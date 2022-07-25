Зачем «ПСЖ» отдает деньги и бренд китайскому клубу по Dota 2 – они придумали систему, которую повторяют другие
В Саудовской Аравии завершился Riyadh Masters – турнир, который выделялся из массы подобных соревнований призовым фондом. Он составлял 4 миллиона долларов. Китайская команда PSG.LGD – победитель ивента. За первое место клуб забрал сразу 1,5 миллиона. Для сравнения: столько получают команды за 5-6 места на The International. Это главный турнир по игре Dota 2.
Как «ПСЖ» вообще оказался в Dota 2 – почему клуб инвестирует в китайский киберспорт
PSG.LGD – это игроки в форме, которая почти не отличается от футбольного «ПСЖ». Логотип французского клуба расположен на майках и показывается буквально в каждом посте команды в соцсетях. Составом по Dota 2 управляет LGD Gaming – одна из старейших киберспортивных организаций Китая. Она основана в 2009 году, а с 2018-го взаимодействует с «ПСЖ».
Все это происходит на фоне постоянного развития китайской киберспортивной сцены. В 2021 году 506 миллионов китайцев оказались вовлечены в киберспорт. Ожидается, что в 2022-м эти показатели станут еще лучше. Сейчас страна активно вводит ограничения для детей, но на киберспорте в Китае по-прежнему можно зарабатывать. И аудиторию он глобально не теряет.
В Китае складывается интересная ситуация с популярностью игры Dota 2. Это самая прибыльная игра в местном киберспорте – там больше всего призовых денег. Там же – больше всего профессиональных команд. Но по вниманию фанатов Dota 2 часто проигрывает другим киберспортивным играм. Контент из нее не смотрят каждый день, но интерес есть во время побед.
«ПСЖ» вкладывает деньги в команду, которая чаще остальных китайских организаций побеждает в Dota 2 и больше других зарабатывает. Так выглядят китайские чемпионы Riyadh Masters – даже на этом кадре есть несколько отсылок к «ПСЖ». Подобное взаимодействие на высоком уровне стало уникальным для топ-клубов. Уже после «ПСЖ» детали системы повторили другие клубы.
Изначальное соглашение «ПСЖ» и LGD не подразумевало полную передачу управления командой. Самому «ПСЖ» это никогда и не требовалось: изменились только название команды и брендинг самой организации. Поэтому PSG.LGD выходит на матчи в специальной форме, связанной с футбольным клубом. Внутренними процессами в составе управляет LGD Gaming.
«ПСЖ» стал первым клубом, который инвестировал в команду Dota 2 на таком высоком уровне. До него в Dota 2 вкладывались «Спартак», «Анжи», «Копенгаген» и другие команды. Но их проекты не были связаны с топ-организациями киберспорта. Соглашение «ПСЖ» и LGD создало уникальную ситуацию с объединением двух влиятельных систем из разных направлений.
Так «ПСЖ» опередил другие европейские клубы, но номинально сильно рискнул. Для вложений в Dota 2, League of Legends, CS:GO и остальные киберспортивные ветки требуется больше денег, чем для состава в FIFA. Английские аналитики подсчитывали, что на зарплату лучшего игрока в League of Legends можно содержать целое направление в FIFA. Но у «ПСЖ» в Dota 2 все идет по-другому.
«ПСЖ» осторожно включался в Dota 2 – и сразу исключил полноценное влияние на политику LGD. Все партнерство завязано на совместном продвижении брендов. LGD всем показывает футбольный «ПСЖ» и его форму, а сам клуб отвечает взаимным пиаром киберспорта. Летом 2021 года Неймар, Месси и другие игроки записывали видео в поддержку PSG.LGD на The International.
WFS Europe подробно объяснял, почему европейские футбольные клубы вкладываются в китайский киберспорт. Местная фан-база лучше вовлечена в киберспортивный контент: она входит в число лидеров по среднему времени просмотра. Клубы легко получают новую аудиторию. Вместе с «ПСЖ» этот рынок активно исследует «Манчестер Сити», но через FIFA.
