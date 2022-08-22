Какой получилась первая серия «Дома дракона» – бессмысленная жестокость и каркас «Игры престолов» на минималках
Внимание: в этом материале есть спойлеры. Если вы не хотите на них наткнуться, то прочитайте его уже после просмотра первой серии «Дома дракона».
Вышел сериал «Дом дракона» – приквел «Игры престолов». Он снят по первому тому книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Все события там происходят за 172 года до рождения Дейнерис Таргариен – одного из главных персонажей в «Игре престолов».
В «Доме дракона» все закручено вокруг Рейниры Таргариен. Ее юную версию в новом проекте сыграла Милли Алкок. Рейнира – это новая Дейнерис, но с более четкой линией роста. Она идет к власти через королевский двор и называет свое положение удобным.
Первая серия «Дома дракона» – история о мечтах одной героини, на которой завязан весь сюжет
«Игра престолов» завершилась в 2019 году. «Дом дракона» – это полноценное возвращение в мир, который мы видели в ее восьми сезонах. Тут есть все тот же Железный трон и звучат знакомые названия семей. Главное: «Дом дракона» помогает лучше понять расклады в Вестеросе и историю династии Таргариенов. Через это сериал в любом случае привязан к будущему появлению Дейнерис.
По всей стартовой серии «Дома дракона» проходят слова, прозвучавшие еще на первых минутах: «Единственное, что может уничтожить дом дракона – сам дом». Этот посыл будет и в других ближайших эпизодах. Таргариены – правящая династия, но обстановка внутри нее выглядит хрупкой. Это понятно по ключевым персонажам из семьи – Деймону и Рейнире. В их характере – хаос.
Деймон всегда нарушает правила. Он приезжает в Королевскую гавань и легко садится на Железный трон, пока это не видит Визерис. Его не волнуют принципы действия королевской стражи: «псы» Деймона («Золотые плащи») спокойно заходят в город и устраивают собственную расправу над преступниками. Юная Рейнира такая же: сама заходит куда угодно и ничего не боится.
«Дом дракона» еще расскажет о войне за Железный трон, но она произойдет только в будущем. В первой серии лишь намечаются два противоборствующих лагеря: формально на разных сторонах окажутся Таргариены и Хайтауэры. Пока показаны только зачатки: Деймон публично ссорится с десницей короля Отто Хайтауэром. Это один из важных моментов в первой серии.
Что еще точно нужно запомнить из первой серии «Дома дракона»:
- Смерть жены короля Визериса и его новорожденного сына;
- Диалог Алисенты и Визериса, когда она пришла его утешить;
- Разговоры Деймона и Рейниры – и его подарок после возвращения;
- Мощную фразу Рейниры: «Я никогда не стану сыном».
- Мечту Рейниры, которую она проговаривает Алисенте.
Надо обратить внимание на Отто Хайтауэра. В первой серии «Дома дракона» он был в кадре меньше других, но участвовал во всех событиях. Именно Отто подсылает Алисенту к Визерису, чтобы она помогла ему пережить потерю жены.
Необходимый спойлер для понимания ситуации – он уже частично показывался в трейлерах: Визерис и Алисента в дальнейшем поженятся. Позже у них родится сын Эйгон II. На этом и выстроится война за место на Железном троне.
Даже по первой серии очевидно, что сериал не станет полностью повторять книжную историю. Например, Мартин делал Алисенту старше Рениры сразу на девять лет. Но в сериале они ровесницы – это помогло лучше передать дружбу.
В «Доме дракона» используются приемы из «Игры престолов», но они помещены в границы одного конкретного конфликта. Здесь все четче и понятнее: видны линии поведения, противопоставления героев и предсказуемые действия.
«Дом дракона» завязан вокруг истории с престолонаследием. В первой серии Визерис объявляет Рейниру наследницей престола. Совет перед этим резонно утверждает, что прецедентов с женщиной-правителем не было. Но решение приято. Хайтауэры имеют собственные амбиции для престола, но пока их не раскрывают. Желания и смена формальных статусов позже разделят Алисент и Рейниру.
Деймон сблизится с Рейнирой и будет на ее стороне. Еще сериал точно расскажет о битве драконов, которых в кадре пока было только двое. Все это – сопутствующие вещи. Важнее всего то, что произойдет и уже сейчас происходит между Рейнирой и Алисентой. Поэтому их диалоги надо отслеживать особенно внимательно – из них и складывается весь смысл «Дома дракона».
