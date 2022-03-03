Будет ли заблокирован Steam в 2022 году: почему об этом говорят и какие проблемы уже есть с покупкой игр
Заблокируют ли Steam в России
Steam (Cтим) – игровой онлайн-сервис. Им владеет компания Valve. Его первый запуск состоялся еще в 2003 году. В 2015-м в Steam насчитывалось 13,6 миллиона пользователей из России. Сейчас именно эти данные упоминаются в материалах о работе Steam, но в реальности количество пользователей еще больше.
Пока блокировка Steam в России – это только слухи. Что на это указывает:
- Обсуждение на реддите, которое запущено еще в феврале;
- Материалы иностранных СМИ с предположениями;
- Бан для команд из России в CS:GO и разрывы спонсорских контрактов в Dota 2.
Нет реальных предпосылок к полноценной блокировке Steam для пользователей из России. Хотя история с его возможной блокировкой уже случалась. В 2015 году Роскомнадзор включал сервис Steam в реестр запрещенных сайтов. Тогда Роскомнадзор связывался с Valve по поводу распространения информации о наркотических веществах. Это подробно рассказано здесь.
Сейчас установить Steam по-прежнему можно по этой ссылке. 25 февраля состоялся релиз портативного компьютера Steam Deck, но сейчас эта приставка недоступна в России не из-за санкций. Купить Steam Deck можно только в некоторых странах по специальному предзаказу. Игры из личной библиотеки пользователя Steam работают без ограничений.
Какие проблемы возникли в Steam после новых санкций
Единственное неудобство для пользователей из России в самом Steam – проблемы с оплатой.
Вечером 2 марта почти все способы оплаты в Steam стали недоступны. Сейчас можно оплатить игру в Steam только в PayPal. Оплата по MasterCard, Visa и другим способам больше не проходит. Так это объясняется: «В данный момент покупка с помощью выбранного способа оплаты невозможна. Приносим извинения за доставленные неудобства».
Наглядная разница:
Напоминаем: западные страны ввели санкции против банков. Мы упоминали о них в отдельном материале: отдельные банки отключаются от системы SWIFT. Из-за этого у них возникают проблемы с проведением платежей. В Steam все это было и до официального отключения различных возможностей оплат для пользователей из России. Платежи по разным причинам не проходили.
Сбои с оплатой сейчас возможны не только в Steam. Они уже есть в PlayStation Store и Nintendo eShop – на это обращал внимание «Коммерсант».
Что за история с блокировкой Steam в Китае
В декабре 2021 года СМИ писали о блокировке глобальной версии Steam в Китае. Первым эту историю рассказывал DTF. Позже там же выходило опровержение: она не заблокирована, но медленно загружается. В Китае существует еще и местная версия Steam, но там всего несколько десятков игр. Она запустилась только в феврале 2021-го.
Это прекрасно папы игроманы очнутся, дети спасены от дурной излишней виртуализации, время для жизни и счастья больше, ну даже и кому игровые рога давят внутрь мозга также развитие, станут потехничнее, все освежение для ума по Бехтереву, минус процент ослабленного ума, плюс, интеллектуальные тренировки, Браво 👏👋