Звездные войны
#Звездные войны
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Дарт Вейдер вернулся и сразу сжег Оби-Вана в его сериале: как реагируют фанаты «Звездных войн» и почему возвращение случилось

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Сериал «Оби-Ван Кеноби» – главный проект вселенной «Звездных войн» этого года. К 1 июню сериал стал самым успешным проектом стриминга Disney+. Сейчас вышло три серии. И в последней состоялось легендарное возвращение – Дарта Вейдера.

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Что было в этой серии?

Внимание: спойлеры! Действия сериала проходят через 10 лет после «Мести ситхов». Но Оби-Ван узнал, что Энакин Скайуокер жив после их сражения, только во второй серии. А дальше создатели сериала показали Скайуокера в специальной капсуле без костюма Дарта Вейдера. В третьей вернулся в образе Вейдера.

И вот что там было:

  • Дарт Вейдера приодели в доспехи. Было эпично;
  • Дальше действие велось от лица Оби-Вана. Он раскидывает целый отряд штурмовиков, не используя световой меч;
  • После этого на ту же планету Дарт Вейдер прилетает вместе со своим отрядом. Он пытает людей, узнавая местоположение Кеноби;
  • В итоге Кеноби пользуется положением и загруженностью империи и пробует бежать. Не получается: его встречает Дарт Вейдер. Так начинается бой. Оби-ван впервые за три серии использует световой меч;
  • Дарт Вейдер сильнее: он использует силу, чтобы обезоружить Оби-Вана, а после поджигает с помощью зажигательной смеси песок и бросает туда соперника;
  • Оби-Вану удается сбежать.

Вот кадры из этой с этой серии:

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Момент первого сражения Оби-Вана со штурмовиками

Дарт Вейдер прибывает на ту же планету и пытает горожан

Первая встреча Энакина и Оби-Вана

Какая была реакция пользователей

В соцсетях есть такие реплики:

  • «Боже, у меня мурашки по коже! Это легендарное сражение»;
  • «Я ждал этой бойни больше, чем жду своих детей»;
  • «Какой же Дарт Вейдер сильный! И какой же слабы Оби-Ван»;
  • «Немного топорно снятые сцены драки, ведь Оби-Ван раньше был рыцарем-джедаем. Но это ожидаемо, потому что он слишком долго плакался из-за поражения»;
  • «Черт, Оби-Ван такой жалкий! Меня даже пробивает на слезу»;
  • «А кто кого учил-то? Жесть! Оби-Ван слабак»;
  • «Отдельно хочу выделить тупую постановку боев. Просто халтура»;
  • «Дарт Вейдер! Вау! Мне будто бы пять, и я снова смотрю третий эпизод».
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Вот реакции в русскоязычных комьюнити:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Комментарии (1)
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eeeMan.rg Rori
12 секунд назад

более дерьмовой сцены боя я ещё не видел, Дисней только мультики умеет делать

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#Звездные войны