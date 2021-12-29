Как снимался «Гарри Поттер и философский камень»: на актрисе висели мертвые мыши, Гермиона с накладными зубами, а Гарри – с неправильным цветом глаз из-за аллергии
В этом году фильму «Гарри Поттер и философский камень» исполнилось 20 лет. Он вышел на экраны в ноябре 2001 года. И сейчас, перед самым Новым годом, этот фильм будут массово крутить телеканалы.
Еще эта история актуальна в связи с выходом 1 января 2022 года специального эпизода, выпущенного к 20-летию «Гарри Поттера». В нем снимутся Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон – они встретятся с режиссером Крисом Коламбусом и другими авторами проекта. Актеры расскажут о влиянии саги на их жизнь и карьеру и вспомнят памятные истории о съемках.
Но какие истории есть вокруг первого фильма о Гарри Поттере? Как его снимали? Как в этом участвовала Роулинг?
Коламбус и его команда изменили начало фильма – они сразу ставили Гарри в центр внимания
Однажды на этот счет в шутку даже возмутилась Джоан Роулинг: «Когда Коламбус и его ассистент привезли мне сценарий, я обалдела: «Вы что, настолько не любите мою историю? Давайте в первой сцене покажем Дамблдора, а в следующей сделаем Гарри Поттера директором Хогвартса». Разумеется, я все понимала. Моя книга слишком большая, чтобы целиком выпустить ее на экране».
Книга начиналась с того, что Вернон Дурсль заметил профессора Минерву Макгонагалл, изучающую район Лондона, где находилась Тисовая улица. Дальше он увидел нескольких людей в странных мантиях и сов – он сразу же понял, что надвигаются волшебники. И только н следующий день после этого Альбус Дамблдор принес к ним младенца Гарри.
Фильм сразу же заостряет внимание на том, как Дамблдор вместе с Макгонагалл и Хагридом привезли малыша на порог Дурслей.
Сам Коламбус говорил: «Мы хотели бы снять 10-часовой фильм, но никто в кинотеатрах не будет смотреть такое долгое кино. По этой причине мы отказались от некоторых сцен и героев». Под героями Коламбус подразумевал, например, Пивза – вредное привидение, которое постоянно пакостит.
А вот еще слова Коламбуса: «Джоан не обижается, она просто шутит. Мы показывали ей сценарий: что-то она вычеркнула, что-то, наоборот, добавила. У нас была цель: сразу же заострить внимание на Гарри Поттере. Она полностью поняла нашу идею».
Факты вокруг первого фильма: накладные зубы Гермионы, а Роулинг сама рисовала карту школы
1. Над фильмом работал Стивен Спилберг. Он пять месяцев занимался им вместе со сценаристом Стивом Кловсом, а потом бросил эту работу.
2. У Гарри Поттера должны быть зеленые глаза – так было в книге. Но у Рэдклиффа был свой цвет глаз – голубой. Коламбус просил Рэдклиффа надеть линзы зеленого цвета, но у того началась аллергия.
3. У Эммы Уотсон был неправильный прикус, поэтому гримеры два месяца съемок накладывали ей искусственные зубы – чтобы сделать передние верхние два зуба больше и ближе друг к другу. Из-за этого она плохо говорила и запорола кучу дублей.
4. Еда на столах во время съемок в Большом зале была настоящей. Но приготовили ее лишь раз, а все сцены с ней снимали три дня. Из-за этого она плохо пахла.
5. По просьбе художника-постановщика, Роулинг сама нарисовала карту Хогвартса от руки. Этой картой создатели пользовались во время съемок всех фильмов.
6. Есть удаленная сцена, в котором совы смотрят на тетю Петунью.
Почему совы смотрят не на камеру, а на актрису? Ее фартук был обвешан мертвыми мышами.
7. Некоторые сцены пересняты дважды: из-за различий между американским английским и британским.
8. Коламбус и другие руководители проекта обращались к властям за разрешением снимать фильм в Кентерберийском соборе. Те отказали.
9. Сцены фильма, в которых ученики сидят на уроках: дети реально получили задания для выполнения, чтобы смотреться как можно натуральнее в кадре.
10. Весь актерский состав считал, что герой Алана Рикмана, профессор Северус Снегг, был злодеем. Только Рикман знал секрет Снегга (что он любил мать Гарри Поттера и всегда был на стороне добра) – Роулинг рассказала эту историю только ему. Рикман рассказывал:
«Это помогло мне думать, что он был более сложным и что история не будет такой прямой, как все думали. Если вы помните, на момент выхода первого фильма Роулинг написала всего три или четыре книги. Так что никто не знал, к чему все идет на самом деле. И для нее было важно, чтобы я что-то знал».
11. Шрам Гарри Поттера находится не в центре лба, а немного смещен в левую сторону. Это сделано по просьбе Роулинг – в книге она не говорила, как именно расположен шрам на лбу Гарри. Но Роулинг принципиально не хотела, чтобы шрам был в центре.
12. Помните историю, как Невилл Долгопупс получил шар-напоминалку от бабушки (он окрашивается в красный, когда владелец что-то забывает)? Как только Невилл получил его, то шар сразу же стал красным. Долгопупс был единственным студентом Хогвартса в том кадре без мантии, поэтому шар окрасился. Мэттью Льюис, сыгравший Невилла, сам забыл надеть мантию, а съемочная команда ему не напомнила.
13. Свечи под потолком Большого зала были настоящими. Создатели подвесили их с помощью проволоки, и воск постоянно капал на актеров.
14. Эмма Уотсон не хотела участвовать в кастинге, когда съемочная группа приехала к ней в школу. Ее уговорила учительница, потому что все остальные девочки из класса ушли на кастинг.