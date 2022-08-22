Какой получилась первая серия «Дома дракона» – бессмысленная жестокость и каркас «Игры престолов» на минималках

«Дом дракона» еще расскажет о войне за Железный трон, но она произойдет только в будущем. В первой серии лишь намечаются два противоборствующих лагеря: формально на разных сторонах окажутся Таргариены и Хайтауэры. Пока показаны только зачатки: Деймон публично ссорится с десницей короля Отто Хайтауэром. Это один из важных моментов в первой серии.

Что еще точно нужно запомнить из первой серии «Дома дракона»:

Смерть жены короля Визериса и его новорожденного сына; Диалог Алисенты и Визериса, когда она пришла его утешить; Разговоры Деймона и Рейниры – и его подарок после возвращения; Мощную фразу Рейниры: «Я никогда не стану сыном». Мечту Рейниры, которую она проговаривает Алисенте.

Надо обратить внимание на Отто Хайтауэра. В первой серии «Дома дракона» он был в кадре меньше других, но участвовал во всех событиях. Именно Отто подсылает Алисенту к Визерису, чтобы она помогла ему пережить потерю жены.

Необходимый спойлер для понимания ситуации – он уже частично показывался в трейлерах: Визерис и Алисента в дальнейшем поженятся. Позже у них родится сын Эйгон II. На этом и выстроится война за место на Железном троне.

Даже по первой серии очевидно, что сериал не станет полностью повторять книжную историю. Например, Мартин делал Алисенту старше Рениры сразу на девять лет. Но в сериале они ровесницы – это помогло лучше передать дружбу.

В «Доме дракона» используются приемы из «Игры престолов», но они помещены в границы одного конкретного конфликта. Здесь все четче и понятнее: видны линии поведения, противопоставления героев и предсказуемые действия.