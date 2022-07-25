Зачем «ПСЖ» отдает деньги и бренд китайскому клубу по Dota 2 – они придумали систему, которую повторяют другие

Как «ПСЖ» вообще оказался в Dota 2 – почему клуб инвестирует в китайский киберспорт

PSG.LGD – это игроки в форме, которая почти не отличается от футбольного «ПСЖ». Логотип французского клуба расположен на майках и показывается буквально в каждом посте команды в соцсетях. Составом по Dota 2 управляет LGD Gaming – одна из старейших киберспортивных организаций Китая. Она основана в 2009 году, а с 2018-го взаимодействует с «ПСЖ».

Все это происходит на фоне постоянного развития китайской киберспортивной сцены. В 2021 году 506 миллионов китайцев оказались вовлечены в киберспорт. Ожидается, что в 2022-м эти показатели станут еще лучше. Сейчас страна активно вводит ограничения для детей, но на киберспорте в Китае по-прежнему можно зарабатывать. И аудиторию он глобально не теряет.

В Китае складывается интересная ситуация с популярностью игры Dota 2. Это самая прибыльная игра в местном киберспорте – там больше всего призовых денег. Там же – больше всего профессиональных команд. Но по вниманию фанатов Dota 2 часто проигрывает другим киберспортивным играм. Контент из нее не смотрят каждый день, но интерес есть во время побед.

«ПСЖ» вкладывает деньги в команду, которая чаще остальных китайских организаций побеждает в Dota 2 и больше других зарабатывает. Так выглядят китайские чемпионы Riyadh Masters – даже на этом кадре есть несколько отсылок к «ПСЖ». Подобное взаимодействие на высоком уровне стало уникальным для топ-клубов. Уже после «ПСЖ» детали системы повторили другие клубы.