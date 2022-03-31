В каком порядке нужно смотреть «Звездные войны»

Во вселенной «Звездных войн» есть еще и мультсериалы:

🌌 «Звездные войны: Войны клонов». Первые серии вышли в 2008 году, сериал описывает действия галактической войны клонов – то есть между вторым и третьим эпизодами;

🌌 «Звездные войны: Бракованная партия». Сюжет рассказывает о нескольких клонах с уникальными способностями, которые не попали под действие приказа 66 (император связал его с уничтожением джедаев) и бились против Империи. В нем описаны действия между третьим эпизодом и фильмом про Хана Соло;

🌌 «Звездные войны: Повстанцы». В этом сериале рассказано о зарождении повстанческой группы, одним из предводителей которой был ученица Энакина Скайуокера Асока Тано. Сериал показывает действия между фильмом о Хане Соло и «Изгой-один».

🌌 «Звездные войны: Сопротивление». Мультсериал о молодом пилоте, который вступил в ряды сопротивления ради борьбы с силами Первого ордена. Сюжет описывает события за полгода до седьмого эпизода.