Дарта Вейдера дальше будет озвучивать искусственный интеллект – актер, который делал это 40 лет, уходит в 91 год

Дарт Вейдер – один из ключевых персонажей вселенной «Звездных войн». И у него – самый загадочный образ: черный костюм и черный шлем, который скрывает лицо. Вейдера в разных фильмах играют разные люди, но озвучивал его всегда один актер – Джеймс Эрл Джонс.

И спустя 40 лет озвучки, в 91 год, Джонс уходит от озвучки Вейдера. Но другой актер его не будет заменять.