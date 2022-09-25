Дарта Вейдера дальше будет озвучивать искусственный интеллект – актер, который делал это 40 лет, уходит в 91 год
Дарт Вейдер – один из ключевых персонажей вселенной «Звездных войн». И у него – самый загадочный образ: черный костюм и черный шлем, который скрывает лицо. Вейдера в разных фильмах играют разные люди, но озвучивал его всегда один актер – Джеймс Эрл Джонс.
И спустя 40 лет озвучки, в 91 год, Джонс уходит от озвучки Вейдера. Но другой актер его не будет заменять.
Голос Дарта Вейдера воссоздает искусственный интеллект, который уже делал голоса для сериалов по «Звездным войнам»
Издание Variety со ссылкой на источники в компании Lucasfilm подтвердило, что Джонс больше не голос Вейдера. Сначала были разговоры о том, чтобы вообще избавиться от персонажа. Но потом нашлось современное решение проблемы.
Джонс передал Lucasfilm права на свой голос. Теперь компания использует архивные записи, чтобы голос Вейдера создавал искусственный интеллект. Это все делает стартап Respeecher, который уже работал с фильмами вселенной «Звездных войн». В сериале «Книга Бобы Фетта» звучит голос молодого Люка Скайуокера.
Оказалось, что технология уже применена и для Дарта Вейдера – обработанный голос Джонса звучит в сериале «Оби-Ван Кеноби». Семья Джонса довольна результатом, как и студия Lucasfilm: «Получился доброжелательный крестный отец».
Для озвучки Дарта Вейдера Джордж Лукас выбрал заикающегося актера, потому что у него «темный голос»
Джорджа Лукаса смущал западный акцент Дэвида Проуза, который первым играл Дарта Вейдера. Тогда Лукас на постпродакшене (когда уже весь фильм был снят) и позвал Джонса. Он вспоминал, что Лукас искал «более темный голос»: «Поэтому он [Лукас] нанял парня, родившегося в Миссисипи, выросшего в Мичигане и кто заикается».
На съемочной площадке все уже привыкли к басистому Вейдеру, которого играл Проуз. Но тем временем, Лукас и Джонс думали, какой голос сделать Вейдеру. Джонс хотел более сложный и драматичный характер. Лукас не согласился – и Вейдер говорит всегда примерно в одной жесткой тональности:
«Лукас мне говорил, что я должен держать голос Дарта Вейдера на очень узкой полосе интонации, потому что он на самом деле даже не человек», – вспоминал Джонс.
Загадочность персонажа Джонс сохранял и тем, что отказался оставить свое имя в титрах. Только с третьего фильма «Звездных войн» Джонс появляется в титрах.