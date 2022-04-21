Будет ли игра World of Tanks в России: что изменится после ухода Wargaming
World of Tanks – популярная онлайн-игра компании Wargaming. Компания и раньше была известна выпуском игр, но World of Tanks принесла ей мировую известность. Ее можно было скачать и затем играть бесплатно. Системные требования поначалу были обычными, но выросли в 2018-м после серьезного обновления графики.
В 2021 году Global Web Index назвала эту игру самой популярной в России по итогам исследования. Need for Speed, Minecraft, FIFA и The Sims вошли в пятерку, но все они уступили World of Tanks.
Еще 1 апреля компания провела акцию выходного дня, во время которой можно было приобрести снаряжение со скидкой в 25%. Она продлилась до 4 апреля, а дальше вышла важная новость.
Создатель World of Tanks покидает Россию
4 апреля стало известно, что Wargaming уходит из России и Белоруссии.
- «Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны», – таким было заявление.
- 31 марта игровой бизнес в этих странах был передан под местное управление Lesta Studio.
- Компания сообщила, что ожидает значительных убытков от этого решения.
- Продукты останутся доступны пользователям из России и Белоруссии.
- Сотрудникам оказана максимальная поддержка.
Официальный сайт World of Tanks продолжает работу на русском языке.
Будущее сотрудников Wargaming – неизвестно
Один из сотрудников минского офиса Wargaming рассказал:
- Ликвидация займет четыре месяца, варианта два – увольнение или релокация (этот вариант в случае ценности сотрудника, но неясно, по каким критериям это оценивается).
- Обещаются компенсации, но условия пока неизвестны.
- Ожидаются увольнения на уровне 50%.
Компании, которые занимаются World of Tanks
Wargaming – компания, которая была создана в Минске. Ее центр разработок располагался в Минске, были также центры в Киеве, Москве, Санкт-Петербурге и других городах по всему миру, а штаб-квартира – на Кипре.
Lesta Studio – основанная в 1991 году компания из Санкт-Петербурга. В 2011-м она вместе с Wargaming разрабатывала игру World of Warships, в 2015-м – запускала образовательную платформу Wargaming Academy.
Аудитория World of Tanks на момент 2020 года – 160 миллионов человек (по другим данным, – 180 миллионов).
Что теперь ждет World of Tanks в России
- Оперированием играми World of Tanks и World of Warships на территории России и Белоруссии будет заниматься Lesta.
- Существенных изменений для пользователей не предвидится: игровые серверы будут доступны, аккаунты, накопленное и приобретенное имущество останутся.
- Как изменится игра – пока неясно. Пока с момента объявления об уходе Wargaming не прошло и трех недель.
Пока что это вся информация, а за обновлениями компания предлагает следить на официальных ресурсах.