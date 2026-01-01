Сталкер 2

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Компьютерная игра в жанре шутера от 1-го лица с открытым миром
Дата выпуска
2022 г.
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«Сталкер 2» – игра, которая переносится уже десять лет. Почему дата выхода столько раз менялась и что это будет в итоге?
#Сталкер 2
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