Запомните слова, которая Рейнира сказала Алисенте: «Я хочу за Узкое море, летать на драконе с тобой и питаться одними тортами». Они разные внутренне и по статусу, но в первой серии «Дома дракона» еще близки друг с другом. Намек на будущее противостояние – несколько кадров с взглядом Алисенты. Ее скрытые эмоции, когда Рейнира уже объявлена наследницей:
Чем отличаются «Дом драконов» и «Игра престолов»: никто не боится драконов, а в главных героях нельзя запутаться
• У власти – династия Таргариенов. По старту «Дома дракона» понятен его замысел: все будет закручено только вокруг Железного трона, битвы за власть и внутрисемейных взаимоотношений. Во всем этом выделяется Корлис Веларион – сторонний, второстепенный, но интересный персонаж. В будущем он повлияет на расклад сил, но в «Игре престолов» таких героев было в разы больше.
• Если у «Дома дракона» есть жесткие рамки, то мир «Игры престолов» был задуман глобальнее. Всеобщая война внутри Вестероса пересекалась с другим врагом – Королем ночи. В «Доме дракона» это проговаривается через сон Эйгона I о наступлении зимы и битве живых с мертвыми. Он передается по наследству от правителей к детям. Визерис пересказал его Рейнире с таким тезисом: «Эйгон назвал сон «Песнь льда и пламени».
• В «Игре престолов» драконы показаны существами, от которых мир в Вестеросе уже давно отвык. Там драконы опасны – их все боятся. В «Доме дракона» все по-другому: Рейнира спокойно летает на драконе над головами людей, а те на нее даже не реагируют. Драконы представляются отличительной частью династии Таргариенов. Сами Таргариены признают их своей силой.
• Рамин Джавади – автор музыки к «Игре престолов» и «Дому дракона». В момент премьеры зрители заметили, что в «Доме дракона» не было вступительных титров. Но оригинальная музыка Джавади все равно звучала и напоминала деталями музыкальную тему «Игры престолов». Создатели объяснили, что дальше у «Дома дракона» все-таки появится новая яркая заставка. Пока музыка Джавади к «Игре престолов» кажется ярче, чем мелодии из «Дома дракона».
• Есть схожесть: «Дом дракона» не отказался от идеи показа эротики и насилия. Пока это в основном завязано на Деймоне Таргариене. Он не живет со своей женой, но постоянно ходит в публичный дом и летает на драконе с любовницей. Жестокость (часто бездумная и не совсем уместная) отдельно подчеркивалась через кадры турнира и действия тех самых «Золотых плащей» (ими управляет Деймон). В «Игре престолов» это было продумано лучше.
• Запоминаем: в середине стартового сезона «Дома дракона» будет десятилетний временной скачок – Рейнира и Алисента повзрослеют. Ключевые слова об обстановке в первой серии: «Удивлена, что война еще не началась». Это вводный эпизод, но уже там прописаны рамки главного места действия. Война в случае «Дома дракона» касается только Таргариенов и Хайтауэров. Старки и все остальные используются лишь для отсылок к другому проекту. По сюжету они не важны.
• Проблема: сейчас все завязано только вокруг Рейниры: через нее зритель видит мир и поверхностно знакомится с другими героями. Местами кажется, что Рейниры в «Доме дракона» даже слишком много. Хотя это все еще обычная девочка – пусть и объявленная наследницей. Можно хотя бы попытаться понять ее образ, но другие персонажи из-за этого перекоса пока кажутся плоскими и не раскрываются.
• «Дом дракона» пробовал сделать героев уникальными, но главные из них напоминают собирательные образы персонажей из «Игры престолов». Даже по всем поверхностным линиям. Деймон – Тирион (распутный) + Джейме (воин). Рейнира в исполнении Алкок пока схожа с Дейнерис по манерам и поведению. Есть ощущение, что все это сделано не только из-за отсылок к книгам.
• Отдельное: в «Доме дракона» нет однозначно положительных героев. В этом плане линия «Игры престолов» четко соблюдена. Опять же вспоминаем Отто Хайтауэра: король Визерис называет его преданным человеком, когда отсылает Деймона. Но тот же Отто ведет собственную игру и влияет на отношения Визериса и Деймона, когда между теми происходит момент накала.
• «Дом дракона» – это противостояние силовых характеров, умещенное в камерные рамки. В нем нет простора для глобального развития героев и сюжетных ответвлений – по размаху это не вторая «Игра престолов». Создатели «Дома дракона» берут другим: они называли сериал шекспировской трагедией и семейной драмой. Поэтому там так мало главных героев.