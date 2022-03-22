На Football Manager влияют ассистенты ресерчера. Стать таким может любой – менять игроков и попасть в реальный клуб
Football Manager – культовая серия игр, которая существует с 1992 года. Ранее она выходила под названием Championship Manager. В базе данных Football Manager находятся более полумиллиона реальных футболистов, клубных сотрудников и тренеров. Случаются и вдохновляющие истории: люди становятся известными из-за игры. Один такой случай мы даже разбирали отдельно:
Каждый может стать ассистентом ресерчера в Football Manager. Как это сделать
Sports Interactive постоянно улучшает точность игровых данных. Для этого привлекаются обычные болельщики, которые входят во внутреннюю скаутскую систему. На официальном сайте компании Sports Interactive есть специальный раздел по исследованиям и скаутингу в Football Manager. Там же опубликованы ответы на актуальные вопросы по работе ресерчеров (аналитиков/скаутов).
Что нужно понимать:
- У каждой лиги есть главный ресерчер – он взаимодействует со Sports Interactive;
- Football Manager ищет именно ассистентов ресерчера – тех, кто отвечает за клубы;
- Эта работа никак не оплачивается, но можно получить бесплатную копию игры;
- Еще одна возможная награда: ранний доступ к бета-версии Football Manager.
От кандидатов требуются специальные навыки. Рекомендуется, чтобы человек внимательно следил за всеми уровнями клуба – знал даже молодежную команду. Желательно, чтобы при этом он еще и посещал матчи. На отдельной странице публикуются доступные роли и контакты для связи. В заявке нужно указывать причины, по котором ты хочешь стать ассистентом ресерчера.
Обычно доступные вакансии публикуются в таком виде:
Ассистенты ресерчера занимаются детальными изменениями базы данных в игре. Они публикуют и перепроверяют данные об игроках основной команды, молодежки, персонале и даже финансовых возможностях клуба. Sports Interactive отдельно подчеркивает, что в разработке Football Manager стремится к точности в деталях. Поэтому работа ассистентов контролируется.
Зато отдельная реклама достижений ассистентов ресерчеров указана в Steam (и повторяется в других местах). Многие из них просто бесплатно занимались развитием игры Football Manager, а затем получили должности в реальном профессиональном футболе. Кто-то начал журналистскую карьеру, другие стали скаутами – в «Герте», «Плимуте» и «Уотфорде».
Иногда ассистенты ресерчера нужны даже в английском футболе. Так в 2019 году Football Manager официально звал людей на эту роль по отдельным английским командам. Были среди них «Бристоль Сити», «Бристоль Роверс» и даже «Эвертон». Хотя основной поток людей направлялся на низшие дивизионы Англии с командами уровня «Саутпорта» и «Лимингтона».
Что известно о реальной работе ресерчеров и ассистентов в Football Manager
Шанс есть у каждого. Cyber.sports.ru публиковал историю Йохана, который работал ассистентом ресерчера. Он помогал с созданием базы данных по «Аяксу»: смотрел матчи, анализировал игроков, вносил о них подробности и влиял на характеристики. Йохан указал на ошибки в обсуждении на форуме, а дальше познакомился с главным ресерчером по Нидерландам.
Так и началась его работа. На примере Йохана видна и мотивация всех ассистентов ресерчера – чаще всего ими становятся обычные клубные болельщики. Они предоставляют первоначальные данные. За ними их проверяют и все анализируют ресерчеры по лигам– так дело доходит до заключительной оценки штатных аналитиков из Sports Interactive.
Ресерчер Football Manager по «Блэкберну» Марк Хитч стал знаменитым, когда заметил вторую национальность Бена Бреретона. Это он указал в его профиле страну Чили – задолго до перехода Бреретона в чилийскую сборную. Именно с Хитча стартовала история по привлечению уже Бреретона Диаса в сборную Чили. Фанаты оставляли везде чилийские флаги и отмечали Хитча.
В итоге все получилось. Сам Хитч вспоминал об этом так: «Каждый раз, когда что-то публикуется с Бреретоном, мои друзья пишут: «Это великолепно! С тебя все началось!» Я занимаюсь разведкой для Football Manager около десяти лет». Хитч утверждает, что Бреретон упомянул о технической возможности игры за Чили в клубной программе. До этого никто об этом не знал.
Внутренняя скаутская система помогает сделать игру точнее. Важно: потом эту же систему используют профессиональные футбольные клубы. Еще в 2009-м был яркий случай, когда «Эвертон» подписал контракт со Sports Interactive. Так клуб получил возможность официально взять внутреннюю базу данных по игрокам, хотя многие пользовались ей и без контрактов.
Семь лет назад The Guardian выпускал большой исследовательский материал, где рассказывал о Football Manager и изменениях в футболе. Там Виллаш-Боаш признавался, что пользовался базой данных игры во время работы в «Челси». В 2017-м в мини-фильме от COPA90 было раскрыто, что над игрой работали 1300 ресерчеров и ассистентов из 51 страны мира. Сейчас их стало больше.
Даже сайт Football Manager иногда берет у ресерчеров интервью. Так о работе рассказывал Стюарт Милн – главный сотрудник Football Manager по Шотландии. В 1997-м он стал ассистентом ресерчера, а уже с 2000-го поднялся выше. Его объяснение: «Я стал помощником, просто отправив электронное письмо, где указал на проблемы с «Данди Юнайтед».