный из них произошел в октябре. Молодой игрок Bubzkji весь сезон прогрессировал в составе, а в итоге не поехал в Стокгольм. Потому что в состав вернулся капитан Gla1ve, который до этого ждал рождения ребенка и помогал жене. После провального турнира – серьезные изменения в составе. Теперь уходят два лидера и тренер.
17. Главная трансферная история в CS:GO случилась еще весной, но из-за результатов Astralis актуальна до сих пор. Николай Device Ридтц переехал в Швецию и стал игроком команды Ninjas in Pyjamas. Хотя до этого перехода считался одним из лучших игроков мира и везде побеждал с Astralis. Теперь NIP разгромила Astralis. Device сыграл за победителей.
18. На многих картах по CS:GO можно увидеть граффити. Так организация Valve отмечает моменты из матчей профессиональных команд. Одно из самых необычных граффити – Olofmeister, который стоит в огне. Этот момент произошел на турнире ESL One Cologne 2014 на карте Overpass. Olofmeister обезвредил бомбу, хотя получал урон от зажигательной гранаты.
19. Во время трансляций часто можно услышать термины, которые не употребляются в обычной жизни. Мы выделим два распространенных и важных. Люркер – игрок, который действует вдали от основной команды. Он ловит соперников во время перетяжек по карте. Энтри-фраггер – игрок с задачей сделать первое убийство в раунде. И первым из команды нападает на противников.
20. Почему смотреть матчи в CS:GO сейчас особенно интересно. Важный летний комментарий от Dupreeh о командах из СНГ-региона: «Самый талантливый регион, который есть в CS прямо сейчас». А так говорил apEX: «За последнее время количество игроков в CS:GO в СНГ увеличилось. Мне кажется, что половина участников FACEIT – русские или украинцы, русскоговорящие».
"НаВи" хороши. Вероятно, достаточно спокойно победят.