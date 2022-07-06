В России суд впервые вынес приговор за преступление в игре: за чит-коды в World of Tanks – в мире за это уже дают тюремные сроки

Программист из Екатеринбурга получил ограничение свободы за продажу чит-кодов в игре World of Tanks – хотя разработчики отозвали иск

Суд в Екатеринбурге приговорил программиста Андрея Кирсанова к 2,5 годам ограничения свободы – он все это время не сможет покидать Екатеринбург и менять место жительства. Причина – нарушение уголовной статьи УК РФ «Создание и распространении вредоносных компьютерных программ».

Это дело привлекло внимание медиа, потому что преступления Кирсанова затрагивают онлайн-игру World of Tanks. ТАСС пишет, что это первый случай в России, когда суд наказывает за киберпреступления в игровой индустрии.

Суть истории в том, что Кирсанов с 2014 года продавал игрокам читы. Они позволяли танку автоматически целиться и попадать в уязвимые места танка противника. Доступ к читу стоил от 25 рублей за 150 боев до 2125 рублей за 15 тысяч боев. Кирсанов продавал читы через сайт Ciber Tank, который также имел бот, который не требовал даже играть, и автоматически побеждал противника.