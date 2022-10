Быстрые факты про The International 11 – это главный турнир года в Dota 2: призовой фонд, фавориты, особенности

The International – лучший по статусу и наградам турнир в Dota 2. Мы рассказывали о формировании призовых фондов в киберспорте в отдельном материале. The International 2022 в перспективе может собрать рекордную награду по деньгам. Одним из фаворитов считается Team Spirit – предыдущий победитель The International. Команда начинает турнир с основной стадии.