Кантемир Балагов

Дата рождения
28 июля 1991 г.
Инфо
Российский кинорежиссер, сценарист и оператор
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Материалы
Как вышло, что сериал The Last of Us снимал молодой режиссер из России
#Кантемир Балагов
Как игра The Last Of Us рассказывает о постапокалипсисе, но поражает реализмом. Теперь ее для HBO экранизирует Кантемир Балагов
#киберспорт
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