На Football Manager влияют ассистенты ресерчера. Стать таким может любой – менять игроков и попасть в реальный клуб

В итоге все получилось. Сам Хитч вспоминал об этом так: «Каждый раз, когда что-то публикуется с Бреретоном, мои друзья пишут: «Это великолепно! С тебя все началось!» Я занимаюсь разведкой для Football Manager около десяти лет». Хитч утверждает, что Бреретон упомянул о технической возможности игры за Чили в клубной программе. До этого никто об этом не знал.

Внутренняя скаутская система помогает сделать игру точнее. Важно: потом эту же систему используют профессиональные футбольные клубы. Еще в 2009-м был яркий случай, когда «Эвертон» подписал контракт со Sports Interactive. Так клуб получил возможность официально взять внутреннюю базу данных по игрокам, хотя многие пользовались ей и без контрактов.

Семь лет назад The Guardian выпускал большой исследовательский материал, где рассказывал о Football Manager и изменениях в футболе. Там Виллаш-Боаш признавался, что пользовался базой данных игры во время работы в «Челси». В 2017-м в мини-фильме от COPA90 было раскрыто, что над игрой работали 1300 ресерчеров и ассистентов из 51 страны мира. Сейчас их стало больше.

Даже сайт Football Manager иногда берет у ресерчеров интервью. Так о работе рассказывал Стюарт Милн – главный сотрудник Football Manager по Шотландии. В 1997-м он стал ассистентом ресерчера, а уже с 2000-го поднялся выше. Его объяснение: «Я стал помощником, просто отправив электронное письмо, где указал на проблемы с «Данди Юнайтед».