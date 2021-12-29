Как снимался «Гарри Поттер и философский камень»: на актрисе висели мертвые мыши, Гермиона с накладными зубами, а Гарри – с неправильным цветом глаз из-за аллергии

Коламбус и его команда изменили начало фильма – они сразу ставили Гарри в центр внимания

Однажды на этот счет в шутку даже возмутилась Джоан Роулинг: «Когда Коламбус и его ассистент привезли мне сценарий, я обалдела: «Вы что, настолько не любите мою историю? Давайте в первой сцене покажем Дамблдора, а в следующей сделаем Гарри Поттера директором Хогвартса». Разумеется, я все понимала. Моя книга слишком большая, чтобы целиком выпустить ее на экране».

Книга начиналась с того, что Вернон Дурсль заметил профессора Минерву Макгонагалл, изучающую район Лондона, где находилась Тисовая улица. Дальше он увидел нескольких людей в странных мантиях и сов – он сразу же понял, что надвигаются волшебники. И только н следующий день после этого Альбус Дамблдор принес к ним младенца Гарри.

Фильм сразу же заостряет внимание на том, как Дамблдор вместе с Макгонагалл и Хагридом привезли малыша на порог Дурслей.

Сам Коламбус говорил: «Мы хотели бы снять 10-часовой фильм, но никто в кинотеатрах не будет смотреть такое долгое кино. По этой причине мы отказались от некоторых сцен и героев». Под героями Коламбус подразумевал, например, Пивза – вредное привидение, которое постоянно пакостит.

А вот еще слова Коламбуса: «Джоан не обижается, она просто шутит. Мы показывали ей сценарий: что-то она вычеркнула, что-то, наоборот, добавила. У нас была цель: сразу же заострить внимание на Гарри Поттере. Она полностью поняла нашу идею».