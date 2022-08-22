Как вышло, что сериал The Last of Us снимал молодой режиссер из России
Сериал по The Last of Us остается одним из самых ожидаемых проектов HBO. Его включают в списки главных анонсов года и ждут по всему миру, но в России внимание к нему, возможно, даже выше, чем в других странах. Все дело в режиссере пилотной серии Кантемире Балагове.
Для экранизации культовой игры выбрали 29-летнего режиссера
HBO анонсировал экранизацию в 2020 году. Для значимости этой новости нужно понимать контекст: крупный стриминг, известный вдумчивым подходом и созданием качественного контента, взялся за экранизацию культовой игры, попадавшей в списки главных игр десятилетия.
Статус проекта подтверждало и назначение шоураннером Крэйга Мэйзина – автора «Чернобыля», который критики называли едва ли не лучшим мини-сериалом в истории. Проект все еще входит в топ IMDb, опережая, например, «Прослушку», «Сопрано» и «Игру престолов».
В таком контексте новость о выборе Кантемира Балагова для кого-то выглядела крайне неожиданной: молодой режиссер, известный по двум «фестивальным фильмам» и никогда прежде не работавший за границей, внезапно получает топовый сериальный проект от HBO. Но неожиданной новость выглядит только на первый взгляд, на самом же деле к его приглашению привели сразу несколько факторов.
Любовь к играм, успех в Каннах и тренды Голливуда – что помогло Балагову
Балагов – фанат игр. Он регулярно играет и стримит, часто говорит о любви к играм, а Dota 2 и вовсе считает важнейшей игрой для понимания нового поколения. Еще до анонса HBO он публично говорил о желании экранизировать The Last of Us. Поэтому когда переговоры с HBO все-таки начались, у Балагова уже было свое видение проекта, о котором он думал не один год.
«Он впервые меня спросил об этом года три назад, когда мы обсуждали планы. Он сказал, что единственная жанровая вещь, которая на данный момент серьезно его привлекает, это игра The Last of Us», – вспоминал продюсер Александр Роднянский в 2020 году в интервью «Медузе» (признана в России СМИ-иноагентом).
Создатели сериалов традиционно уделают особое внимание пилотным сериям, поскольку они задают интонацию всему проекту. Часто именно по первой серии зритель решает, продолжать ли просмотр. Крэйг Мэйзин изначально планировал приглашение режиссера Йохана Ренка, с которым они работали над «Чернобылем», но из-за несовпадений в графике ему искали замену – среди возможных вариантов был Балагов.
В Голливуде в последние годы сложился тренд, по которому студии приглашают режиссеров из независимого кино на крупные жанровые проекты: Хлои Чжао («Вечные»), Тайка Вайтити («Тор: Рагнарек» и «Тор: Любовь и гром»), Райан Куглер («Черная пантера»). Для студий важно, чтобы у режиссера был авторский почерк – тогда ему с большей вероятностью можно доверить высокобюджетный фильм.
Такой почерк уже сформировался у Балагова, что подтверждали его призы в Каннах: «Теснота» (2017) и «Дылда» (2019) получили награды ФИПРЕССИ от федерации кинопрессы, а «Дылда» еще и награду за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд». «Дылду» показывали на ключевых фестивалях Северной Америки: Торонто, «Санденс», «Теллурайд». Она вошла в список лучших фильмов года по версии The New York Times и в список любимых фильмов года Барака Обамы
В итоге между HBO и Балаговым начались переговоры, которые и привели к договоренности о съемках. Балагов в тот момент работал над сценарием третьего фильма, но согласился остановиться ради The Last of Us. «Мы пришли к выводу, что от таких вещей нельзя отказываться. Иначе он никогда себе это не простит. Это надо попробовать», – сказал Роднянский.
Далек от сериалов, но мечтал о The Last of Us – что говорил Балагов
«Никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным», – писал Балагов в соцсетях об анонсе HBO (сейчас пост удален).
Он взялся за сериал, хотя говорил, что с этой формой у него «не очень завязываются отношения». «Я пытаюсь понять и почувствовать сериалы, но дальше первых двух-трех серий не могу [смотреть]», – пояснял он позже.
Балагов признает, что некоторые истории лучше рассказывать в формате сериала, но пока ему ближе формат кино. Тем не менее за экранизацию The Last of Us он все-таки взялся из-за того, что эта игра «занимает особое место» в его жизни.
Что известно о проекте: дата выхода, актеры, сюжет
Релиз планировали в 2022 году, но сместили на 2023-й. Главные роли сыграют Педро Паскаль («Мандалорец», «Нарко») и Белла Рамзи («Игра престолов»).
Над проектом помимо Мэйзина работал Нил Дракманн, один из геймдиректоров оригинальной игры.
Действие сериала происходит в постапокалиптическом мире. Контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) вывозит девочку Элли (Белла Рамзи) из карантинной зоны. HBO показала пока только один тизер сериала, включив его в промо-ролик предстоящих проектов.