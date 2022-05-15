игры
Поделиться:
Комментарии:
0
#игры

Что означают noob-tube, whiff, HUD, de-buff и другие слова – Sony PlayStation выпустила словарь геймерского сленга на 112 слов

Sony выпустила словарь терминов, которые употребляют геймеры. Всего там 112 слов, которые расположены в алфавитном порядке. Многие из них всем известные: RPG, крафтинг, точка быстрого перемещения. 

Мы отобрали самые интересные термины. 

PlayStation Россия

Boss-rush

Режим игры или целый поджанр, где игрок должен победить серию уникальных и сильных врагов.

Cheesing

Использование уязвимости или тактики, чтобы упростить прохождение сложного участка.

De-buff

Значительное снижение способностей врага с помощью предмета или специального действия – чтобы ослабить его наступательные или атакующие навыки.

Escort mission

Тип миссии, где через опасное место в игре нужно провести беззащитного персонажа. 

Fetch-quest

Тип квеста, где нужно куда-то пойти, что-то взять и принести попросившему. 

Ganking

Смерть в игре после нападения группы врагов.

Git gud

Намеренное неправильное написание слова «get good». Так отвечают игрокам, которые жалуются на сложные моменты в играх.

BANDAI NAMCO Europe

HUD

Аббревиатура от «heads-up display». Отображает текстовые или графические плашки, которые показывают главную информацию об игроке или противнике: уровень здоровья, боеприпасы, доступные предметы и способности.

I-frames

Моменты в игре, когда нельзя получить урон. Например, когда игрок уворачивается или открывает дверь.

Kiting

Тактика увода врага от его первоначального местоположения в более подходящее место для боя.

Mount

Существо-компаньон, который помогает быстрее путешествовать по миру игры. Например, Плотва из из «Ведьмака».

Noob-tube

Оружие, которое любят новички. Например, гранатомет. 

New Game +

Специальный режим игры, который появляется при перепрохождении: сохраняется предыдущий прогресс, усложняется сама игра.

OP

Сокращение от overpowered («сверхмощный»). Так говорят об оружии и стиле игры, которые намного сильнее других. 

Rockstar Games

Permadeath

Необязательный режим игры, который сильно ограничивает. Распространенный пример: после первой смерти игра начинается заново.

Ragequit

Завершение игры из-за разочарования в ней. 

Spamming

В случае игр это настойчивое применение одной и той же тактики или маневра.

Stun-lock

Быстрая серия атак, чтобы ошеломить противника. 

T-pose

Игровой баг, при котором персонаж-гуманоид появляется в игре полностью статичным: обе ноги сцеплены вместе, а обе руки вытянуты перпендикулярно телу, образуя форму буквы «Т».

Whiff

Попытка в файтинге атаковать в ближнем бою, которая редко бывает удачной из-за неправильной тактики атакующего игрока. 

Wrecked 

Ситуация, когда игрок легко и быстро победил соперника в честном бою.

Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#игры