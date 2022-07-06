В России суд впервые вынес приговор за преступление в игре: за чит-коды в World of Tanks – в мире за это уже дают тюремные сроки
Программист из Екатеринбурга получил ограничение свободы за продажу чит-кодов в игре World of Tanks – хотя разработчики отозвали иск
Суд в Екатеринбурге приговорил программиста Андрея Кирсанова к 2,5 годам ограничения свободы – он все это время не сможет покидать Екатеринбург и менять место жительства. Причина – нарушение уголовной статьи УК РФ «Создание и распространении вредоносных компьютерных программ».
Это дело привлекло внимание медиа, потому что преступления Кирсанова затрагивают онлайн-игру World of Tanks. ТАСС пишет, что это первый случай в России, когда суд наказывает за киберпреступления в игровой индустрии.
Суть истории в том, что Кирсанов с 2014 года продавал игрокам читы. Они позволяли танку автоматически целиться и попадать в уязвимые места танка противника. Доступ к читу стоил от 25 рублей за 150 боев до 2125 рублей за 15 тысяч боев. Кирсанов продавал читы через сайт Ciber Tank, который также имел бот, который не требовал даже играть, и автоматически побеждал противника.
Сотрудники отдела «К» еще в 2020 году провели контрольную закупку и задержали Кирсанова. Во время обыска у него дома нашли 24 тысяч долларов и почти 50 тысяч евро. Но, по его словам, это деньги в долг на покупку квартиру – продажа читов не приносила такие суммы.
Следствие оценило ущерб от читов Кирсанова в 670 миллионов рублей. Но разработчик игры, белорусская компания Wargaming, отказалась от иска. Ее представитель заявил, что ущерб меньше: «Компания отказалась от предъявления исковых требований. Почему? Не могу пояснить. Изменились обстоятельства».
Кирсанов «доволен приговором» и не будет его обжаловать. Также он говорил, что активно помогал следствию, «сожалеет, что нарушал закон» и занимался этим, потому что остался без работы. Ранее прокурор просил для Кирсанова полтора года колонии. Максимальное наказание по статье – пять лет лишения свободы.
World of Tanks – одна из главных онлайн-игр в России. В нее одновременно играют от 90 до 500 тысяч человек. В 2020-м World of Tanks занимал восьмое место среди самых доходных игр мира. Wargaming в 2017 году заработал $367 млн. С весны этого года Wargaming не ведет деятельность в России и Беларуси, но оставил свои игры в этих странах доступными.
Как в мире наказывают за игровые читы: многомиллионые штрафы в США и тюремные сроки в Южной Корее
В мировой практике уже есть достаточно историй, когда создатели читов попадают под суд – выплачивают штрафы, получают тюремные сроки.
- В 2021 году полиция Китай арестовала десять человек из компании Chicken Drumstick. Она продавала подписку на читы популярных игр: CS:GO, Apex Legends и Call of Duty. Цена одной подписки – десять долларов. Полиция изъяла у компании $46 млн и спортивные автомобили.
- Создатели Pokemon Go отсудили у читеров $5 млн. Процесс длился два года, создатели читов получили от суда США пожизненный запрет на их создание и распространение.
- Компания Blizzard отсудила у поставщика чит-кодов 8,6 млн – через закон об авторском праве. Читеры использовали интеллектуальную собственность, поэтому и получили наказание.
- В Южной Корее законодательно запрещено использовать читы в мультиплеерных играх. Это связано с развитием киберспорта – люди зарабатывают на нем деньги и хитрят. За создание и распространение читов в Южной Корее можно получить штраф до $43000 или тюремный срок до пяти лет. Например, игрока, который на махинациях в Overwatch заработал $180 000, получил год тюрьмы.
Хотя обычно проблему решают сами разработчики: с помощью античитинговых программ (вы не попадете в игру, если хитрите) и массовых банов нечестных игроков. Например, создатель программы по обнаружению читеров говорил, что за год под бан попадают больше 300 тысяч игроков.