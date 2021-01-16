Как игра The Last Of Us рассказывает о постапокалипсисе, но поражает реализмом. Теперь ее для HBO экранизирует Кантемир Балагов
The Last Of Us собрала все награды. В основе сюжета – реальный вирус
The Last Of Us – это игра от компании Naughty Dog. Сейчас она имеет около 20 миллионов проданных копий. The Last Of Us получила десятки наград, а по одной из версий даже названа лучшей игрой на PlayStation. Изначально она вышла в 2013 году на PlayStation 3. Годом позже появилось адаптированное и обновленное переиздание для PlayStation 4.
По сюжету в мире происходит неожиданная вспышка заболевания – вирусной инфекции КЦИ, которая в обычной реальности поражает только насекомых. За 20 лет до основных событий в игре показан специальный пролог. Главный герой Джоэл теряет дочь Сару во время попытки выбраться из карантинной зоны. Он встречает солдата – и Сара погибает от его пуль.
Потом мир уже совсем другой. В нем нет интернета, а люди живут в отдельных карантинных зонах. Они воют с контрабандистами, которые сами ищут лекарство от вируса. Джоэл путешествует вместе с 14-летней девочкой Элли. Она невосприимчива к вирусу, поэтому в теории может помочь с изобретением вакцины. Вместе они ищут лабораторию и брата Джоэла.
The Last Of Us покоряет историей, хотя у нее есть существенные недостатки. Основным из них стали не очень продуманные перестрелки. Задумка с реалистичностью перекрывается дополнительной сложностью и нервами от пользователей. Еще одна проблема – бессмысленные действия во время похода. Не всегда понятно, что нужно делать и куда именно идти.
The Last of Us Part II – продолжение игры, которое вышло в 2020 году. Новая часть собрала противоречивые отзывы от фанатов, но критики все равно признали ее успешной. The Last of Us Part II получила статус главной игры года на церемонии The Game Awards 2020. Еще она собрала награды за лучшую историю, дизайн и аудио.
The Last Of Us – это реализм во всем. Даже в игровых ошибках
Игра The Last Of Us интересна реалистичностью. Она отходит от классических правил, а главная задумка – исследование живых людей в изменившемся мире. «Когда постапокалиптический жанр сделан правильно, вы действительно можете исследовать людей и то, что они делают друг с другом», – рассказывал креативный директор Нил Дракманн.
Он же говорил, что на примере отношений Джоэла и Элли изучаются отношения взрослых и детей. Дракманн сравнивал это со своей семьей. Сначала он сам был ребенком, потом дети появились уже у него. Так Дракманн и ответил на вопрос о задумке: «Все это так универсально. Мы действительно могли бы изучить это с помощью видеоигры».
Polygon пишет, что игра опережает конкурентов по сложности и глубине повествования. Еще там нарушаются привычные сюжетные правила и показываются смелые ходы. Важный спойлер: когда герой Джоэл получает фотографию умершей дочери, то не берет ее с собой по примеру привычных сюжетных линий. Просто смотрит и думает о ней какое-то время, а потом отвергает.
The Washington Post разбирал вместе с Дракманном образ Элли. Оказалось, что ее возраст продумывался до мелочей. Если бы она была старше , возник бы романтический подтекст. Если младше, ей не выжить в таком мраке. Чтобы разбавить обстановку, для Элли придумали книгу каламбурных шуток. С деталями личности помогла Эшли Джонсон, которая ее озвучивала.
Скандал с реализмом случился сразу после выхода игры. В The Last Of Us есть телефонные номера специальной службы по борьбе с вредителями. Когда их прописывали, разработчики меняли код города у реальных номеров. Оказалось, что так они внесли в игру номер секса по телефону. Позже вышло специальное дополнение, где номер все-таки поменялся.
Первая The Last Of Us побеждает новую часть по сюжетной проработке. Если The Last of Us Part II постоянно критикуется за сюжет и финал, то игра из 2013-го сравнивается с эталоном. Хотя Дракманн рассказывал, что тестировщики критиковали финал The Last Of Us: «Чуть позже они подумали и пришли к хорошим выводам. Думаю, так произошло и со всеми людьми».
Gamerant выделил еще одну причину, почему The Last Of Us так понравилась пользователям. История там сочетается с новаторским игровым процессом. Все проработано таким образом, что у игрока всегда есть выбор по прохождению. Еще там проработана система инфицированных. У болезни есть четыре стадии: обычно в зомби-играх такое не встречается.
Человек заражается грибком, который постепенно развивается. Сначала грибок забирает у него способность к адекватному мышлению, появляется гиперактивность. На следующей стадии слабеет зрение. Потом зрение окончательно исчезает, тело покрывается шрамами, человек уже едва выживает и не контролирует себя. В конце образуются наросты и гриб просто убивает его.
HBO покажет сериал по The Last of Us. Кантемир Балагов – режиссер пилотного эпизода
В ноябре 2020 года канал HBO официально оформил заказ на сериал по игре The Last Of Us. Разработка ведется еще с марта – с участием телеподразделения Sony и кинокомпании PlayStation Productions. Известно, что Sony готовит адаптацию и других популярных игр. Цель сериала по The Last Of Us – новый подход и эмоции. Туда даже войдет вырезанная из игры сцена.
Киноадаптация The Last Of Us была анонсирована в 2014 году и планировалась с отходом от игровых событий. Адекватных новостей о проекте не было с 2015 года. Теперь IGN пишет, что сериал полностью заменит киноадаптацию. Он будет приближен к оригиналу и с привычной музыкой: приглашен композитор Густаво Сантаолалья, который делал музыку для игры.
Крейг Мазин – продюсер сериала The Last Of Us. Он занимается сценарием вместе с Нилом Дракманном. Актерский состав будущего сериала пока неизвестен. Работавший над сериалом «Чернобыль» Йохан Ренк отказался от участия в проекте из-за плотного графика. Именно его место на пилотном эпизоде занял Кантемир Балагов.
The Hollywood Reporter первым рассказал об участии Балагова в съемках The Last Of Us. Кантемир Балагов – режиссер из России. В 29 лет он известен фильмами «Теснота» (2017) и «Дылда» (2019). «Дылда» получила две награды на Каннском фестивале и была выдвинута на премию «Оскар» от России. Именно с этим фильмов Балагов ассоциируется во всех публикациях.
Сам Кантемир Балагов в инстаграме подтвердил свое участие в съемках нового сериала: «Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные».
Участие в съемках The Last Of Us Балагов заранее явно не планировал. В 2019 году он говорил в интервью, что его новая цель – фильм про мужчин на Северном Кавказе. В фильмах Балагова обычно выделяются женские образы: это связано с его прошлым и анализом действий матери. Большую часть жизни Балагов прожил с ней в родном Нальчике.