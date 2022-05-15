Что означают noob-tube, whiff, HUD, de-buff и другие слова – Sony PlayStation выпустила словарь геймерского сленга на 112 слов

HUD

Аббревиатура от «heads-up display». Отображает текстовые или графические плашки, которые показывают главную информацию об игроке или противнике: уровень здоровья, боеприпасы, доступные предметы и способности.

I-frames

Моменты в игре, когда нельзя получить урон. Например, когда игрок уворачивается или открывает дверь.

Kiting

Тактика увода врага от его первоначального местоположения в более подходящее место для боя.

Mount

Существо-компаньон, который помогает быстрее путешествовать по миру игры. Например, Плотва из из «Ведьмака».

Noob-tube

Оружие, которое любят новички. Например, гранатомет.

New Game +

Специальный режим игры, который появляется при перепрохождении: сохраняется предыдущий прогресс, усложняется сама игра.

OP

Сокращение от overpowered («сверхмощный»). Так говорят об оружии и стиле игры, которые намного сильнее других.