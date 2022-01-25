Как сделать сливочное пиво из «Гарри Поттера», что это такое и есть ли там алкоголь
Сливочное пиво – главный напиток вселенной «Гарри Поттера». Впервые оно упоминается в третьей части – «Узник Азкабана». Рон и Гермиона пошли в поход в Хогсмид и в баре «Три метлы» попробовали сливочное пиво.
– Ну как там, в Хогсмиде? Где вы были?
– Где только друзья не были! И в магазине волшебных принадлежностей «Дэрвиш и Бэнгз», и в лавке диковинных штучек «Зонко», и в пабе «Три метлы» ах, какое там чудесное горячее сливочное пиво!
После этого герои часто пьют сливочное пиво. А в «Принце-полукровке» оно добирается и до Хогвартса – его пьют на вечеринке Клуба Слизней.
– Вот, хлебни сливочного пива. – Рон сунул ему бутылку.
– Я все никак поверить не могу… А куда Гермиона делась?
– Здесь она, здесь, – успокоил его Фред, тоже попивавший сливочное пиво.
Сливочное пиво – загадка. Роулинг не говорит прямо ни про температуру (но лучше теплое), ни про градус алкоголя (но эльфы намекают)
Для своей вселенной Джоан Роулинг придумывала блюда и напитки сама. И сливочное пиво – одна из таких фантазий. По ее словам, для создания сливочного пива (butterbeer) у нее возникла лишь вкусовая ассоциация с баттерскотчем (butterscotch) – с ирисками из сахара и сливочного масла. Сейчас баттерскотч – это не только конфета, но и сладкий соус.
Каноничного рецепта пива из «Гарри Поттера» нет. Можно лишь по косвенным признакам представить, из чего сливочное пиво состоит.
Во-первых, в нем почти нет алкоголя. Почему почти? Домашние эльфы спивались из-за сливочного пива – но оно на них действовало только из-за маленького веса:
– Винки выпивает шесть бутылок в день, сэр, – шепотом сообщил Гарри Добби.
– Ну, это ничего, сливочное пиво совсем не крепкое, – махнул рукой Гарри.
– Добби покачал головой.
– Для эльфа-домовика крепкое, сэр.
Важно, что пиво пили тринадцатилетние дети (это минимальный возраст допуска в Хогсмит). Значит, оно не могло быть крепким. Вероятно, сливочное пиво – это что-то между квасом и легким пивом
Сливочное пиво холодное или горячее? В бутылках оно подается холодным, но герои «Гарри Поттера» обычно разогревали его.
Есть ли рецепты сливочного пива? Его можно купить?
Рецепты пива со сливочным маслом в составе действительно существуют. Его добавляют в классический эль – и разных рецептов с такой основой много (они появились еще во времена Шекспира). Но они не соответствуют миру «Гарри Поттера» – для канона нужен слабоалкогольный вариант.
Обычно это карамельная газировка со сливками. Ее, например, к 20-летию первого фильма о Гарри Поттере начала продавать «Азбука вкуса»: «Густой карамельный соус наливается на дно стакана, после аккуратно добавляется крем-сода и финальное украшение напитка – взбитые сливки на карамельной основе».
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В парке Warner Brothers по вселенной «Гарри Поттера» продается похожий напиток. Создатели обещают вкус песочного печенья и ирисок.
Но в интернете много вариантов купить «то самое сливочное пиво из «Гарри Поттера». Маркетологи давно освоили прием и под сливочным пивом продают разные напитки.
Детский безалкогольный вариант люди описывают как «имбирную газировку с привкусом карамели».
Как сделать сливочное пиво в домашних условиях? Мы изучили несколько рецептов и выбрали этот как наиболее похожий на оригинал.
Для сливочного пива нужно: литр молока, шестьсот грамм пломбира и 50 мл карамельного соуса. Все эти компоненты взбить в блендере. Если карамельного соуса нет, то его можно сделать самим:
1. Смешать 100 мл воды и 100 грамм сахара.
2. Поставить смесь на средний огонь, выпарить одну треть.
3. Добавить две столовые ложки сливок высокой жирности, 0,5 чайной ложки соли, по щепотке молотого черного перца и корицы.
4. Проварить соус 2-3 минуты на слабом огне.
5. Дать остыть до комнатной температуры.
Почему бы не считать сливочным пивом молочный коктейль...
Причем молкомбинат в Вологде реально выпускает молочный коктейль со вкусом "Сливочная ириска".