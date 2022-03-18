Главное с презентации Hogwarts Legacy – игры по «Гарри Поттеру»: открытый мир, полеты на метле и Выручай-комната

Герой выбирает один из четырех факультетов, затем посещает уроки. Так как он поступает в Хогвартс позже сверстников и сразу на пятый год обучения, то ему предстоит ускоренно нагонять программу. Среди предметов – заклинания, защита от темной магии и зельеварение.

Мир Хогвартса – открытый. Локации совпадают с местами из оригинальной истории, но большинство персонажей отличаются. Герой исследует замок и его окрестности, в том числе Хогсмит, выполняя игровые задачи. Ему противостоит союз гоблинов и темных волшебников.