За эти годы «ПСЖ» добился внимания в Китае, но в самой Dota 2 важны призовые деньги и факт победы на The International. В этом разница с футболом – доход зависит от титулов. Поэтому лучший китаец в списке богатых дотеров мира занимает только 18 место. Игроки PSG.LGD надеются, что уже после Riyadh Masters китайские команды начнут доминировать во всей Dota 2.
PSG.LGD еще нужна первая в истории организации победа на The International. Это достижение привлечет еще больше спонсоров – их для LGD давно завлекает «ПСЖ». Сам заход в Dota 2 – это не единственная инициатива для клуба. «ПСЖ» вообще называет себя первым крупным европейским профессиональным клубом, который занялся киберспортивным направлением.
Работа над этим началась еще в 2016-м. Инвестиции в китайские организации Dota 2 до «ПСЖ» вообще никто не делал. У «ПСЖ» есть заход и в игру League of Legends, где с декабря 2019-го действует партнерство с гонконгской организацией Talon Esports. Там сейчас играет команда PSG Talon. У футбольного «ПСЖ» здесь есть больше влияния на оперативную деятельность клуба.
Что «ПСЖ» получает от сотрудничества с LGD – и какие глобальные цели решаются через него
Всеми клубными инициативами в киберспорте занимается PSG eSports – специальное игровое подразделение «ПСЖ». Именно с него началась история мультиспортивного «ПСЖ». Все согласовано с владельцами из футбола: Нассер Аль-Хелаифи выделял деньги на выкуп составов в разных играх. Только на набор игроков по League of Legends было потрачено 70 тысяч долларов.
Сам Аль-Хелаифи выделял две основные причины, почему «ПСЖ» так важно присутствовать в киберспорте. Подтверждал выводы аналитиков: это новые способы взаимодействия с фанатами и привлечение дополнительного внимания к клубу. Конкретно в Китай «ПСЖ» заходил не только через спорт: возникло партнерство со страховой компанией, открылся именной парк отдыха.
«ПСЖ» еще в 2018-м выигрывал товарищеские турниры в Китае. Уже тогда на клуб подписались более 1,3 миллиона фанатов в китайской соцсети Weibo. Директор по цифровым технологиям «ПСЖ» Рассел Стопфорд говорил, что клуб специально занимался продвижением бренда перед стартом азиатского турне. Партнерство с LGD в Dota 2 только закрепило результат продвижения.
Команда LGD вышла на новый уровень по игре за время сотрудничества с «ПСЖ». Если оценивать результаты только за последние годы, то этот клуб стал лидером китайской сцены в Dota 2. PSG.LGD побеждает на внутренних турнирах, а игроки позируют в майках с логотипом «ПСЖ». Обе организации успешно решают все анонсированные задачи по стратегическому развитию.
Цели сотрудничества «ПСЖ» и китайского состава по Dota 2 никак не меняются с 2018 года. Ответственные люди из клуба еще четыре года назад называли Азию стратегическим регионом для «ПСЖ». За это время задумки внутри локации выполнены: PSG.LGD укрепился в статусе китайского гранда в Dota 2. Теперь партнерам нужен выход на крупную международную победу.
Актуальная задача на ближайшее время – The International 2022 (Интернешнл 2022). Турнир состоится с 8 по 30 октября. Место проведения – Сингапур. PSG.LGD уже гарантированно туда попал и будет одним из фаворитом соревнования из 30 команд. Финальный этап турнира состоится на крытом стадионе – обычно такие ивенты в киберспорте проходят со зрителями.
Призовой фонд The International будет собираться из количества продаж Battle Pass и может набрать рекордные цифры. На турнире The International 10, где в финале играли PSG.LGD и Team Spirit, разыгрывались 40 миллионов долларов. В той игре была победа Team Spirit (3:2) – команда заработала 18,2 миллиона долларов. PSG.LGD проиграла, но и так получила 5,2 миллиона.
Мультиспортивный пример «ПСЖ» сейчас влияет и на остальные команды. В 2022 году вообще все футбольные клубы постепенно заходят в киберспорт. «Бешикташ» – идеальная команда с подобной моделью развития. Ранее клуб спонсировал лучший женский состав Европы по Counter-Strike, а потом стал вкладываться в организации из League of Legends и PUBG Mobile.