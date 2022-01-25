Как сделать сливочное пиво из «Гарри Поттера», что это такое и есть ли там алкоголь

Сливочное пиво – загадка. Роулинг не говорит прямо ни про температуру (но лучше теплое), ни про градус алкоголя (но эльфы намекают)

Для своей вселенной Джоан Роулинг придумывала блюда и напитки сама. И сливочное пиво – одна из таких фантазий. По ее словам, для создания сливочного пива (butterbeer) у нее возникла лишь вкусовая ассоциация с баттерскотчем (butterscotch) – с ирисками из сахара и сливочного масла. Сейчас баттерскотч – это не только конфета, но и сладкий соус.

Каноничного рецепта пива из «Гарри Поттера» нет. Можно лишь по косвенным признакам представить, из чего сливочное пиво состоит.

Во-первых, в нем почти нет алкоголя. Почему почти? Домашние эльфы спивались из-за сливочного пива – но оно на них действовало только из-за маленького веса:

– Винки выпивает шесть бутылок в день, сэр, – шепотом сообщил Гарри Добби. – Ну, это ничего, сливочное пиво совсем не крепкое, – махнул рукой Гарри. – Добби покачал головой. – Для эльфа-домовика крепкое, сэр.

Важно, что пиво пили тринадцатилетние дети (это минимальный возраст допуска в Хогсмит). Значит, оно не могло быть крепким. Вероятно, сливочное пиво – это что-то между квасом и легким пивом