«Сталкер 2» – игра, которая переносится уже десять лет. Почему дата выхода столько раз менялась и что это будет в итоге?
«Сталкер 2» не выйдет 28 апреля 2022 года. Теперь у фанатов новая дата выхода – 8 декабря 2022 года. Релиз официально перенесен сразу на семь месяцев. Подобные новости вокруг производства новой части «Сталкера» появляются уже более десяти лет. Первые анонсы «Сталкера 2» были еще в 2010-м – тогда же стартовала разработка. Она до сих пор не завершена.
«Я решил остановить разработку «Сталкера 2». До свидания»
Украинская компания GSC Game World подавала игру как продолжение серии из трех частей: «Тени Чернобыля» (2007), «Чистое небо» (2008), «Зов Припяти» (2009). Сейчас полное название «Сталкера 2» – S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Жители Украины в ответ на него даже запустили хэштег в твиттере #ChornobylnotChernobyl и писали о недовольстве русской озвучкой в трейлере.
Так владелец студии Сергей Григорович расшифровывал задумку оригинального названия самого «Сталкера» и отвечал на вопрос о точках: «S.T.A.L.K.E.R. – это аббревиатура некоего философского понятия. Каждая буква – начало отдельного слова, наделенного собственным смыслом: S – это Stranger, T – Truspacer, A – Adventurer, L – Loaner, K – Killer, E – Explorer и R – Robber».
В твиттере игры доступен такой постер:
Мы на «Голе» называем игру «Сталкер 2», потому что так проще для восприятия на русском языке. В создании нового «Сталкера» было несколько ключевых дат. Между ними: теории о будущем, слухи о продаже прав, появление слитых документов и инсайдерской информации о разработке. Вот главные временные точки в истории создания «Сталкера 2»:
📌 Август 2010 года. Первый официальный анонс игры «Сталкер 2». Основатель студии GSC Game World Сергей Григорович впервые упомянул о ней еще в июле того года: «Могу сказать, что «Сталкер 2» мы будем разрабатывать однозначно». В августе Григорович сказал, что продажи серии превысили 4 миллиона экземпляров. И анонсировал, что новая игра выйдет уже в 2012-м.
📌 Декабрь 2011 года. Из студии GSC Game World ушло много сотрудников, но работа над игрой пока еще продолжалась. Позже бывший руководитель PR-отдела GSC Олег Яворский вспоминал момент, когда все закончилось: «Григорович собрал нас всех в зале для презентаций и сказал: «Я решил остановить разработку «Сталкера 2». До свидания». Это была очень короткая речь».
📌 Май 2018 года. Студия GSC Game World остановила работу примерно до 2013-го, но не закрылась. В 2016 году вышла ее игра «Казаки 3». В 2018-м на странице «Казаков» в фейсбуке и появился первый за долгое время анонс «Сталкера 2». Григорович сначала опровергал свое конкретное участие в работе над «Сталкером 2», но позже напоминал в интервью об официальном анонсе.
📌 Июнь 2021 года. Именно тогда в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store открылся предзаказ игры «Сталкер 2». Анонсировалась и первая официальная дата релиза – 28 апреля 2022 года. «Сталкер 2» сразу стал лидером продаж в Steam, но к январю 2022 года ажиотаж спал. Детальных новостей по игре появляется меньше, а теперь случился и перенос на декабрь 2022 года.
Почему «Сталкер 2» до сих пор не вышел?
Все части «Сталкера» были по-разному успешными. «Тени Чернобыля» стали чем-то неожиданным и новым. «Чистое небо» вышла с багами, но с достойным сюжетом. «Зов Припяти» – доработанный и самый современный из всех «Сталкеров». Вокруг первого закрытия разработки «Сталкера 2» до сих пор появляются слухи и раскрываются детали.
Общий вывод: у разработчиков из студии GSC Game World закончились силы и не хватило ресурсов. DTF в разборе ситуации делал отсылки к уходу важных людей еще из числа разработчиков первого «Сталкера». Без них у студии постепенно кончались задумки, поэтому даже «Чистое небо» и «Зов Припяти» во многом похожи на первый «Сталкер».
В вопросе ресурсов DTF ссылается на слова Алексея Сытянова, который изначально разрабатывал сюжет «Сталкера 2»: «Компания всегда платила очень немного денег. Когда я приходил, там расчет был на студентов». Бывшие сотрудники утверждали, что закрытие разработки «Сталкера 2» стало личным желанием Григоровича. И на его решение заранее ничего не указывало.
В 2014 году Григорович говорил о том закрытии разработки: ссылался на комплекс причин, но без конкретных деталей. Известно, что он основал компанию в 1995 году, во время работы над «Сталкерами» участвовал в ее жизни, но потом временно разделял обязанности с братом. Хотя по-прежнему оставался руководителем и транслировал новости о делах студии.
VGTimes ссылается на интервью Григоровича неназванному ютуб-каналу и пишет, что он жалеет о прекращении работы в 2011 году. Григорович хотел бы вернуться в прошлое, дать сотрудникам больше ресурсов и финансов. С 2018-го студия GSC Game World снова разрабатывает «Сталкер 2», а Сергей Григорович по-прежнему ей владеет. И делает новый глобальный «Сталкер».
Новый подход к разработке «Сталкера 2» отличается от того, каким он был в 2011-м. Сейчас Григорович почти не раскрывает деталей, а сама студия делает акцент на масштабной подготовке игры. На все вопросы по «Сталкеру 2» обычно отвечает PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров. Он же общается с фанатами и анализирует их вопросы по новой части.
«Сталкер 2» разрабатывается с масштабным игровым миром. В одной цитате Бочарова – ответ на все сдвиги и затягивания релиза игры после 2018 года: «Это очень большая игра, даже если вы захотите пройтись только по основному сюжету. Сотни часов можно потратить, если вы решитесь проводить больше времени за исследованиями и побочными квестами».
К 2022 году появились факторы, которые влияют на фон вокруг создания «Сталкера 2». Через пандемию коронавируса объяснялись слухи о задержках, но еще в 2020-м Бочаров давал ей оценку. Все опровергал и говорил: «Процессы идут по планам, в некоторых аспектах – чуть быстрее». Заодно Бочаров подтверждал, что обстановка пандемии благоприятна для видеоигр.
Регулярно мелькают слухи и новости о недовольстве персонажами в «Сталкере 2». В январе 2022 года даже появилась петиция, чтобы выход «Сталкера 2» был отменен из-за отсутствия в игре женщин и ЛГБТ-персонажей. Эта петиция так и не стала популярной, но сам прецедент – это еще и напоминание о первых обещаниях разработчиков из 2011-го: тогда они говорили, что добавят женщин.
Каким будет «Сталкер 2», если он все-таки выйдет?
Доступен официальный трейлер игры, где показан геймплей. Из важного: проработанные аномалии, новая прорисовка системы движений, измененные локации с сохранившимися отдельными деталями. В трейлере раскрывается имя главного героя «Сталкера 2» – Скиф. Видео завершается отсылкой к словам Сидоровича из первой части: «Удачной охоты, сталкер!»
Герой, который говорит фразу на заключительных кадрах этого трейлера, – сам создатель GSC Game World Сергей Григорович. Это видно по прорисовке его образа. Еще разработчики сделали отдельное разборное видео с похожими кадрами, но уже показали в нем детали создания анимации. В официальном трейлере кадров из игрового мира еще больше:
Моды на «Сталкер» – важная часть игровой культуры. Новые модификации на первые версии игры появляются до сих пор. Разработчики «Сталкера 2» еще в январе 2021 года подтверждали, что обновленный «Сталкер» тоже будет содержать поддержку модов. В команду разработки входят люди, которые делали модификации на «Тени Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти».
В модах на «Зов Припяти» уже мелькал персонаж Скиф, который станет главным героем в «Сталкере 2». Впервые он появляется в модификации «Золотой Обоз». В игре Скиф столкнется с персонажами из старых частей игры. Одна из многих теорий: на крыше стоит Призрак (входил в группу Стрелка), который убил Стрелка (или Меченого – главного героя первого «Сталкера»).
В описании игры в Steam есть обещание добавить режим многопользовательской игры. Он станет доступным в качестве бесплатного обновления уже после выхода игры. Над созданием работают более 300 человек. Даже рэпер Моргенштерн говорил в интервью Даниле Поперечному, что договорился с разработчиками о работе тестировщиком игры.
Известно, что изначально «Сталкер 2» появится на PC и Xbox Series. Через какое-то время игра может стать доступной для PlayStation 5. Сайт GameMAG писал со ссылкой на слова вице-президента Xbox Лори Райт, что у игры «Сталкер 2» будет трехмесячная консольная эксклюзивность. О появлении «Сталкера 2» на PS5 пока есть только инсайды.
Игра создается на базе движка Unreal Engine 5. Этот движок нового поколения сделала компания Epic Games. С мая 2021 года доступна его бесплатная демо-версия. Твиттер-аккаунт Unreal Engine пишет, что на его основе производятся около 80 новых игр. На ютуб-канале Unreal Engine есть видео-анонс с конкретными играми из 2022 года. Там же ищите кадры из «Сталкера 2»:
Где купить «Сталкер 2»?
Предзаказ по-прежнему доступен в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. Стоимость различных версий игры:
- Классическая – 2499 рублей.
- Deluxe Edition – 3199 рублей.
- Ultimate Edition – 4499 рублей.
Какие системные требования у «Сталкера 2»?
Минимальные
- ОС: Windows 10
- Процессор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K
- Оперативная память: 8 GB ОЗУ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
- Место на диске: 150 GB
- Дополнительно: SSD
Рекомендованные
- ОС: Windows 10
- Процессор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB
- Место на диске: 150 GB
- Дополнительно: SSD
Когда точно выйдет «Сталкер 2»? Релиз опять будет перенесен?
Разработчики «Сталкера 2» теперь всегда с осторожностью показывают даты. В ноябре 2020 года Захар Бочаров говорил, что у компании есть установленная внутренняя дата релиза. Тогда он не хотел публично ее объявлять и приводил в пример Cyberpunk 2077 – боялся такого же переноса. Официально дата была раскрыта только в июне 2021 года, но уже изменилась.
Фанаты игры заранее догадывались о новом переносе «Сталкера 2». За два дня до официальной новости украинский ютуб-блогер OLDboi (30,8 тысяч подписчиков) рассказал о выходе «Сталкера 2» осенью 2022 года. Разработчики никак не опровергали и не подтверждали его информацию. В итоге релиз игры перенесен на зиму – так OLDboi частично оказался прав.
8 декабря 2022 года – новая и почти точно окончательная дата релиза «Сталкера 2». Причины переноса стали важной частью официального поста. Разработчики пишут, что эти семь месяцев потребуются им именно для доведения игры до нужного состояния, тестирования и полировки. Кажется, это еще одна отсылка к Cyberpunk 2077 и множеству багов в его финальной версии.
Фанаты «Сталкера» в ответ на подобные объяснения только смеются: