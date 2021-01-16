Как игра The Last Of Us рассказывает о постапокалипсисе, но поражает реализмом. Теперь ее для HBO экранизирует Кантемир Балагов

The Last Of Us собрала все награды. В основе сюжета – реальный вирус

The Last Of Us – это игра от компании Naughty Dog. Сейчас она имеет около 20 миллионов проданных копий. The Last Of Us получила десятки наград, а по одной из версий даже названа лучшей игрой на PlayStation. Изначально она вышла в 2013 году на PlayStation 3. Годом позже появилось адаптированное и обновленное переиздание для PlayStation 4.

По сюжету в мире происходит неожиданная вспышка заболевания – вирусной инфекции КЦИ, которая в обычной реальности поражает только насекомых. За 20 лет до основных событий в игре показан специальный пролог. Главный герой Джоэл теряет дочь Сару во время попытки выбраться из карантинной зоны. Он встречает солдата – и Сара погибает от его пуль.

Потом мир уже совсем другой. В нем нет интернета, а люди живут в отдельных карантинных зонах. Они воют с контрабандистами, которые сами ищут лекарство от вируса. Джоэл путешествует вместе с 14-летней девочкой Элли. Она невосприимчива к вирусу, поэтому в теории может помочь с изобретением вакцины. Вместе они ищут лабораторию и брата Джоэла.