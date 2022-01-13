«Сталкер 2» – игра, которая переносится уже десять лет. Почему дата выхода столько раз менялась и что это будет в итоге?

«Сталкер 2» не выйдет 28 апреля 2022 года. Теперь у фанатов новая дата выхода – 8 декабря 2022 года. Релиз официально перенесен сразу на семь месяцев. Подобные новости вокруг производства новой части «Сталкера» появляются уже более десяти лет. Первые анонсы «Сталкера 2» были еще в 2010-м – тогда же стартовала разработка. Она до сих пор не завершена.

«Я решил остановить разработку «Сталкера 2». До свидания»

Украинская компания GSC Game World подавала игру как продолжение серии из трех частей: «Тени Чернобыля» (2007), «Чистое небо» (2008), «Зов Припяти» (2009). Сейчас полное название «Сталкера 2» – S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Жители Украины в ответ на него даже запустили хэштег в твиттере #ChornobylnotChernobyl и писали о недовольстве русской озвучкой в трейлере.

Так владелец студии Сергей Григорович расшифровывал задумку оригинального названия самого «Сталкера» и отвечал на вопрос о точках: «S.T.A.L.K.E.R. – это аббревиатура некоего философского понятия. Каждая буква – начало отдельного слова, наделенного собственным смыслом: S – это Stranger, T – Truspacer, A – Adventurer, L – Loaner, K – Killer, E – Explorer и R – Robber».

В твиттере игры доступен такой постер: