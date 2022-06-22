Какие сериалы по «Звездным войнам» выйдут дальше – полное расписание
22 июня на Disney+ вышел финальный эпизод «Оби-Ван Кеноби» – одного из самых ожидаемых проектов студии. Рассказываем, какие проекты ждать дальше.
«Андор»
- Оригинальное название: Andor;
- Дата выхода: 31 августа 2022 года;
- Главная роль: Диего Луна («Изгой-один»).
Диего Луна вернется к роли Кассиана Андора – одно из главных героев «Изгоя-один». В сериале расскажут его предысторию: как Империя уничтожила его родную планету Андор и как он потом присоединился к сопротивлению.
«Звездные войны: Бракованная партия» сезон 2
- Ориниальное название: Star Wars: The Bad Batch;
- Дата выхода: осень 2022 года.
Анимационный сериал, рассказывающий историю клонов, не подчинившихся Империи. Действие развивается параллельно «Мести ситхов».
«Звездные войны: Сказания о джедаях»
- Оригинальное название: Star Wars: Tales of the Jedi;
- Дата выхода: осень 2022 года.
Анимационный сериал с шестью короткометражными фильмами, рассказывающими о предысториях героев «Звездных войн». Три посвящены Асоке Тано, еще три – Квай-Гон Джинну и графу Дуку.
«Асока»
- Оригинальное название: Ahsoka;
- Дата выхода: 2023 год;
- Главная роль: Розарио Доусон («Семь жизней»).
Джедай Асока Тано, ученица Энакина Скайуокера, получит собственный сериал. Розарио Доусон вернется к роли, в которой она уже появлялась в «Мандалорце» и «Книге Бобы Фетта».
«Мандалорец» сезон 3
- Оригинальное название: The Mandalorian;
- Дата выхода: февраль 2023 года;
- Главная роль: Педро Паскаль.
Продолжение истории охотника за головами Дина Джарина и Грогу («малыш-Йода»). В новом сезоне герой отправится на родную планету Мандалор.
«Звездные войны: Видения» сезон 2
- Оригинальное название: Star Wars: Visions;
- Дата выхода: весна 2023 года.
Продолжение анимационного сериала-антологии. Среди героев – дроиды, ситхи, джедаи, находящиеся вне каноничной истории.
«Звездные войны: Минимальный экипаж»
- Оригинальное название: Star Wars: Skeleton Crew
- Дата выхода: 2023 год.
- Главная роль: Джуд Лоу («Шерлок Холмс», «Молодой Папа», «Гаттака»)
Действие происходит во времена Новой Республики (после завершения фильма «Возвращение джедая»). В центре истории – дети, потерявшиеся в космосе. Какая роль будет у Джуда Лоу, неизвестно. Студия описывает сериал как «историю взросления, но в космосе».
«Аколит»
- Оригинальное название: The Acolyte;
- Дата выхода: неизвестно;
- Главная роль: Аманда Стенберг («Голодные игры»).
Проект заявлен как мистический триллер, действие которого происходит задолго до начала сюжета любого другого проекта «Звездных войн». Шоураннером выступит Лесли Хэдланд («Жизни матрешки»).
«Лэндо»
- Оригинальное название: Lando;
- Дата выхода: неизвестно;
- Главная роль: неизвестно.
История Лэндо Калриссиана – друга Хана Соло и одного из ключевых персонажей оригинальной трилогии. По слухам, переговоры на главную роль ведутся с Дональдом Гловером, исполнившим роль молодого Лэндо в «Хан Соло. Звездные войны. Истории». Сериал разрабатывает Джастин Симиен («Дорогие белые»).
«Рейнджеры Новой Республики»
- Оригинальное название: Rangers of the New Republic;
- Дата выхода: неизвестно;
- Главная роль: неизвестно.
Про сюжет истории не известно ничего, кроме связи с событиями «Мандалорца», «Книги Бобы Фетта» и «Асоки». В медиа были предположения, что это сольная история Кары Дюн (героиня «Мандалорца») с Джиной Карано в главной роли. Проект якобы приостановили после разрыва контракта с Карано в 2021 году – она высказывалась против движения Black Lives Matter и сравнивала политику США с преследованием евреев в нацистской Германии.
Что еще
Также в разработке находятся несколько фильмов, но информации о них практически нет. Один из них режиссирует Тайка Вайтити («Кролик Джоджо») по сценарию Кристи Уилсон-Кэрнс («1917»). В фильме появятся новые персонажи, которые расширяют вселенную «Звездных войн». Также планируется трилогия Райана Джонса («Достать ножи», «Звездные войны: последние джедаи»), но трилогия пока заморожена.