Смотрим трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби» – вышел в день «Звездных войн» и показывает Дарта Вейдера и юного Люка Скайуокера

4 мая на ютуб-канале Star Wars появился финальный трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби». Это произошло в день «Звездных войн». Такой праздник отмечают поклонники «Звездных войн»: он появился из-за фразы May the force be with you («Да пребудет с тобой сила»). Фанаты «Звездных войн» добавляют в нее fourth (четвертый) и меняют смысл через дату 4 мая.

Первое подобное упоминание даты было еще в 1978 году. Фильмы серии «Звездных войн» стали выходить на год раньше. В качестве маркетингового хода дата использовалась и на постерах к «Мести ситхов». Теперь Disney+ связал с фанатским праздником постер сериала и его трейлер. Так выглядит постер сериала «Оби-Ван Кеноби». На заднем плане – Дарт Вейдер: