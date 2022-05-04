Смотрим трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби» – вышел в день «Звездных войн» и показывает Дарта Вейдера и юного Люка Скайуокера

Что показано в новом трейлере сериала «Оби-Ван Кеноби»

В трейлере звучит фраза: «Тебе не победить, Оби-Ван». На последних секундах появляются приближенные фрагменты костюма Дарта Вейдера. Слышен и характерный звук, который он издает во время дыхания. В видео показаны инквизиторы, охотники на джедаев и штурмовики. Мелькает и маленький Люк Скайуокер – за ним Оби-Ван присматривает на планете Татуин.

Засветились и несколько актеров: Кумэйл Наджиани, Джоэл Эдгертон, Сон Кан и другие. Руперт Френд играет Великого Инквизитора. Даже по трейлеру ясно, что отец Люка Скайуокера уже полностью перешел на темную сторону. Самому Люку Скайуокеру на момент действия фильма всего десять лет. Он еще не знает, что Дарт Вейдер – это его отец.

За джедаями по указанию Дарта Вейдера охотится инквизитор Рева – она показана в трейлере. Там же есть важный диалог Оби-Вана и Оуэна Ларса. Ларс – дядя Люка Скайуокера. В разговоре с ним Оби-Ван настаивает, что Люка Скайуокера нужно обучить. Оуэн Ларс отвечает ему с отсылкой к связи Оби-Вана и Дарта Вейдера: «Так же, как ты тренировал его отца?»

Несколько кадров из трейлера: