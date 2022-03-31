В каком порядке нужно смотреть «Звездные войны»
Среди фанатов «Звездных войн» главный спор – как правильно смотреть франшизу. Одни говорят, что по сюжету. Вторые – что по дате выхода. Так как здесь сделать правильный выбор?
Как выглядит линия по сюжету
С учетом новейшей трилогии, побочных фильмов и всех сериалов – вот так:
- «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза».
- «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов».
- «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов».
- «Хан Соло. Звездные войны. Истории».
- «Изгой-один: Звездные войны. Истории».
- «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда».
- «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар».
- Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая».
- Сериал «Мандалорец».
- Сериал «Книга Бобы Фетта».
- «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы».
- «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи».
- «Звездные войны. Эпизод IX: Скайуокер. Восход».
Во вселенной «Звездных войн» есть еще и мультсериалы:
🌌 «Звездные войны: Войны клонов». Первые серии вышли в 2008 году, сериал описывает действия галактической войны клонов – то есть между вторым и третьим эпизодами;
🌌 «Звездные войны: Бракованная партия». Сюжет рассказывает о нескольких клонах с уникальными способностями, которые не попали под действие приказа 66 (император связал его с уничтожением джедаев) и бились против Империи. В нем описаны действия между третьим эпизодом и фильмом про Хана Соло;
🌌 «Звездные войны: Повстанцы». В этом сериале рассказано о зарождении повстанческой группы, одним из предводителей которой был ученица Энакина Скайуокера Асока Тано. Сериал показывает действия между фильмом о Хане Соло и «Изгой-один».
🌌 «Звездные войны: Сопротивление». Мультсериал о молодом пилоте, который вступил в ряды сопротивления ради борьбы с силами Первого ордена. Сюжет описывает события за полгода до седьмого эпизода.
Что по хронологии – в каком году выходили все части «Звездных войн»
Если не учитывать мультсериалы и сериалы, то временная хронология выходов фильмов и сериалов такая:
- «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977);
- «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980);
- «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983);
- «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999);
- «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов» (2002);
- «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов» (2005);
- «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы» (2015);
- «Изгой-один: Звездные войны. Истории» (2016);
- «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи» (2017);
- «Хан Соло. Звездные войны. Истории» (2018);
- «Звездные войны. Эпизод IX: Скайуокер. Восход» (2019).
Так как их смотреть
Вот слова Джорджа Лукаса: «Начните с первого и закончите последним эпизодом. То есть следуйте по порядку. То, что на съемку ушло много времени, не означает, что историю должны узнавать в зависимости от выхода фильмов».
Что говорят актеры:
- С Лукасом согласилась Дейзи Ридли, сыгравшая Рей в последней трилогии;
- Джон Бойега, сыгравший Фина: «Да как хотите. Начните с третьего эпизода и закончите первым. Вы все равно запомните историю».
- Хайден Кристенсен (Энакин Скайуокер): «Я люблю смотреть «Звездные войны» в порядке выхода. Чтобы люди начинали с «Новой надежды» и постепенно узнавали историю Дарта Вейдера, например. Не люблю, когда зрители с самого начала понимают историю Энакина Скайуокера».
Журнал Vogue в 2020-м связался с кинокритиками и написал: «Нет никакой разницы, как смотреть «Звездные войны». Фанаты опасаются раскрытия некоторых секретов, поэтому предпочитают просмотр с четвертой части. На самом деле это ерунда: если ты родился не в Каменном веке, то точно знаешь, что Энакин Скайуокер станет Дартом Вейдером».
А что говорят фанаты? Например, тот же Vogue делится мнение киноблогера Рода Хилтона. Хилтон утверждает, что лучше смотреть в таком порядке: IV эпизод, V, II, III, VI, VII, VIII, IX. В этом списке нет эпизода I – по словам Хилтона, он не особо раскрывает историю героев и не влияет на раскрытие персонажей.