Главное с презентации Hogwarts Legacy – игры по «Гарри Поттеру»: открытый мир, полеты на метле и Выручай-комната
Sony провела презентацию Hogwarts Legacy – игры по вселенной «Гарри Поттера». Ее разработали студии Avalanche Software и WB Games, релиз запланирован на конец 2022 года.
Действие происходит в Хогвартсе XIX века. Главный герой – новый ученик
Сюжет построен вокруг истории нового ученика Хогвартса, способного использовать «мощную древнюю магию». Ему предстоит разобраться, что стоит за ее пробуждением и кто намерен использовать ее для уничтожения волшебников.
Герой выбирает один из четырех факультетов, затем посещает уроки. Так как он поступает в Хогвартс позже сверстников и сразу на пятый год обучения, то ему предстоит ускоренно нагонять программу. Среди предметов – заклинания, защита от темной магии и зельеварение.
Мир Хогвартса – открытый. Локации совпадают с местами из оригинальной истории, но большинство персонажей отличаются. Герой исследует замок и его окрестности, в том числе Хогсмит, выполняя игровые задачи. Ему противостоит союз гоблинов и темных волшебников.
Способности героя можно подстроить под свой игровой стиль. А передвигаться по миру можно на метле
- Герою доступны защитные и атакующие заклинания, зачарованные предметы, зелья и другие виды магии. Все эти способности можно развивать, выстраивая собственный стиль игры. Накопленный за время игры опыт можно тратить на развитие талантов и навыков.
- Выручай-комната станет базой, где герой сможет выращивать растения, варить зелья, прокачивать снаряжение и воспитывать магических существ. Ее можно изменять под потребности героя.
- По ходу игры герой общается с однокурсниками и выстраивает с ними отношения – а те присоединяются к нему в квестах.
- Судя по презентации, передвигаться по миру можно на метле, на лошади и на грифоне.
Разработчики назвали Hogwarts Legacy игрой, о которой фанаты «мечтали 20 лет»
- Алан Тью, режиссер игры: «Мы хотели убедиться, что все, что мы добавляем, с чем мы играем или что мы хотим исследовать, ощущается как подлинное».
- Мойра Сквайр, нарративный директор: «Мир довольно близок к тому, что мы знаем. Фанаты узнают определенные имена, заклинания, локации. Но по большей части это будет совершенно новый волшебный мир».
- Чэндлер Вуд, коммьюнити менеджер: «Знания о магическом мире уже очень обширны. От нас требовалось только использовать эти элементы и построить из них игру. Это игра, о которой они [фанаты] мечтали 20 лет».