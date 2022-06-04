Почему миллионы людей играют в Diablo Immortal: скачивают ее бесплатно, а потом вкладывают деньги и критикуют

В 2022-м бренд Diablo взял свое. Сайт iXBT пишет, что игра уже занимает первое место в 40 странах мира по скачиваниям в App Store. Во многом из-за выхода на мобильных устройствах пользователи критиковали игру в момент анонса. Тогда один из сотрудников Blizzard им ответил: «Ребята, у вас нет телефонов?» Сейчас ставка разработки на iOS и Android оправдывается.

Diablo Immortal занимает первые места во всех топах по бесплатным мобильным играм. Только в Google Play у нее набралось уже более миллиона скачиваний и около 250 тысяч отзывов. Game Rant напоминает, что в игре предварительно зарегистрировались примерно 30 миллионов пользователей. Они могли использовать ее уже в момент выхода мобильной версии.

Дизайн ориентирован на мобильные устройства, поэтому игра выглядит качественно почти на любых моделях. Авторы доказывают, что все больше людей интересуются мобильными версиями. Критики утверждают, что Diablo Immortal не отличается по атмосфере от игр серии. The Verge подтверждает: Diablo Immortal передает традиционный внешний вид Diablo. Это ее плюс.