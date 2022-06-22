Почему «Оби-Ван Кеноби» – спорный сериал: разбираем плюсы и минусы после финала

Завершился сериал «Оби-Ван Кеноби». Это мини-сериал про одного из главных героев оригинальной истории «Звездных войн», который рассказывает о жизни Кеноби через 10 лет после событий III эпизода «Месть ситхов».

Мы посмотрели за вас этот сериал и составили рецензию, разделив ее на положительные моменты (💚) и не очень (💩). Сразу предупреждаем: в этом тексте есть спойлеры. Так что, если вы не смотрели сериал и боитесь раскрытия главных моментов, то пролистывайте текст. Спокойно посмотрите сериал и возвращайтесь к нам для обсуждения.