22 ожидаемых игры 2022 года: S.T.A.L.K.E.R. 2, Хогвартс в XIX веке, Outlast и другие
Dying Light 2
Дата выхода: 4 февраля
Платформы: PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК
Сиквел, который запоздал на пару лет из-за проблем с разработкой. Игровые журналисты уже оценили и говорят, что новый Dying Light не сильно изменился. И не разочаровал.
Ой, а что было в первой части? Паркур и выживание в зомби-апокалипсисе. Да, сочетание двух приевшихся жанров выделило игру на фоне похожих проектов. Но теперь еще Dying Light прокачался в сюжетном повествовании: создатели обещают, что выбор в квестах теперь реально меняет правила игры.
Sifu
Дата выхода: 8 февраля
Платформы: PS5, PS4 и ПК
Боевик с интересной фишкой – если соперник наносит герою травму, то он стареет и теряет характеристики. Если станет совсем дряхлым, то умрет, и игра попросит начать заново.
OlliOlli World
Дата выхода: 8 февраля
Платформы: PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК
Вероятно, будущий инди-хит – игра, которую советуешь тем, кто не играет.
Окружение в духе мультиков Миядзаки делает необычную атмосферу для игры про скейтборд. Хотя это уже третья часть OlliOlli, но сейчас стало более аркадно и весело, чем раньше.
Horizon Forbidden West
Дата выхода: 18 февраля
Платформы: PS5, PS4
Снова сиквел, который спокойно развивает идеи оригинала, не злит фан-базу и собирает вокруг себя мало обсуждений. Единственный заметный ажиотаж был только вокруг располневшей героини.
Если не в курсе, то Horizon – это постапокалипсис, где вместо зомби и других тварей – враждебные машины. И тон у игры не депрессивный, как у The Last Of Us, а приятный и цветастый.
Как игра The Last Of Us рассказывает о постапокалипсисе, но поражает реализмом. Теперь ее для HBO экранизирует Кантемир Балагов
Elden Ring
Дата выхода: 25 февраля
Платформы: PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК
Потенциально игра года. Автор Dark Souls Хидэтака Миядзаки объединился с писателем Джорджем Мартином (он написал основу истории и лор Elden Ring), чтобы выдать новый открытый мир, где будет очень сложно. В этот раз – в эстетике «Властелина колец».
Но хардкорно не будет (это же плюс?). Журналисты говорят, что Elden Ring проще Dark Souls и требует больше изучать мир, а не только пыхтеть с неубиваемыми боссами.
Gran Turismo 7
Дата выхода: 4 марта
Платформы: PS5, PS4
Еще один эксклюзив PlayStation. Gran Turismo вернется к истокам (создатели ориентируются на дух четвертой части), будет кампания, турниры, тюнинг машин – все по классике, без излишеств.
S.T.A.L.K.E.R. 2
Дата выхода: 28 апреля
Платформы: Xbox Series, ПК
Ну, вы все понимаете. Это с запасом самая обсуждаемая игра года, если совсем внезапно не выйдет GTA VI.
Пока что «Сталкер» заигрывает с ностальгией в трейлере, показывает красоту движка Unreal Engine 5 и в пресс-релизах рассказывает об оленях-мутантах и других нестандартных фишках игры. Сам геймплей никто еще не пробовал.
«Сталкер» по уровню ожидания близок к Cyberpunk 2077 и этим пугает. Главное опасение фанатов – хорошая история и продуманный мир затеряются в технических проблемах. Тем более, «Сталкер» всегда был игрой с кривоватым исполнением.
Love, Money, Rock'n'Roll
Дата выхода: 2 июня
Платформы: ПК
Авторы «Бесконечного лета» собрали краудфандингом деньги и сделали новую визуальную новеллу, где аниме-стиль опять будет сочетаться с ностальгией. Теперь не по СССР, а просто о 80-х. Игра расскажет о сыне советских эмигрантов, который учится в Японии.
Starfield
Дата выхода: 11 ноября
Платформы: Xbox Series, ПК
Студия Bethesda проснулась и впервые за 25 лет выпустит игру в новом сеттинге. Тодд Ховард обещает Skyrim в космосе. И больше добавить что-то сложно – звучит слишком амбициозно.
GhostWire: Tokyo
Дата выхода: неизвестно
Платформы: PS5, ПК
Экспериментальный хоррор от первого лица от автора Resident Evil и Evil Within. Завязка – 99% жителей Токио мистически пропали, и город населили призраки. Надо всех спасать и спасаться.
God of War Ragnarök
Дата выхода: неизвестно
Платформы: PS5, PS4
Gof of War четырехлетней давности в начале года выходит на ПК. И чуть позже выйдет продолжение Ragnarök эксклюзивно для PlayStation.
Сын Кратоса Атрей повзрослел, и теперь они вместе с отцом ищут спасение от апокалипсиса. Геймплейно и графически игра держит тот же уровень. В общем, мы уже выше писали про «безопасный сиквел».
A Plague Tale: Requiem
Дата выхода: неизвестно
Платформы: PS5, Xbox Series, ПК
Игра с духом God of War – рядом с нами ребенок, и мы проходим через суровости. Но не среди скандинавских мифов, а средневековой Франции. Главное – держать с собой факел, чтобы отпугивать толпы чумных крыс, которые всюду.
И да – это снова сиквел.
Company of Heroes 3
Дата выхода: неизвестно
Платформы: ПК
Стратегия о Второй мировой теперь расскажет о боях на Средиземноморье. Должно получиться не так скандально, как во второй части. Тогда игра обсуждалась из-за спорных действий советских солдат.
Hogwarts Legacy
Дата выхода: неизвестно
Платформы: PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК
Игра расскажет, каким был Хогвартс в конце XIX века. Вселенная «Гарри Поттера» обычно в играх реализовывалась достойно (особенно в начале нулевых – на пике интереса).
В этот раз игра постарается удержать внимание почти без участия известных персонажей: надо прокачивать магию своего героя (внешность, голос и прочее выбираем сами) и взаимодействовать с другими учениками школы. Но какой геймплей – пока не очень понятно.
Квиддич со всех сторон. Как Роулинг ввела его в «Гарри Поттер» после расставания. Почему это плохой спорт. Как сыграть в реальности
Stray
Дата выхода: неизвестно
Платформы: PS5, PS4 и ПК
Играем за кота в кибергороде, где не осталось людей, и вокруг пугают роботы. Киберпанк + котик = идеально?
Zelda Breath of the Wild 2
Дата выхода: неизвестно
Платформы: Nintendo Switch
Тут все просто: если у вас есть Nintendo Switch, то как вообще можно пропустить новую «Зельду»?
The Outlast Trials
Дата выхода: неизвестно
Платформы: PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК
Главный игровой хоррор превращается в сериал – третья часть Outast будет приквелом, который отбросит во времена Холодной войны. Теперь можно прочувствовать, как корпорация «Меркоф» впервые жестко экспериментирует с психикой людей в секретном госпитале.
В игре снова надо убегать от жутких громил в коридорных пространствах, но впервые можно отбиваться – раньше Outlast предлагал только убегать и прятаться. Еще одна новинка – появление мультиплеера до четырех человек.
Avatar: Frontiers of Pandora
Дата выхода: PS5, Xbox Series и ПК
Большая игра к выходу второго «Аватара». Ubisoft сделал новый открытый мир, теперь про Пандору. Звучит пока как что-то будничное и коммерчески настроенное – все устали от открытых миров Ubisoft.
SpiderHeck
Дата выхода: неизвестно
Платформы: PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК
Битва пауками на лазерных мечах. Как вам такие «Звездные войны»?
Бои на световых мечах в «Звездных войнах» придумали циркач и фехтовальщик. Один из них сыграл Дарта Вейдера, другой – мучил звезд тренировками
Turtles: Shredders Revenge
Дата выхода: неизвестно
Платформы: PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК
Игра о «Черепашках-ниндзя», которая по графике и геймплею ближе к 1992-му, чем к 2022 году. Поэтому интересно даже.
Dead Space
Дата выхода: неизвестно
Платформы: PS5, Xbox Series, ПК
Выйдет в этом году и большой ремейк старой игры. Dead Space – классика об ужасах и монстрах на космическом корабле. Теперь в самой новой оболочке.
Подробностей только почти нет. Даже половина минутного тизер-трейлера – черный экран и тревожная музыка.
Ark 2
Дата выхода: неизвестно
Платформы: Xbox Series и ПК
Вин Дизель выживает в эпоху динозавров. Да, выйдет игра и с таким сюжетом.