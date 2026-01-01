Сергей Григорович

Дата рождения
18 апреля 1978 г.
Инфо
Украинский разработчик компьютерных игр и бизнесмен
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Материалы
«Сталкер 2» – игра, которая переносится уже десять лет. Почему дата выхода столько раз менялась и что это будет в итоге?
#Сталкер 2
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