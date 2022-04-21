Что нужно знать о сериале «Оби-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором: сценарий переписали из-за пессимизма, покажут Дарта Вейдера и охотников на джедаев
27 мая Disney+ выпустит сериал «Оби-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором в главной роли. В нем расскажут о событиях, произошедших между первыми двумя трилогиями. Собрали главное о проекте.
Что известно о сюжете: охота на джедаев, Татуин и первое появление инквизиторов
Действие происходит через несколько лет после «Мести ситхов» и до «Новой надежды». Если коротко, то к этому моменту Орден джедаев уже пал, а движение повстанцев еще не сформировано, Империя же вовсю укрепляется и выслеживает уцелевших джедаев.
- В сериале будет шесть эпизодов. История построена вокруг Оби-Вана, который укрылся на Татуине. Он присматривает за десятилетним Люком Скайуокером, которого спрятали там от отца – Энакина Скайуокера (Дарта Вейдера);
- На оставшихся в живых джедаев охотятся инквизиторы во главе с Верховным Инквизитором. Это будет их первое появление в «живых» проектах «Звездных войн» – прежде их показывали только в играх и анимационном сериале «Повстанцы».
- Судя по трейлеру, инквизиторы попадут на Татуин. Их появление будет угрожать тайне Люка и его семьи.
- В истории появился Дарт Вейдер, которого снова сыграет Хейден Кристенсен, и даже сразится с Оби-Ваном. Но насколько большая роль отведена его герою, непонятно. Еще в касте есть Джоэл Эджертон и Бонни Писсе, снова сыгравшие дядю и тетю Люка Скайуокера. Из новых имен – Сон Кан («Форсаж») и Моуcес Ингрэм («Ход королевы»).
Сценарий переписывали из-за излишнего пессимизма, съемки перенесли
Разработку начали в 2017 году, над сценарием работал Хуссейн Амини («Киллер», «Драйв»). Запуск производства планировали на 2020-й год, но незадолго до съемок проект заморозили из-за расхождений в видении истории.
«Мы стремимся сделать обнадеживающую, воодушевляющую историю. Это сложно, когда вы начинаете с персонажа в том состоянии, в котором Оби-Ван был бы в «Мести ситхов». Это довольно мрачное состояние», – сказала продюсер Кэтлин Кеннеди.
В итоге начало съемок сдвинули на почти полгода, сценариста заменили, а историю переписали. Теперь ей занялся Джоби Гарольд («Меч короля Артура»).
«Когда мы в последний раз видели Оби-Вана в приквелах, он был очень эмоционален. А когда мы увидим его в «Новой надежде», он станет мастером дзен. Это история, которую я хотел понять – что случилось с Оби-Ваном», – говорил Гарольд.
Макгрегор не хотел возвращаться к «Звездным войнам» из-за критики приквелов. Но все изменило отношение фанатов
«Скрытая угроза» (1999) была первым фильмом после оригинальной трилогии. Ее сильно ждали, а после выхода сильно критиковали, вспоминал Макгрегор. «Мне было очень тяжело. Он [фильм] вышел и получил такой удар, мне было сложно с этим справиться. И это был довольно ранний этап моей карьеры», – говорил он.
Реакция на следующие приквелы – «Атака клонов» (2002) и «Месть ситхов» (2005) – тоже была неоднозначной. Макгрегор не планировал возвращения во франшизу, но все изменило отношение фанатов. Он стал встречать людей, которые выросли на этих приквелах и для которых они значили то же, что и оригинальная трилогия для более старшего поколения.
«Теперь я встречаюсь с людьми, для которых мы снимали эти фильмы, которые были детьми того времени. И наши фильмы по «Звездным войнам» – это их фильмы по «Звездным войнам». Точно так же, как фильмы Кэрри Фишер, Алека Гиннесса, Марка Хэмилла и Харрисона Форда были нашими, мы – стали их фильмами. Так приятно наконец получить волну позитива».
Поэтому когда студия обсудила с ним возможное возвращение к роли, он согласился. И в августе 2019 года авторы сериала официально объявили, что Макгрегор снимется в проекте.
Дарт Вейдер мог вовсе не появиться в сериале. Инсайдеры писали, что вместо него планировался Дарт Мол
The Hollywood Reporter утверждает, что в изначальной версии сценария главным антагонистом был Дарт Мол, охотившийся за уцелевшими джедаями. Его якобы снова сыграл бы Рэй Парк, но после переработки сценария, Дарта Мола убрали и ввели вместо него Дарта Вейдера.
Продюсер сериала подтвердила, что в команде были разные точки зрения на появление Вейдера. Авторы понимали ответственность за такого антагониста и риски, которые они заложат, если включат его в историю. И после возвращения Макгрегора команда должна была вернуть к роли и Кристенсена.
После «Мести ситхов» в его карьере не было крупных голливудских проектов. Он купил ферму в Канаде и в проводил на ней много времени. «Мне действительно понравилась вся эта среда и образ жизни, я завел кучу животных и какое-то время присматривал за овцами, свиньями и курами», – говорил он.
У создателей сериала были опасения по поводу неучастия Кристенсена в проекте, но тот согласился после одной беседы. «Было так важно, чтобы Хейден стал частью этого проекта, потому что он значимая часть этого персонажа», – говорил сценарист Гарольд.
И хотя противостояние Оби-Ван Кеноби и Дарта Вейдера кажется принципиальным для истории, она будет не только об этом, обещают создатели. Премьера пройдет 27 мая на Disney+.