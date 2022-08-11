Как Джордж Лукас менял сцены «Звездных войн» уже после выхода фильмов и зачем сейчас другие режиссеры делают то же

Оригинал : Соло первым стреляет в Гридо и убивает его;

: Соло первым стреляет в Гридо и убивает его; Версия 1997 года : Гридо стреляет первым, промахивается, и тогда Соло убивает его;

: Гридо стреляет первым, промахивается, и тогда Соло убивает его; Версия 2004 года: Гридо и Соло стреляют практически одновременно – и Соло убивает Гридо.

Гридо усаживает Соло за стол в баре, шантажирует его и угрожает бластером. Соло сначала пытается договориться, а потом тайно достает оружие, убивает его и спокойно выходит из бара. Во всяком случае, именно так все было в оригинале.

Спустя несколько лет после релиза Джордж Лукас посчитал, что характер Соло не позволит ему выстрелить первым. «Я думал мифологически – должен ли он быть ковбоем или Джоном Уэйном?» – говорил Лукас, имея в виду выбор между образом хладнокровного убийцы и образом справедливого убийцы-супергероя из «Бэтмена».

Эти размышления режиссера привели к тому, что в 1997 году фанаты увидели, возможно, самое противоречивое изменение в «Звездных войнах»: