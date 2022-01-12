Релиз «Сталкера 2» перенесен с апреля на декабрь. Создатели объяснили это желанием «довести игру до нужного состояния»

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 объявили о переносе релиза с 28 апреля на 22 декабря 2022 года. В сообщении сказано, что дополнительные семь месяцев нужны авторам для «полной реализации» их видения и доведения игры «до нужного состояния».

«Сталкер 2» – одна из самых ожидаемых игр года. Первая часть вышла в 2007 году, спустя три года авторы объявили о разработке второй части, но вскоре проект закрыли.

Повторный анонс состоялся в 2018 году, в 2020-м авторы выпустили единственный пока тизер.