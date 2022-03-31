  1. Главная
  2. Кино
  3. Материалы
  4. В каком порядке нужно смотреть «Звездные войны»
Звездные войны
Поделиться:
Комментарии:
0
#Звездные войны

В каком порядке нужно смотреть «Звездные войны»

Среди фанатов «Звездных войн» главный спор – как правильно смотреть франшизу. Одни говорят, что по сюжету. Вторые – что по дате выхода. Так как здесь сделать правильный выбор?

Бои на световых мечах в «Звездных войнах» придумали циркач и фехтовальщик. Один из них сыграл Дарта Вейдера, другой – мучил звезд тренировками
Читать

Как выглядит линия по сюжету

С учетом новейшей трилогии, побочных фильмов и всех сериалов – вот так:

  • «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза».
  • «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов».
  • «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов».
  • «Хан Соло. Звездные войны. Истории».
  • «Изгой-один: Звездные войны. Истории».
  • «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда».
  • «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар».
  • Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая».
  • Сериал «Мандалорец».
  • Сериал «Книга Бобы Фетта».
  • «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы».
  • «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи».
  • «Звездные войны. Эпизод IX: Скайуокер. Восход».

Во вселенной «Звездных войн» есть еще и мультсериалы:

🌌 «Звездные войны: Войны клонов». Первые серии вышли в 2008 году, сериал описывает действия галактической войны клонов – то есть между вторым и третьим эпизодами;

🌌 «Звездные войны: Бракованная партия». Сюжет рассказывает о нескольких клонах с уникальными способностями, которые не попали под действие приказа 66 (император связал его с уничтожением джедаев) и бились против Империи. В нем описаны действия между третьим эпизодом и фильмом про Хана Соло;

🌌 «Звездные войны: Повстанцы». В этом сериале рассказано о зарождении повстанческой группы, одним из предводителей которой был ученица Энакина Скайуокера Асока Тано. Сериал показывает действия между фильмом о Хане Соло и «Изгой-один».

🌌 «Звездные войны: Сопротивление». Мультсериал о молодом пилоте, который вступил в ряды сопротивления ради борьбы с силами Первого ордена. Сюжет описывает события за полгода до седьмого эпизода.

Что по хронологии – в каком году выходили все части «Звездных войн»

Если не учитывать мультсериалы и сериалы, то временная хронология выходов фильмов и сериалов такая:

  • «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977);
  • «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980);
  • «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983);
  • «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999);
  • «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов» (2002);
  • «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов» (2005);
  • «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы» (2015);
  • «Изгой-один: Звездные войны. Истории» (2016);
  • «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи» (2017);
  • «Хан Соло. Звездные войны. Истории» (2018);
  • «Звездные войны. Эпизод IX: Скайуокер. Восход» (2019).

Так как их смотреть

Вот слова Джорджа Лукаса: «Начните с первого и закончите последним эпизодом. То есть следуйте по порядку. То, что на съемку ушло много времени, не означает, что историю должны узнавать в зависимости от выхода фильмов».

Что говорят актеры:

  • С Лукасом согласилась Дейзи Ридли, сыгравшая Рей в последней трилогии;
  • Джон Бойега, сыгравший Фина: «Да как хотите. Начните с третьего эпизода и закончите первым. Вы все равно запомните историю».
  • Хайден Кристенсен (Энакин Скайуокер): «Я люблю смотреть «Звездные войны» в порядке выхода. Чтобы люди начинали с «Новой надежды» и постепенно узнавали историю Дарта Вейдера, например. Не люблю, когда зрители с самого начала понимают историю Энакина Скайуокера».

Журнал Vogue в 2020-м связался с кинокритиками и написал: «Нет никакой разницы, как смотреть «Звездные войны». Фанаты опасаются раскрытия некоторых секретов, поэтому предпочитают просмотр с четвертой части. На самом деле это ерунда: если ты родился не в Каменном веке, то точно знаешь, что Энакин Скайуокер станет Дартом Вейдером».

А что говорят фанаты? Например, тот же Vogue делится мнение киноблогера Рода Хилтона. Хилтон утверждает, что лучше смотреть в таком порядке: IV эпизод, V, II, III, VI, VII, VIII, IX. В этом списке нет эпизода I – по словам Хилтона, он не особо раскрывает историю героев и не влияет на раскрытие персонажей.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: «Кинопоиск»
Еще по теме
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Звездные войны