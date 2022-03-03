Будет ли заблокирован Steam в 2022 году: почему об этом говорят и какие проблемы уже есть с покупкой игр

Заблокируют ли Steam в России

Steam (Cтим) – игровой онлайн-сервис. Им владеет компания Valve. Его первый запуск состоялся еще в 2003 году. В 2015-м в Steam насчитывалось 13,6 миллиона пользователей из России. Сейчас именно эти данные упоминаются в материалах о работе Steam, но в реальности количество пользователей еще больше.

Пока блокировка Steam в России – это только слухи. Что на это указывает:

Обсуждение на реддите, которое запущено еще в феврале;

Материалы иностранных СМИ с предположениями;

Бан для команд из России в CS:GO и разрывы спонсорских контрактов в Dota 2.

Нет реальных предпосылок к полноценной блокировке Steam для пользователей из России. Хотя история с его возможной блокировкой уже случалась. В 2015 году Роскомнадзор включал сервис Steam в реестр запрещенных сайтов. Тогда Роскомнадзор связывался с Valve по поводу распространения информации о наркотических веществах. Это подробно рассказано здесь.

Сейчас установить Steam по-прежнему можно по этой ссылке. 25 февраля состоялся релиз портативного компьютера Steam Deck, но сейчас эта приставка недоступна в России не из-за санкций. Купить Steam Deck можно только в некоторых странах по специальному предзаказу. Игры из личной библиотеки пользователя Steam работают без ограничений.