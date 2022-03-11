Как в России купить игру в Steam

Теперь для покупки игры в Steam нужно выкручиваться, но рабочие способы есть.

Qiwi

Об этом способе подробно писал DTF. Если коротко, то пополнить счет Steam через несколько шагов:

Сделать счет Qiwi в тенге (и сделать его основным счетом)

Перевести рубли в тенге и отправить на нужный счет

Найти в поиске «Steam (Казахстан)» и пополнить счет через логин аккаунта (не никнейм)

Подтвердить платеж через смс или почту.

Переведенные деньги конвертируются в рубли. При этом часть денег потеряется при переводе – около 10%.