Как вышло, что сериал The Last of Us снимал молодой режиссер из России

Любовь к играм, успех в Каннах и тренды Голливуда – что помогло Балагову

Балагов – фанат игр. Он регулярно играет и стримит, часто говорит о любви к играм, а Dota 2 и вовсе считает важнейшей игрой для понимания нового поколения. Еще до анонса HBO он публично говорил о желании экранизировать The Last of Us. Поэтому когда переговоры с HBO все-таки начались, у Балагова уже было свое видение проекта, о котором он думал не один год.

«Он впервые меня спросил об этом года три назад, когда мы обсуждали планы. Он сказал, что единственная жанровая вещь, которая на данный момент серьезно его привлекает, это игра The Last of Us», – вспоминал продюсер Александр Роднянский в 2020 году в интервью «Медузе» (признана в России СМИ-иноагентом).

Создатели сериалов традиционно уделают особое внимание пилотным сериям, поскольку они задают интонацию всему проекту. Часто именно по первой серии зритель решает, продолжать ли просмотр. Крэйг Мэйзин изначально планировал приглашение режиссера Йохана Ренка, с которым они работали над «Чернобылем», но из-за несовпадений в графике ему искали замену – среди возможных вариантов был Балагов.

В Голливуде в последние годы сложился тренд, по которому студии приглашают режиссеров из независимого кино на крупные жанровые проекты: Хлои Чжао («Вечные»), Тайка Вайтити («Тор: Рагнарек» и «Тор: Любовь и гром»), Райан Куглер («Черная пантера»). Для студий важно, чтобы у режиссера был авторский почерк – тогда ему с большей вероятностью можно доверить высокобюджетный фильм.