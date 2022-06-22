Почему «Оби-Ван Кеноби» – спорный сериал: разбираем плюсы и минусы после финала
Завершился сериал «Оби-Ван Кеноби». Это мини-сериал про одного из главных героев оригинальной истории «Звездных войн», который рассказывает о жизни Кеноби через 10 лет после событий III эпизода «Месть ситхов».
Мы посмотрели за вас этот сериал и составили рецензию, разделив ее на положительные моменты (💚) и не очень (💩). Сразу предупреждаем: в этом тексте есть спойлеры. Так что, если вы не смотрели сериал и боитесь раскрытия главных моментов, то пролистывайте текст. Спокойно посмотрите сериал и возвращайтесь к нам для обсуждения.
💚 Поставлены нормальные битвы на световых мечах
Начнем с лайтового плюса.
Оригинальные «Звездные войны» (то есть эпизоды I-VI) поражают фанатов классными дуэлями на световых мечах. Особенно это было видно в III эпизоде. Например, когда Энакин Скайуокер рубился с Оби-Ваном Кеноби на Мустафаре. Но в новых эпизодах бойни на световых мечах ужасны: герои неуклюже заваливаются и не могут провести нормальную комбинацию.
Канал WhatCulture Star Wars сделал рейтинг таких дуэлей от худшей к лучшему. Просто посмотрите на это и сравните.
А теперь возвращаемся к сольному проекту про Кеноби. И здесь создатели сериала сняли отличные бои на световых мечах. А финальное столкновение Кеноби и Дарта Вейдера было просто прекрасным. Во-первых, с точки зрения ударных комбинаций. Во-вторых, с точки зрения использования силы (когда герои забрасывали друг друга частями скалы, а Вейдер разрушил землю одним прикосновением руки).
Или вот так выглядят воспоминания Оби-Вана про обучение Энакина.
💩 Затянутость сюжета
Блогер Qewbite в анализе последней серии сказал, что весь мини-сериал можно сжать без потери смысла до трех серий или одного фильма на три часа. И здесь с ним можно согласиться. Основной экшн начинается лишь со второй серии. В первой создатели долго рассказывают о жизни джедаев, Оби-Вана и в целом мира, раскрывая историю через несколько растянутые сцены с инквизиторами (солдаты Империи, занимающиеся истреблением оставшихся джедаев).
💚 Сцена, когда Дарт Вейдер чуть не сжег Оби-Вана
Да-да, возвращение к легендарной сцене, когда Энакин Скайоукер сгорел на Мустафаре. Теперь он в новом амплуа чуть не сделал это со своим бывшим учителем. А мы посвятили этому моменту отдельный текст.
💩 Слабая ценность Третьей сестры
Это отдельная история Третьей сестры (Рева Севандер), одного из инквизиторов, которая перешла на сторону Империи после «приказа 66».
Она сначала пыталась убить Кеноби, чтобы выслужиться перед Дартом Вейдером и забрать звание Гранд-иквизитора. Потом – мстила Вейдеру за убийство друзей (когда он атаковал Храм джедаев и убил юнлингов). Потом, будучи проткнутой световым мечом, добралась до Татуина и пыталась убить Люка Скайуокера – не убила, не смогла. Формально ее герой не повлиял на общую историю всего сериала. Да и вряд ли получит сольный проект в будущем.
Не очень логично. Слишком натянуто. Плюс в первой серии она странно паркурила по крышам зданий, и эти сцены напоминали спецэффекты из «Матрицы».
💚 Каноничная сцена с пробитой маской Дарта Вейдера
Авторы комиксов про «Звездные войны» любят пихать кадр с Дартом Вейдером, которому в бою соперник разрубил маску. Вау, такой кадр появился и в сериале про Оби-Вана.
Через разлом видно хорошо загримированное лицо Кристенсена.
Еще одна причина восхититься этой сценой заключается в игре света. Когда Оби-Ван раскаивается в прошлом, лицо Энакина освещено синим светом от меча Кеноби. Когда говорит сам Энакин, его лицо освещено красным светом, благодаря которому видны желтые зрачки (символ перехода на темную сторону силы).
💩 Глупая фраза, которая испортила впечатление от главного боя сериала
Да, серьезно, одна фраза сломала все восприятие финального (еще раз: очень-очень крутого) боя Кеноби и Дарта Вейдера. После победы Кеноби извинился перед Энакином Скайуокером («Прости, что я сделал»), услышал «Я убил Энакина Скайуокера. Я – не твой провал». А потом Оби-Ван сказал: «Что же, похоже, мой друг действительно мертв. Прощай, Дарт» («Goodbye, Darth»).
Дарт – это титул, который привязывает героя вселенных «Звездных войн» к ситхам, но не имя. На это обратили внимание многие. Например, автор Decider Меган О’Киф: «Что? Какой Дарт? Я чуть не порвалась от смеха, когда услышала это».
💚 Классные камео любимых героев
Опустим тот факт, что главные роли исполнили хорошо знакомые Юэн Макгрегор и Хайден Кристенсен. В сериале так же появились Лиам Нилсон (Квай-Гон Джин – как дух в последней серии), Иан Макдермид (Дарт Сидиус – в разговоре с Дартом Вейдером в последней серии).
Плюс к своим же ролям вернулись Джоэл Эдгертон (Оуэн Ларс), Бонни Писс (Беру Ларс), Джимми Смитс (Бэйл Органа).
💩 Огромная несостыковка: Кеноби не знал личность Дарта Вейдера, но это не так
В сериале Кеноби не знал о личности Дарта Вейдера. Но в III эпизоде он просматривал охранные записи, где Палпатин называл Энакина Дартом Вейдером. При этом Кеноби в сериале знал, что за ним охотится именно Дарт Вейдер.
Задумку объяснил сценарист Джоби Харольд: «Я специально изменил это. Это добавило драматичности сюжету: Оби-Ван должен почувствовать страх и горечь той утраты снова».
💚 Сериал идеально заполнил пробел между III и IV эпизодами
«Изгой-один» рассказывает, как повстанцы получили чертежи Звезды смерти. Фильм «Хан Соло» – о судьбе раннего Хана Соло, как он стал контрабандистом и как встретил Чубакку. Но все это второстепенные истории. Сериал об Оби-Ване рассказывает о жизни одного из главных связующих звеньев между оригинальной трилогией и трилогией-приквелом.
💩 Сериал про Оби-Вана часто не совсем про Оби-Вана
Понятно, что главные сцены заняты исключительно действиями с участием Кеноби. Но параллельно транслируются разборки повстанцев и Империи (кстати, далеко не в пользу вторых, хотя у них преимущество во всем), приключения молодой Леи, немножко захвачено детство Люка.
В те моменты, когда события с Кеноби максимально накалены, создатели сериала часто переключались на других героев. Так было в последней серии, когда разборки Кеноби и Вейдера прерывались бойней родни Люка с Третьей сестрой.
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Сериал заканчивается на обнимашках Оби-Вана и юной Леи и его знакомства с молодым Люком. До сюжета IV эпизода еще лет 8-10. Поэтому не стоит удивляться, если через пару лет выйдет второй сезон сериала. Да, в анонсах создатели говорили, что этот сериал формата мини. Но он побил рекорд по просмотрам на Disney+. А режиссер Дебора Чоу, Макгрегор и Кристенсен уже сказали, что надеются вернуться к своим героям в продолжении сериала.
Выходит, стоит ждать продолжения?