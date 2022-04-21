Что нужно знать о сериале «Оби-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором: сценарий переписали из-за пессимизма, покажут Дарта Вейдера и охотников на джедаев

Макгрегор не хотел возвращаться к «Звездным войнам» из-за критики приквелов. Но все изменило отношение фанатов

«Скрытая угроза» (1999) была первым фильмом после оригинальной трилогии. Ее сильно ждали, а после выхода сильно критиковали, вспоминал Макгрегор. «Мне было очень тяжело. Он [фильм] вышел и получил такой удар, мне было сложно с этим справиться. И это был довольно ранний этап моей карьеры», – говорил он.

Реакция на следующие приквелы – «Атака клонов» (2002) и «Месть ситхов» (2005) – тоже была неоднозначной. Макгрегор не планировал возвращения во франшизу, но все изменило отношение фанатов. Он стал встречать людей, которые выросли на этих приквелах и для которых они значили то же, что и оригинальная трилогия для более старшего поколения.

«Теперь я встречаюсь с людьми, для которых мы снимали эти фильмы, которые были детьми того времени. И наши фильмы по «Звездным войнам» – это их фильмы по «Звездным войнам». Точно так же, как фильмы Кэрри Фишер, Алека Гиннесса, Марка Хэмилла и Харрисона Форда были нашими, мы – стали их фильмами. Так приятно наконец получить волну позитива».

Поэтому когда студия обсудила с ним возможное возвращение к роли, он согласился. И в августе 2019 года авторы сериала официально объявили, что Макгрегор снимется в проекте.