Смотрим трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби» – вышел в день «Звездных войн» и показывает Дарта Вейдера и юного Люка Скайуокера
Как выход трейлера сериала связан с днем «Звездных войн»
27 мая 2022 года Disney+ покажет сериал «Оби-Ван Кеноби». Это эксклюзивный проект, где Юэн Макгрегор исполнит главную роль. Он уже снимался в отдельных частях «Звездных войн». Действие в сериале происходит через десять лет после событий фильма «Месть ситхов», всего там будет шесть эпизодов. Подробно мы рассказывали об этом сериале в отдельном материале:
4 мая на ютуб-канале Star Wars появился финальный трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби». Это произошло в день «Звездных войн». Такой праздник отмечают поклонники «Звездных войн»: он появился из-за фразы May the force be with you («Да пребудет с тобой сила»). Фанаты «Звездных войн» добавляют в нее fourth (четвертый) и меняют смысл через дату 4 мая.
Первое подобное упоминание даты было еще в 1978 году. Фильмы серии «Звездных войн» стали выходить на год раньше. В качестве маркетингового хода дата использовалась и на постерах к «Мести ситхов». Теперь Disney+ связал с фанатским праздником постер сериала и его трейлер. Так выглядит постер сериала «Оби-Ван Кеноби». На заднем плане – Дарт Вейдер:
Таким получился трейлер. Видео идет 88 секунд, в описании указан состав актеров: Макгрегор, Кристенсен и другие.
Что показано в новом трейлере сериала «Оби-Ван Кеноби»
В трейлере звучит фраза: «Тебе не победить, Оби-Ван». На последних секундах появляются приближенные фрагменты костюма Дарта Вейдера. Слышен и характерный звук, который он издает во время дыхания. В видео показаны инквизиторы, охотники на джедаев и штурмовики. Мелькает и маленький Люк Скайуокер – за ним Оби-Ван присматривает на планете Татуин.
Засветились и несколько актеров: Кумэйл Наджиани, Джоэл Эдгертон, Сон Кан и другие. Руперт Френд играет Великого Инквизитора. Даже по трейлеру ясно, что отец Люка Скайуокера уже полностью перешел на темную сторону. Самому Люку Скайуокеру на момент действия фильма всего десять лет. Он еще не знает, что Дарт Вейдер – это его отец.
За джедаями по указанию Дарта Вейдера охотится инквизитор Рева – она показана в трейлере. Там же есть важный диалог Оби-Вана и Оуэна Ларса. Ларс – дядя Люка Скайуокера. В разговоре с ним Оби-Ван настаивает, что Люка Скайуокера нужно обучить. Оуэн Ларс отвечает ему с отсылкой к связи Оби-Вана и Дарта Вейдера: «Так же, как ты тренировал его отца?»
Несколько кадров из трейлера: