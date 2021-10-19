Почему Dota 2, а не 1? Зачем она отделилась от другой игры? За что ее создатели нарвались на суд? История доты для тех, кто ничего не понимает
1. Дота – это игра со сложной историей. Сначала она даже не была полноценной игрой. В 2002 году Blizzard выпускает третий Warcraft, где есть карта Dota. Еще через год выходит дополнение Frozen Throne – и игроки получили исходный код с возможностью самим редактировать карты. Несколько программистов увлеклись и сделали сбалансированной и более интересной именно карту Dota.
2. Игра долго развивалась, стала любимой у киберспортсменов, но заглохла – Blizzard не вкладывала средства в ее модификацию, графика устаревала, а все держалось на нескольких энтузиастах. Тогда появился конкурент Valve, который в 2010-м анонсировал Dota 2. Ведущий создатель новой игры – IceFrog – единственный оставшийся из старой команды модеров, что переделывал доту.
3. IceFrog – загадочный геймдизайнер. Он почти о себе ничего не рассказывал (только возраст, сейчас ему 37 лет) и однажды выложил на форуме своих котов – игроки не одобрили и требовали обновлений игры. IceFrog удалил пост и больше свою жизнь не показывал. Позже Valve наняла его как главного геймдизайнера Dota 2, и тогда из официальных документов удалось раскопать его настоящее имя – Абдул Измаил.
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4) Blizzard пыталась отсудить у Valve права на доту, но шансов у нее почти не было. Во-первых, товарный знак DOTA никому не принадлежал. А главное, что Blizzard не указала, что модификации карт и другой контент фанатов – тоже их собственность. Этот пункт появился в пользовательском соглашении, когда Valve владела полными правами на доту.
5) Принято считать, что Dota 2 давно часть поп-культуры, а первая дота – давно забытая игра для гиков. Но даже ей посвящали песни (успешные). В 2006 году шведский диджей Basshunter выпустил трек «Dota» – вы вряд ли его слышали, но в том году он был в десятке чартов скандинавских стран.
6. Дота гораздо больше вдохновлена не Warcraft, а другой игрой Blizzard – StarCraft, откуда взята одна из карт. В этой игре 1998 года, кстати, тоже был полноценный редактор карт.
7. В профессиональной доте почти нет девушек. Например, Китаянка Би Ся недавно пробилась только в квалификацию большого турнира – но это уже стало сенсацией, которую обсуждало сообщество. Но в итоге ее команда вылетела уже на первом этапе.
8. DOTA – это аббревиатура. Defense of the Ancients – «Защита древних»
9. За каждым персонажем в доте стоит вымышленная история. Но есть отсылки и на реальную жизнь. Например, Пангольер – персонаж, который основан на панголине. Это броненосец, который сворачивается в клубок, и сейчас находится на грани вымирания.
10. В доте тоже бывают договорные матчи. Их коммьюнити называют просто «322». Все из-за того, что игрок Алексей Березин в 2013 году поставил против своей команды $100 с коэффициентом 3,22. Березин получил дисквалификацию на год.
11. Вы в курсе, что в доте крутятся большие деньги. Самый богатый игрок – Йохан Сандштейн (N0tai) из Дании. К 28 годам он заработал почти семь миллионов долларов. Он играет в доту с 15 лет и дважды выигрывал главный турнир – The International.
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12. Мы можем понять, почему вы боитесь доты – там слишком много непонятных терминов и специфического сленга. На эту тему есть даже бакалаврская работа. 137 страниц!