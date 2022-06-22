Какие сериалы по «Звездным войнам» выйдут дальше – полное расписание

«Рейнджеры Новой Республики»

Оригинальное название : Rangers of the New Republic;

: Rangers of the New Republic; Дата выхода : неизвестно;

: неизвестно; Главная роль: неизвестно.

Про сюжет истории не известно ничего, кроме связи с событиями «Мандалорца», «Книги Бобы Фетта» и «Асоки». В медиа были предположения, что это сольная история Кары Дюн (героиня «Мандалорца») с Джиной Карано в главной роли. Проект якобы приостановили после разрыва контракта с Карано в 2021 году – она высказывалась против движения Black Lives Matter и сравнивала политику США с преследованием евреев в нацистской Германии.

Что еще

Также в разработке находятся несколько фильмов, но информации о них практически нет. Один из них режиссирует Тайка Вайтити («Кролик Джоджо») по сценарию Кристи Уилсон-Кэрнс («1917»). В фильме появятся новые персонажи, которые расширяют вселенную «Звездных войн». Также планируется трилогия Райана Джонса («Достать ножи», «Звездные войны: последние джедаи»), но трилогия пока заморожена.