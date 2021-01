Как игра The Last Of Us рассказывает о постапокалипсисе, но поражает реализмом. Теперь ее для HBO экранизирует Кантемир Балагов

The Last Of Us покоряет историей, хотя у нее есть существенные недостатки. Основным из них стали не очень продуманные перестрелки. Задумка с реалистичностью перекрывается дополнительной сложностью и нервами от пользователей. Еще одна проблема – бессмысленные действия во время похода. Не всегда понятно, что нужно делать и куда именно идти.

The Last of Us Part II – продолжение игры, которое вышло в 2020 году. Новая часть собрала противоречивые отзывы от фанатов, но критики все равно признали ее успешной. The Last of Us Part II получила статус главной игры года на церемонии The Game Awards 2020. Еще она собрала награды за лучшую историю, дизайн и аудио.

The Last Of Us – это реализм во всем. Даже в игровых ошибках

Игра The Last Of Us интересна реалистичностью. Она отходит от классических правил, а главная задумка – исследование живых людей в изменившемся мире. «Когда постапокалиптический жанр сделан правильно, вы действительно можете исследовать людей и то, что они делают друг с другом», – рассказывал креативный директор Нил Дракманн.

Он же говорил, что на примере отношений Джоэла и Элли изучаются отношения взрослых и детей. Дракманн сравнивал это со своей семьей. Сначала он сам был ребенком, потом дети появились уже у него. Так Дракманн и ответил на вопрос о задумке: «Все это так универсально. Мы действительно могли бы изучить это с помощью видеоигры».