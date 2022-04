Будет ли игра World of Tanks в России: что изменится после ухода Wargaming

World of Tanks – популярная онлайн-игра компании Wargaming. Компания и раньше была известна выпуском игр, но World of Tanks принесла ей мировую известность. Ее можно было скачать и затем играть бесплатно. Системные требования поначалу были обычными, но выросли в 2018-м после серьезного обновления графики.

В 2021 году Global Web Index назвала эту игру самой популярной в России по итогам исследования. Need for Speed, Minecraft, FIFA и The Sims вошли в пятерку, но все они уступили World of Tanks.

Еще 1 апреля компания провела акцию выходного дня, во время которой можно было приобрести снаряжение со скидкой в 25%. Она продлилась до 4 апреля, а дальше вышла важная новость.