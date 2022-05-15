Что означают noob-tube, whiff, HUD, de-buff и другие слова – Sony PlayStation выпустила словарь геймерского сленга на 112 слов
Sony выпустила словарь терминов, которые употребляют геймеры. Всего там 112 слов, которые расположены в алфавитном порядке. Многие из них всем известные: RPG, крафтинг, точка быстрого перемещения.
Мы отобрали самые интересные термины.
Boss-rush
Режим игры или целый поджанр, где игрок должен победить серию уникальных и сильных врагов.
Cheesing
Использование уязвимости или тактики, чтобы упростить прохождение сложного участка.
De-buff
Значительное снижение способностей врага с помощью предмета или специального действия – чтобы ослабить его наступательные или атакующие навыки.
Escort mission
Тип миссии, где через опасное место в игре нужно провести беззащитного персонажа.
Fetch-quest
Тип квеста, где нужно куда-то пойти, что-то взять и принести попросившему.
Ganking
Смерть в игре после нападения группы врагов.
Git gud
Намеренное неправильное написание слова «get good». Так отвечают игрокам, которые жалуются на сложные моменты в играх.
HUD
Аббревиатура от «heads-up display». Отображает текстовые или графические плашки, которые показывают главную информацию об игроке или противнике: уровень здоровья, боеприпасы, доступные предметы и способности.
I-frames
Моменты в игре, когда нельзя получить урон. Например, когда игрок уворачивается или открывает дверь.
Kiting
Тактика увода врага от его первоначального местоположения в более подходящее место для боя.
Mount
Существо-компаньон, который помогает быстрее путешествовать по миру игры. Например, Плотва из из «Ведьмака».
Noob-tube
Оружие, которое любят новички. Например, гранатомет.
New Game +
Специальный режим игры, который появляется при перепрохождении: сохраняется предыдущий прогресс, усложняется сама игра.
OP
Сокращение от overpowered («сверхмощный»). Так говорят об оружии и стиле игры, которые намного сильнее других.
Permadeath
Необязательный режим игры, который сильно ограничивает. Распространенный пример: после первой смерти игра начинается заново.
Ragequit
Завершение игры из-за разочарования в ней.
Spamming
В случае игр это настойчивое применение одной и той же тактики или маневра.
Stun-lock
Быстрая серия атак, чтобы ошеломить противника.
T-pose
Игровой баг, при котором персонаж-гуманоид появляется в игре полностью статичным: обе ноги сцеплены вместе, а обе руки вытянуты перпендикулярно телу, образуя форму буквы «Т».
Whiff
Попытка в файтинге атаковать в ближнем бою, которая редко бывает удачной из-за неправильной тактики атакующего игрока.
Wrecked
Ситуация, когда игрок легко и быстро победил соперника в честном бою.