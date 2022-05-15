Расставляем все части Call of Duty по порядку: по хронологии и по сюжету

Какой порядок выхода игр Call of Duty

Если говорить о дате выхода, то порядок игр такой:

• Call of Duty 1 (здесь и далее – год выхода; 2003 год). Сюжет построен на миссиях вокруг событий Второй мировой войны, нужно играть за американского солдата;

• Call of Duty: United Offensive (2004). Это дополнение к игре, вышедшей в 2003 году. Тематика та же – Вторая мировая война. Сюжет – подвиги американского солдата, основанные на реальных событиях с участием американской армии и войне на территории Европы;

• Call of Duty 3 (2005). Здесь сюжет разнообразнее: события Второй мировой войны нужно переживать от лица советского, американского и английского солдат.

• Call of Duty 4: Modern Warfare (2007). Здесь события уже XXI века, а герои переживают битвы из различных горячих точек планеты;

• Call of Duty: World at War (2008). Продолжение тематики Второй мировой войны, но здесь Activision уже раскрывает конфликт США и Японии;

• Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009). Снова тематика современной борьбы с терроризмом. Здесь события развиваются через пять лет после истории Modern Warfare. По сюжету, нужно вести борьбу после террориста-последователя злодея из первой части MW;

• Call of Duty: Black Ops (2010). Борьба американских солдат против сотрудников советских спецслужб, которые пытаются развалить государственный строй США;

• Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011). Третья часть вполне зашедшей фанатам серии MW. Война США и России, которая ведется на территории Штатов. В этой войне участвуют и войска европейских стран;