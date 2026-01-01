Сталкер

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Серия игр, разработанная украинской компанией GSC Game World. Создана в жанре шутера от 1-го лица
Год выхода
2007
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Киберспорт
Релиз «Сталкера 2» перенесен с апреля на декабрь. Создатели объяснили это желанием «довести игру до нужного состояния»
#Сталкер
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