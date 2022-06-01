Дарт Вейдер вернулся и сразу сжег Оби-Вана в его сериале: как реагируют фанаты «Звездных войн» и почему возвращение случилось

Что было в этой серии?

Внимание: спойлеры! Действия сериала проходят через 10 лет после «Мести ситхов». Но Оби-Ван узнал, что Энакин Скайуокер жив после их сражения, только во второй серии. А дальше создатели сериала показали Скайуокера в специальной капсуле без костюма Дарта Вейдера. В третьей вернулся в образе Вейдера.

И вот что там было:

Дарт Вейдера приодели в доспехи. Было эпично;

Дальше действие велось от лица Оби-Вана. Он раскидывает целый отряд штурмовиков, не используя световой меч;

После этого на ту же планету Дарт Вейдер прилетает вместе со своим отрядом. Он пытает людей, узнавая местоположение Кеноби;

В итоге Кеноби пользуется положением и загруженностью империи и пробует бежать. Не получается: его встречает Дарт Вейдер. Так начинается бой. Оби-ван впервые за три серии использует световой меч;

Дарт Вейдер сильнее: он использует силу, чтобы обезоружить Оби-Вана, а после поджигает с помощью зажигательной смеси песок и бросает туда соперника;

Оби-Вану удается сбежать.

Вот кадры из этой с этой серии: