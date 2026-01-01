Звездные войны

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Медиафраншиза в жанре космическая опера, включающая в себя 11 художественных фильмов
Создатель
Джордж Лукас
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Материалы
Дарта Вейдера дальше будет озвучивать искусственный интеллект – актер, который делал это 40 лет, уходит в 91 год
#Звездные войны
Как Джордж Лукас менял сцены «Звездных войн» уже после выхода фильмов и зачем сейчас другие режиссеры делают то же
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#Звездные войны
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Почему «Оби-Ван Кеноби» – спорный сериал: разбираем плюсы и минусы после финала
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#Звездные войны
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Какие сериалы по «Звездным войнам» выйдут дальше – полное расписание
#Звездные войны
Дарт Вейдер вернулся и сразу сжег Оби-Вана в его сериале: как реагируют фанаты «Звездных войн» и почему возвращение случилось
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#Звездные войны
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Смотрим трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби» – вышел в день «Звездных войн» и показывает Дарта Вейдера и юного Люка Скайуокера
#Звездные войны
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