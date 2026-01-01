Гарри Поттер

Инфо
Главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг
Дата рождения
31 июля 1980 г.
Лента
Материалы
Материалы
Как создатели «Гарри Поттера» превращали Хагрида в великана – хотя рост актера 185 см: дублер-регбист, огромные ботинки и особые ракурсы
#Гарри Поттер
Как Джоан Роулинг годами отменяют из-за слов о транс-людях и отодвигают даже от «Гарри Поттера» – теперь она выпускает роман о травле за трансфобию
#Джоан Роулинг
Как провалились новые «Фантастические твари»: слабые сборы в прокате, суды над актерами, критика плохого сценария в рецензиях
1
#кино
1
Как на самом деле выглядят Гарри Поттер и его друзья – нейросеть создала их портреты по описаниям Роулинг
#Гарри Поттер
Китай вырезал упоминания об однополом романе Дамблдора из новых «Фантастических тварей» – это 6 секунд фильма. Warner одобрили
#кино
Книги о Гарри Поттере уйдут из онлайн-магазинов: как это будет и где читать дальше
#Гарри Поттер
Все материалы