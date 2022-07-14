Звезда Голливуда Арми Хаммер подрабатывает на курорте из-за нехватки денег – его не берут в кино из-за подозрений в изнасиловании и каннибализме

Позже твит удалили, а журналисты выяснили, что Хаммер хоть и вправду живет на Кайманах, но консьержем не работает. Он якобы сдружился с работниками отеля, играл с ними в гольф, и те подшутили над ним, выпустив буклет. Но слухи оказались не сильно далеки от правды – работа на острове у Хаммера действительно есть, и она тоже связанная с туризмом.

Хаммер «полностью разорен» и работает с недвижимостью

Таблоид TMZ выяснил, что актер продает таймшеры – другими словами, он вступает агентом по недвижимости. Таймшер позволяет нескольким собственникам делить время пользования одной недвижимостью. Например, владеть домом у моря и иметь право въехать в него на фиксированный срок каждый год.

Тарифный план по такой схеме якобы и обсуждал Хаммер с покупателями, когда его заметил источник TMZ. «Ситуация такова, что он полностью разорен и занят целями днями, зарабатывая деньги, чтобы содержать семью», – добавил источник Variety.

Хаммер живет на Кайманах с начала пандемии. Раньше он управлял там жилым комплексом, но теперь стал продавцом таймшеров. Выбор такой локации Variety объясняет тем, что на островах живут его двое маленьких детей и бывшая жена Элизабет Чемберс, с которой они развелись в 2020 году.

