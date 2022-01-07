22 ожидаемых игры 2022 года: S.T.A.L.K.E.R. 2, Хогвартс в XIX веке, Outlast и другие

Dying Light 2

Дата выхода: 4 февраля

Платформы: PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК

Сиквел, который запоздал на пару лет из-за проблем с разработкой. Игровые журналисты уже оценили и говорят, что новый Dying Light не сильно изменился. И не разочаровал.

Ой, а что было в первой части? Паркур и выживание в зомби-апокалипсисе. Да, сочетание двух приевшихся жанров выделило игру на фоне похожих проектов. Но теперь еще Dying Light прокачался в сюжетном повествовании: создатели обещают, что выбор в квестах теперь реально меняет правила игры.