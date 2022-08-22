Как вышло, что сериал The Last of Us снимал молодой режиссер из России

Для экранизации культовой игры выбрали 29-летнего режиссера

HBO анонсировал экранизацию в 2020 году. Для значимости этой новости нужно понимать контекст: крупный стриминг, известный вдумчивым подходом и созданием качественного контента, взялся за экранизацию культовой игры, попадавшей в списки главных игр десятилетия.

Статус проекта подтверждало и назначение шоураннером Крэйга Мэйзина – автора «Чернобыля», который критики называли едва ли не лучшим мини-сериалом в истории. Проект все еще входит в топ IMDb, опережая, например, «Прослушку», «Сопрано» и «Игру престолов».

В таком контексте новость о выборе Кантемира Балагова для кого-то выглядела крайне неожиданной: молодой режиссер, известный по двум «фестивальным фильмам» и никогда прежде не работавший за границей, внезапно получает топовый сериальный проект от HBO. Но неожиданной новость выглядит только на первый взгляд, на самом же деле к его приглашению привели сразу несколько факторов.