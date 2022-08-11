Как Джордж Лукас менял сцены «Звездных войн» уже после выхода фильмов и зачем сейчас другие режиссеры делают то же
Джордж Лукас завершил оригинальную трилогию «Звездных войн» в 1983 году с выходом в прокат «Возвращения джедая». Фильмы заняли свое место в истории кинематографа, но Лукас не оставил их – и в течение многих лет возвращался к ним с дополнениями, чем нередко вызывал недовольство поклонников.
Что Лукас менял в «Звездных войнах»
Выстрел Хана Соло
Первые значительные изменения оригинальной трилогии произошли с выпуском «Специального издания» в 1997 году. Одно из главных – сцена, в которой Хан Соло убивает наемника Гридо.
- Оригинал: Соло первым стреляет в Гридо и убивает его;
- Версия 1997 года: Гридо стреляет первым, промахивается, и тогда Соло убивает его;
- Версия 2004 года: Гридо и Соло стреляют практически одновременно – и Соло убивает Гридо.
Гридо усаживает Соло за стол в баре, шантажирует его и угрожает бластером. Соло сначала пытается договориться, а потом тайно достает оружие, убивает его и спокойно выходит из бара. Во всяком случае, именно так все было в оригинале.
Спустя несколько лет после релиза Джордж Лукас посчитал, что характер Соло не позволит ему выстрелить первым. «Я думал мифологически – должен ли он быть ковбоем или Джоном Уэйном?» – говорил Лукас, имея в виду выбор между образом хладнокровного убийцы и образом справедливого убийцы-супергероя из «Бэтмена».
Эти размышления режиссера привели к тому, что в 1997 году фанаты увидели, возможно, самое противоречивое изменение в «Звездных войнах»:
Теперь Соло не стреляет первым. Как и положено благородным героям, он отдает право выстрела сопернику, а тот, конечно, промахивается, после чего благородный герой справедливо убивает оппонента. Казалось бы, образ Соло прояснен и вопрос закрыт, но Лукас не остановился и еще через семь лет вышла другая версия, где оба героя стреляют почти одновременно – Гридо снова промахивается, а Соло убивает Гридо.
Молодой Энакин Скайуокер
Хайден Кристенсен, сыгравший молодого Энакина Скайуокера/Дарта Вейдера в трилогии приквелов, родился только в 1981 году, но это не помешало ему появиться в «Возвращении джедая» 1983 года. Все благодаря монтажу от Джорджа Лукаса.
Духи магистра Йоды, Оби-Вана Кеноби и Энакина Скайуокера появляются в финальных кадрах фильма. В оригинале Энакина играет Себастьян Шоу, сыгравший в этом же фильме Дарта Вейдера, но в 2004 году его место занял Хайден Кристинсен.
Лукас объяснял, что «метафорически» Энакин умер в молодом возрасте сразу после того, как его поглотила темная сторона и он стал Дартом Вейдером. Поэтому после искупления вины и физической смерти в «Возвращении джедая», его душа вернулась в то состояние, в котором она «остановилась».
Хотя объяснение и кажется логичным, фанаты все равно восприняли его негативно. Главным образом из-за неуважения к Себастьяну Шоу, уже умершему к моменту внесения правок.
Голограмма Императора
В пятом фильме Дарт Вейдер общается с голограммой Императора. В оригинале его озвучил Клайв Ревилл, а сыграла Марджори Итон, но с 2004 года зрители видят в этой сцене Императора в исполнении Иана Макдермида, сыгравшего этого же персонажа в шестой части и в приквелах.
Сегодня «лукасинг» вызывает вопросы – пример «Очень странных дел»
Лукас не ограничился только тремя приведенными примерами редактуры. Он добавлял целые сцены, убирал их, менял реплики. Изменений было настолько много, что со временем появился отдельный термин для такой редактуры – George Lucasing (дословно – Джордж Лукасить)
Практика хоть и применяется в Голливуде, но вызывает неоднозначную реакцию. Последнее резонансное обсуждение связано с заявлениями братьев Даффер – авторов «Очень странных дел».
После выхода четвертого сезона фанаты заметили сюжетную несостыковку, связанную с днем рождения одного из главных героев. Действия второй серии происходят 22 марта – в день рождения Уилла, – но никто из героев об этом не вспоминает, включая самого Уилла. Даффер признали ошибку, извинились и сказали, что, вероятно, будут «лукасить» сериал. «Мы лукасили вещи, о которых люди и не знают», – рассказали они, но не раскрыли подробностей.
После такого заявления фанаты принялись пересматривать старые эпизоды и искать отредактированные сцены, а профессиональные медиа высказывали опасения из-за тренда на «лукасинг». GQ сравнил их с патчами для игр (которые могут выпускать все желающие) и посчитал такую редактуру тревожным прецедентом для кино. Вскоре после возникшего обсуждения авторы сериала стали отрицать редактуру. «Никакие сцены из предыдущих сезонов не вырезали и не редактировали. И этого никогда не будет».
«Суперсемейка 2» и «Бегущий по лезвию» – какие фильмы редактировали после выхода
Джордж Лукас не изобрел редактирование фильмов, оно существовало и до «Звездных войн», но именно от его имени появился глагол George Lucasing. Вероятно, из-за обилия подобных правок. Ниже – еще несколько примеров таких правок. Современные изменения обычно связаны с общественной реакцией, указывающей на некорректность или даже опасность некоторых сцен.
- «Сияние» (1980). Премьерная версия в США длилась 146 минут, но Кубрик сократил ее на две минуты, а после негативных отзывов – на полчаса в «европейской версии». Получается, существуют версии в 146, 144 и 119 минут;
- «Бегущий по лезвию» (1982). У фильма семь версий, показанных с 1982 по 2007 год. Переработки связаны либо с требованиями студий, желавшей хэппи-энда, либо с требованием каналов, желавших меньше сцен насилия, либо с желанием Ридли Скотта наконец-таки выпустить свою версию;
- «Программа» (1993). В фильме была сцена, в которой герой ложится посреди проезжей части, несмотря на оживленное движение. Члены его футбольной команды, глядя на это, присоединяются к нему, тем самым демонстрируя единство. После выхода фильма подростки стали копировать сцену – иногда с фатальными последствиями. Тогда авторы удалили эпизод из оригинала;
- «Суперсемейка 2» (2018). Злодей Экранотиран использует в экраны с ярким светом, чтобы контролировать жертв. Вспышки света, показанного в фильме, были действительно яркими – и потенциально мог вызвать приступы у людей с эпилепсией. Узнав об этом, студия отредактировала цвета и в соотвествии с медицинскими стандартами;
- «Птичий короб» (2018). В оригинальной версии показаны кадры реальной железнодорожной катастрофы в канадской Лак-Мегантик, произошедшей в 2013 году. Они иллюстрируют массовые самоубийства, захватившие весь мир. Использование кадров в таком неуместном контексте вызывало резонанс и призывы отредактировать сериал – что в итоге и произошло.