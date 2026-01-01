Dota 2

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Компьютерная многопользовательская командная игра в жанре multiplayer online battle arena
Дата выпуска
2013 г.
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Быстрые факты про The International 11 – это главный турнир года в Dota 2: призовой фонд, фавориты, особенности
#Dota 2
Почему Dota 2, а не 1? Зачем она отделилась от другой игры? За что ее создатели нарвались на суд? История доты для тех, кто ничего не понимает
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Футбольная сборная поздравила Team Spirit фотографией игроков в форме России. Хотя там играют два украинца
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Что надо знать о победе русской команды на The International 10 – главном киберспортивном турнире мира. Это сенсация: даже они сами хотели 7-8 место
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