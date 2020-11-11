В шотландском клубе работает 17-летний скаут. Все делает удаленно из Индии и прославился через Football Manager
Твиттер Эшвина Рамана лайкался скромно – когда пять раз, когда десять, если повезет, то 20+. А потом внезапно – бух, и две тысячи лайков за сутки на один пост.
Найти свой профайл в Football Manager легко любому профессиональному футболисту – тут не будет неожиданности. Другое дело, когда себя в FM показывает 17-летний скаут из Индии, работающий на удаленке в клубе из шотландского элитного дивизиона.
Истории про молодых скаутов перестали быть редкостью, но тут случай особый. Бета-тестирование Football Manager 2021 было запущено 10 ноября, после чего мир узнал про Рамана.
Вкратце про него:
• Да, ему 17 лет.
• Он родился в США и имеет американский паспорт, но говорит: «Я всю жизнь прожил в Индии, я индиец во всех смыслах».
• С 13 лет, вдохновившись книгой Купера и Шимански «Футболономика», завел блог и «просто двигался вперед, время от времени занимаясь написанием статей, пока глава аналитического отдела не спросил меня, не хочу ли я присоединиться».
• Этим главой был Стиви Грив, возглавляющий отдел аналитики в «Данди Юнайтед». «Я был в курсе его работы, – говорил Грив. – Думал, что он делает ее отлично. Наш спортивный директор позволил взглянуть на новые способы скаутинга – это позволило мне работать с такими людьми, как Раман».
• Он работает на шотландский «Данди Юнайтед» (клуб сейчас идет в Премьершипе пятым). Там – занимается просмотром и анализом видео.
• На вопрос – реальная ли это зарплата на скрине (там 100 фунтов в неделю – это 10 тысяч на рубли), он ответил: «К сожалению, нет. Не думаю, что многие из заявленных зарплат сотрудникам там верны».
• Удача и везение? Так он говорит: «Очевидно, что мне повезло, и было легче, чем другим». И советует: «Заведите блог, показывайте свою работу, делайте ее хорошо и скрестите пальцы».
В его блоге – статьи о европейском футболе. В основном, о клубах АПЛ. В последней записи он рассказывал, как играл в FM за «Арсенал» весной 2020-го. А первая статья была о Валерии Лобановском.
Встречаются в его твиттере и твиты подобные этому:
Только к Харри Кейну это отношения не имеет – Раман эмоционировал, обращаясь к игроку в крикет Кейну Уильямсону.
Раман активно ведет твиттер, из футбола пишет чаще всего про АПЛ, как это было и в блоге. Сейчас у него 13,5 тысяч подписчиков. Все они могли бы уместиться на домашнем 14-тысячном стадионе «Данди Юнайтед».