Быстрые факты про The International 11 – это главный турнир года в Dota 2: призовой фонд, фавориты, особенности

15 деталей вокруг The International 2022 – это самый важный турнир по игре Dota 2

1) Впервые The International проводится сразу на двух площадках. Матчи в Сингапуре принимают арены Suntec Singapore и Сингапурский крытый стадион.

2) Во второй раз в истории The International проходит в азиатской стране. Это ежегодный турнир от Valve. В 2019 году The International состоялся в Китае.

3) В основной стадии The International теперь участвуют 20 команд. На предыдущих четырех турнирах их было по 18. Правила из-за этого не поменялись.

4) Как распределяются все путевки в основную стадию The International 2022: