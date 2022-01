22 ожидаемых игры 2022 года: S.T.A.L.K.E.R. 2, Хогвартс в XIX веке, Outlast и другие

Horizon Forbidden West

Дата выхода: 18 февраля

Платформы: PS5, PS4

Снова сиквел, который спокойно развивает идеи оригинала, не злит фан-базу и собирает вокруг себя мало обсуждений. Единственный заметный ажиотаж был только вокруг располневшей героини.

Если не в курсе, то Horizon – это постапокалипсис, где вместо зомби и других тварей – враждебные машины. И тон у игры не депрессивный, как у The Last Of Us, а приятный и цветастый.

