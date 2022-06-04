Почему миллионы людей играют в Diablo Immortal: скачивают ее бесплатно, а потом вкладывают деньги и критикуют
1 июня (на PC – 2 июня) состоялся официальный релиз игры Diablo Immortal. Уже в первые двое суток число загрузок превысило миллион. Изначально игра создавалась для мобильных устройств, но в открытом тесте сейчас доступна и на PC. Официально Diablo Immortal не вышла в России, Бельгии и Нидерландах. Хотя сыграть в нее у пользователей из России все равно получается.
У Diablo Immortal было 30 миллионов предварительных регистраций – сейчас игра лидирует в бесплатных подборках
Еще в 2018 году компания Activision Blizzard столкнулась с критикой в момент показа первых кадров из игры Diablo Immortal. Анонс проходил на BlizzCon. Blizzard вела разработку в сотрудничестве с китайской компанией NetEase. Пользователи посчитали, что по интерфейсу Diablo Immortal похожа на игру Crusaders. Ее мобильную версию разрабатывала именно NetEase.
Так выглядел трейлер игры Diablo Immortal в 2018 году:
В 2022-м бренд Diablo взял свое. Сайт iXBT пишет, что игра уже занимает первое место в 40 странах мира по скачиваниям в App Store. Во многом из-за выхода на мобильных устройствах пользователи критиковали игру в момент анонса. Тогда один из сотрудников Blizzard им ответил: «Ребята, у вас нет телефонов?» Сейчас ставка разработки на iOS и Android оправдывается.
Diablo Immortal занимает первые места во всех топах по бесплатным мобильным играм. Только в Google Play у нее набралось уже более миллиона скачиваний и около 250 тысяч отзывов. Game Rant напоминает, что в игре предварительно зарегистрировались примерно 30 миллионов пользователей. Они могли использовать ее уже в момент выхода мобильной версии.
Дизайн ориентирован на мобильные устройства, поэтому игра выглядит качественно почти на любых моделях. Авторы доказывают, что все больше людей интересуются мобильными версиями. Критики утверждают, что Diablo Immortal не отличается по атмосфере от игр серии. The Verge подтверждает: Diablo Immortal передает традиционный внешний вид Diablo. Это ее плюс.
Автор PC Mag Джордан Майнор выделяет у Diablo Immortal только два минуса: временное снижение скорости у игроков без донатов и беспорядочный интерфейс. Отдельный вопрос – система вложений. Engadget называет игру лучшей и самой тревожной от Blizzard за последние годы. Там перечисляются похожие преимущества и минусы. Тревога связана с донатами.
Что надо знать перед скачиванием Diablo Immortal – это бесплатная игра со сложной системой донатов
Сюжет Diablo Immortal строится по хронологии между Diablo II и Diablo III. Цель – убийства демонов. Это многопользовательская бесплатная экшн-игра. Ее разработка шла четыре года, а перед запуском Diablo Immortal проходило три тестирования. После них разработчики объявили о поддержке кроссплатформенного прохождения и проведении бета-тестирования на PC.
В Diablo Immortal есть внутренняя валюта – ее можно приобрести за реальные деньги. Валюта открывает редкие предметы и даже ускоряет игровой прогресс. Вложение денег повлияет и на уровень героя. Сама система донатов в Diablo Immortal отличается от других игр. Все покупки там привязаны к персонажу, а не к аккаунту. Поэтому при смене класса героя нужны новые донаты.
Автор Den of Geek Мэтью Берд подробно исследовал все уровни донатов. Его отдельные объяснения по косметическим предметам и влиянию донатов на прогресс можно прочитать тут. Он выяснял, можно ли назвать Diablo Immortal платной игрой. Вывод: «Технически – нет. Но это игра, где можно заплатить реальные деньги, чтобы значительно облегчить себе жизнь».
Пользователи уже раскритиковали систему донатов и охарактеризовали ее так: «Она нужна ради места в топе». Важно: прохождение сюжетной линии Diablo Immortal возможно и без донатов. Это еще до релиза подтверждали сотрудники студии разработки. Тестировщики исследовали сюжет Diablo Immortal без вложений. Основные детали игры и дальше будут оставаться бесплатными.
Как скачать игру Diablo Immortal и сыграть в нее в России
В игре Diablo Immortal есть русскоязычный перевод, но сама возможность захода в нее из России официально ограничена. При попытке участия в тестировании на PC пользователь получает ответ: «Вы пока не можете загрузить эту игру». «Еще не доступно в вашей стране», – такая надпись высвечивается, если заходить на страницу игры и наводить курсор на игровую кнопку.
Основная проблема с Diablo Immortal заключается именно в скачивании игры. Весь процесс внутри сохраняется автоматически при стабильном подключении к интернету. «Чемпионат» обращал внимание, что скачать Diablo Immortal на PC можно при создании нового аккаунта в Battle.net. Для этого в описании нужно выбрать другую страну, а дальше использовать VPN.
«Тинькофф Журнал» разбирал ситуацию с мобильной версией Diablo Immortal внутри России. Ее скачивание доступно в стране без серьезных ограничений. В аккаунте на iOS понадобится сменить регион и отказаться от введения платежных данных. Другой способ – создание нового аккаунта в App Store. Для Android все совсем просто: Diablo Immortal есть в магазине приложений TapTap.
Из-за ограничений для банков и платежных систем у пользователей из России возникают проблемы с донатами в Diablo Immortal. Мобильные платежи в App Store сейчас недоступны. Карты Visa и Mastercard не поддерживаются. Еще возможно пополнение кошелька через PayPal (без создания нового аккаунта), но это ненадежный способ с использованием других людей.