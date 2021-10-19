Почему Dota 2, а не 1? Зачем она отделилась от другой игры? За что ее создатели нарвались на суд? История доты для тех, кто ничего не понимает

1. Дота – это игра со сложной историей. Сначала она даже не была полноценной игрой. В 2002 году Blizzard выпускает третий Warcraft, где есть карта Dota. Еще через год выходит дополнение Frozen Throne – и игроки получили исходный код с возможностью самим редактировать карты . Несколько программистов увлеклись и сделали сбалансированной и более интересной именно карту Dota.

2. Игра долго развивалась, стала любимой у киберспортсменов, но заглохла – Blizzard не вкладывала средства в ее модификацию, графика устаревала , а все держалось на нескольких энтузиастах. Тогда появился конкурент Valve, который в 2010-м анонсировал Dota 2. Ведущий создатель новой игры – IceFrog – единственный оставшийся из старой команды модеров, что переделывал доту.

3. IceFrog – загадочный геймдизайнер. Он почти о себе ничего не рассказывал (только возраст, сейчас ему 37 лет) и однажды выложил на форуме своих котов – игроки не одобрили и требовали обновлений игры. IceFrog удалил пост и больше свою жизнь не показывал. Позже Valve наняла его как главного геймдизайнера Dota 2, и тогда из официальных документов удалось раскопать его настоящее имя – Абдул Измаил.

Что надо знать о победе русской команды на The International 10 – главном киберспортивном турнире мира. Это сенсация: даже они сами хотели 7-8 место