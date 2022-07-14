Звезда Голливуда Арми Хаммер подрабатывает на курорте из-за нехватки денег – его не берут в кино из-за подозрений в изнасиловании и каннибализме
Арми Хаммер, известный по ролям в «Социальной сети» и «Назови меня своим именем», уже больше года не снимается в кино. Его голливудская карьера приостановилась зимой 2021 года из-за сообщений об изнасиловании и склонности к каннибализму. С тех пор он ведет непубличный образ жизни и работает, как выяснилось, на должности, совсем не связанной с кино.
Слухи о подработке в отеле и дружба с персоналом
В начале июля в соцсетях появились слухи о том, что Хаммер работает консьержем на Каймановых островах. Они возникли из-за фото брошюры отеля, где Хаммер назван «личным консьержем» для гостей.
Фото вызвало резонанс, поскольку его опубликовал верифицированный аккаунт Муны Мире – продюсера одного из проектов Showtime.
Позже твит удалили, а журналисты выяснили, что Хаммер хоть и вправду живет на Кайманах, но консьержем не работает. Он якобы сдружился с работниками отеля, играл с ними в гольф, и те подшутили над ним, выпустив буклет. Но слухи оказались не сильно далеки от правды – работа на острове у Хаммера действительно есть, и она тоже связанная с туризмом.
Хаммер «полностью разорен» и работает с недвижимостью
Таблоид TMZ выяснил, что актер продает таймшеры – другими словами, он вступает агентом по недвижимости. Таймшер позволяет нескольким собственникам делить время пользования одной недвижимостью. Например, владеть домом у моря и иметь право въехать в него на фиксированный срок каждый год.
Тарифный план по такой схеме якобы и обсуждал Хаммер с покупателями, когда его заметил источник TMZ. «Ситуация такова, что он полностью разорен и занят целями днями, зарабатывая деньги, чтобы содержать семью», – добавил источник Variety.
Хаммер живет на Кайманах с начала пандемии. Раньше он управлял там жилым комплексом, но теперь стал продавцом таймшеров. Выбор такой локации Variety объясняет тем, что на островах живут его двое маленьких детей и бывшая жена Элизабет Чемберс, с которой они развелись в 2020 году.
Склонность к каннибализму, БДСМ-практики и обвинения в изнасиловании
В январе 2021 года в соцсетях появились скриншоты переписки, где Хаммер якобы признается в склонности к каннибализму. Он писал среди прочего, что хотел бы «отрезать палец» собеседницы и хранить его, чтобы «частичка нее» всегда была с ним.
Хотя подлинность переписки так и не подтвердили, она спровоцировала обсуждение Хаммера его бывшими партнершами, утверждавшими, что он одержим БДСМ. Одна из них показала фото маленькой буквы А, вырезанной Хаммером на ее теле ножом. На фоне этого 24-летняя женщина, с которой Хаммер встречался с середине 2010-х, выдвинула обвинения в изнасиловании.
Она рассказала, что познакомилась с ним через соцсети, вступила в отношения, но со временем он стал все сильнее контролировать ее, «становясь все более жестоким». В 2017 году он якобы изнасиловал ее: «Я думал, что он собирается убить меня». Она рассказала, что Хаммер насиловал ее четыре часа, бил головой о стену и хлестал по ногам.
В доказательство женщина передала полиции снимки побоев. Защита Хаммера отрицала вину и утверждала, что все действия обсуждались партнерами и совершались по взаимному согласию.
Из-за этих скандалов в Голливуде началась «отмена» Хаммера. Сначала агенты, потом его личный публицист расторгли с ним контракты. Еще до выдвинутых обвинений Хаммер отказался в съемках крупных проектов, в том числе от фильма «Брак по залету» с Дженнифер Лопес. С тех пор его карьера заморожена. Фильмы с ним выходили и после скандала, но новых ролей он не получал. Последним релизом с ним стала «Смерть на Ниле» с Галь Гадот в главной роли.