Dota 2

Инфо
Компьютерная многопользовательская командная игра в жанре multiplayer online battle arena
Дата выпуска
2013 г.
Лента
Материалы
Новости
Киберспорт
Team Spirit и NAVI номинированы на премию The Game Awards в категории лучших киберспортивных команд
#Team Spirit
Киберспорт
Team Spirit победила на The International 10. Это главный турнир сезона в Dota 2
#The International