  1. Главная
  2. Киберспорт
  3. Материалы
  4. Главное с презентации Hogwarts Legacy – игры по «Гарри Поттеру»: открытый мир, полеты на метле и Выручай-комната
Гарри Поттер
Поделиться:
Комментарии:
0
#Гарри Поттер

Главное с презентации Hogwarts Legacy – игры по «Гарри Поттеру»: открытый мир, полеты на метле и Выручай-комната

7 часов назад

Sony провела презентацию Hogwarts Legacy – игры по вселенной «Гарри Поттера». Ее разработали студии Avalanche Software и WB Games, релиз запланирован на конец 2022 года.

Действие происходит в Хогвартсе XIX века. Главный герой – новый ученик

Сюжет построен вокруг истории нового ученика Хогвартса, способного использовать «мощную древнюю магию». Ему предстоит разобраться, что стоит за ее пробуждением и кто намерен использовать ее для уничтожения волшебников.

Квиддич со всех сторон. Как Роулинг ввела его в «Гарри Поттер» после расставания. Почему это плохой спорт. Как сыграть в реальности
Читать

Герой выбирает между Гриффиндором, Пуффендуем, Когтевраном и Слизерином

Персонажу можно добавить шрамы, изменить гендер, поменять прическу, цвет волос

Герой выбирает один из четырех факультетов, затем посещает уроки. Так как он поступает в Хогвартс позже сверстников и сразу на пятый год обучения, то ему предстоит ускоренно нагонять программу. Среди предметов – заклинания, защита от темной магии и зельеварение.

Мир Хогвартса – открытый. Локации совпадают с местами из оригинальной истории, но большинство персонажей отличаются. Герой исследует замок и его окрестности, в том числе Хогсмит, выполняя игровые задачи. Ему противостоит союз гоблинов и темных волшебников.

Способности героя можно подстроить под свой игровой стиль. А передвигаться по миру можно на метле

  • Герою доступны защитные и атакующие заклинания,  зачарованные предметы, зелья и другие виды магии. Все эти способности можно развивать, выстраивая собственный стиль игры. Накопленный за время игры опыт можно тратить на развитие талантов и навыков.
  • Выручай-комната станет базой, где герой сможет выращивать растения, варить зелья, прокачивать снаряжение и воспитывать магических существ. Ее можно изменять под потребности героя.
  • По ходу игры герой общается с однокурсниками и выстраивает с ними отношения – а те присоединяются к нему в квестах.
  • Судя по презентации, передвигаться по миру можно на метле, на лошади и на грифоне.

Разработчики назвали Hogwarts Legacy игрой, о которой фанаты «мечтали 20 лет»

  • Алан Тью, режиссер игры: «Мы хотели убедиться, что все, что мы добавляем, с чем мы играем или что мы хотим исследовать, ощущается как подлинное».
  • Мойра Сквайр, нарративный директор: «Мир довольно близок к тому, что мы знаем. Фанаты узнают определенные имена, заклинания, локации. Но по большей части это будет совершенно новый волшебный мир».
  • Чэндлер Вуд, коммьюнити менеджер: «Знания о магическом мире уже очень обширны. От нас требовалось только использовать эти элементы и построить из них игру. Это игра, о которой они [фанаты] мечтали 20 лет».

И еще скриншоты геймплея

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Как сделать сливочное пиво из «Гарри Поттера», что это такое и есть ли там алкоголь
Как снимался «Гарри Поттер и философский камень»: на актрисе висели мертвые мыши, Гермиона с накладными зубами, а Гарри – с неправильным цветом глаз из-за аллергии
Как сделать сливочное пиво из «Гарри Поттера», что это такое и есть ли там алкоголь
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые