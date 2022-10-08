Быстрые факты про The International 11 – это главный турнир года в Dota 2: призовой фонд, фавориты, особенности
The International – лучший по статусу и наградам турнир в Dota 2. Мы рассказывали о формировании призовых фондов в киберспорте в отдельном материале. The International 2022 в перспективе может собрать рекордную награду по деньгам. Одним из фаворитов считается Team Spirit – предыдущий победитель The International. Команда начинает турнир с основной стадии.
15 деталей вокруг The International 2022 – это самый важный турнир по игре Dota 2
1) Впервые The International проводится сразу на двух площадках. Матчи в Сингапуре принимают арены Suntec Singapore и Сингапурский крытый стадион.
2) Во второй раз в истории The International проходит в азиатской стране. Это ежегодный турнир от Valve. В 2019 году The International состоялся в Китае.
3) В основной стадии The International теперь участвуют 20 команд. На предыдущих четырех турнирах их было по 18. Правила из-за этого не поменялись.
4) Как распределяются все путевки в основную стадию The International 2022:
- Западная Европа – 4;
- Восточная Европа – 2;
- Юго-Восточная Азия – 3;
- Китай – 3;
- Северная Америка – 3;
- Южная Америка – 3;
- Квалификация «Последний шанс» (зона уайлд-кард) – 2.
5) Всего в The International представлены 30 команд – это первый случай в истории. 12 из них разыгрывают две путевки в групповой этап через зону уайлд-кард.
6) 12 команд попадали на The International 11 по DPS-очкам. Из-за неправильного подсчета даже возник скандал. В итоге Fnatic прошла на TI11 с преимуществом в одно очко над Virtus.pro.
7) Главные фавориты The International 2022: PSG.LGD, Team Spirit и OG. За этими командами можно следить, начиная с основной сетки турнира. Их выделяют букмекеры и зрители.
8) Dota 2 перед стартом нового The International выпустила фильм о предыдущем финале. Он доступен на официальном канале Dota 2. Посмотреть можно прямо тут:
9) 150 человек задействованы в трансляциях The International. Стримы ведутся на русском, английском, испанском, китайском и португальском языках. Это основные языки.
10) В капсулах по The International есть наборы с наклейками команд-участниц в разных вариантах. Там же представлены и наборы с автографами игроков.
11) Зрители с билетами на плей-офф The International могут выиграть в Dota 2 уникальные предметы. Для них выпущена сокровищница Treasure Of The Crimson Witness 2022.
12) Часто на The International удивляют команды, на которые перед турниром никто не ставит. Так было в прошлом сезоне – смотрите историю Team Spirit. Кто может удивить прямо сейчас:
- Thunder Awaken;
- BetBoom Team;
- Beastcoast;
- Royal Never Give Up.
13) Рекордсменом по количеству игр и побед за всю историю The International считается PSG.LGD. В Dota 2 все считается по картам. PSG.LGD провела 220 карт и выиграл 145.
14) За десять лет проведения The International почти всегда сохранялась тенденция по постоянному росту призового фонда. В 2011-м он составлял 1,6 миллиона долларов, в 2021-м – 40.
15) Весь турнир проходит на патче 7.32. Там поменялись характеристики героев, предметы и даже формат набора опыта. Подробности обо всех изменениях в Dota 2 можно найти по этой ссылке.
Что еще надо знать о главном турнире года в Dota 2: календарь, трансляции, деньги
• Даты проведения The International 2022: 8 – 30 октября. Все начинается со стадии уайлд-кард, которая запланирована до 12 октября. Потом надо провести групповой этап, а с 20 октября начинается стадия плей-офф. Финальные игры The International 11 примет Сингапурский крытый стадион. Арена вмещает до 12 тысяч и ранее проводила спортивные мероприятия и концерты.
• Формат основной стадии турнира The International 11: в групповой стадии по десять команд разделятся на две группы. В каждом матче будут сыграны по две карты. В плей-офф матчи идут в формате Bo3, финал – Bo5. Напоминаем: предыдущий The International выиграла команда Team Spirit. В финале она играла против PSG.LGD (о связи китайского клуба с «ПСЖ» – тут).
• Где смотреть новый The International – некоторые варианты. Матчи показывает сервис DotaTV, но фанаты жаловались на задержку в 15 минут на трансляциях. Еще The International 2022 в полном объеме показывается на твиче (например, тут). Еще есть официальные каналы The International, где будут матчи плей-офф. Группы – в Okko. Valve все транслирует на steamTV.
• Призовой фонд The International 2022 собирается постепенно. Valve выделяла только базовую сумму в 1,6 миллиона долларов. Дальше в него добавляются деньги от самих игроков – за время проведения TI11 с каждого боевого пропуска жертвуются 25% в общую награду. К началу турнира было собрано более 13 миллионов, но цифра еще увеличится. Награда за прошлый TI – тут.