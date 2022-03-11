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#киберспорт #мир

Как в России купить игру в Steam

11 марта, 18:33

Steam в России сейчас работает, можно играть уже в купленные игры. Но в начале марта он ограничил пополнение счета через российские способы оплаты. Оставался один простой способ – через PayPal. Но и он скоро стал недоступен.

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Теперь для покупки игры в Steam нужно выкручиваться, но рабочие способы есть.

Qiwi

Об этом способе подробно писал DTF. Если коротко, то пополнить счет Steam через несколько шагов:

  • Сделать счет Qiwi в тенге (и сделать его основным счетом)
  • Перевести рубли в тенге и отправить на нужный счет
  • Найти в поиске «Steam (Казахстан)» и пополнить счет через логин аккаунта (не никнейм)
  • Подтвердить платеж через смс или почту.

Переведенные деньги конвертируются в рубли. При этом часть денег потеряется при переводе – около 10%.

PayBerry

Этот сервис поддерживает карту «Мир» и Qiwi-кошелек, не требует авторизации.

И пользователи даже заметили приятный баг – на кошелек Steam приходило больше денег, чем было отправлено. Но скоро в PayBerry все поправили.

Комиссия составит 3,7% при оплате картой и 2,7% при оплате через систему быстрых платежей.

Судя по отзывам, PayBerry сейчас – самый быстрый способ пополнить кошелек Steam.

Plati.ru

Сервис устроен так: вы находите продавца, даете ему деньги, и он за вознаграждение пополняет Steam-кошелек. Но тут есть два минуса:

- Есть риск нарваться на мошенника. Поэтому нужно изучить хотя бы отзывы на продавца, которому вы доверите деньги.

- Переплата. Если вы хотите игру за 1000 рублей, то вам придется отдать продавцу 1400-1600 рублей.

Сторонние сервисы

Есть сайты, которые продают не сами игры в Steam, а ключи к ним. Т.е., вы покупаете ключ, вводите его в Steam, и игра добавляется в библиотеку.

Самых популярные сайты с ключами: SteamBuy, GabeStore, Zaka-Zaka и SteamPay

Плюс ключей – активируются даже те игры, чьи авторы объявили об остановке продаж в России своего контента.

Минус – ключи заканчиваются, цены на них вырастут.

Steam

Да, внутри Steam тоже есть способы, как приобретать игры.

  1. Получить игру в подарок от человека не из России.
  2. Продавать внутриигровый контент. Например, коллекционные карточки, которые бесплатно раздают игры. Им можно самим назначать цену.
Все фото: steam
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