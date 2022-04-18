Гарри Поттер
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#Гарри Поттер #кино #литература

Как на самом деле выглядят Гарри Поттер и его друзья – нейросеть создала их портреты по описаниям Роулинг

Блогер реддита показала, как героев «Гарри Поттера» видит нейросеть. Она загрузила машине текстовые описания Джоан Роулинг, а потом отредактировала результат.

Квиддич со всех сторон. Как Роулинг ввела его в «Гарри Поттер» после расставания. Почему это плохой спорт. Как сыграть в реальности
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Вот тут можно посмотреть все фото и загруженный в ИИ текст на английском.

Мы ниже покажем фото всех 35 героев. Коллажи с русскими подписями взяты из твиттера «Повелительница гвоздей».

Как снимался «Гарри Поттер и философский камень»: на актрисе висели мертвые мыши, Гермиона с накладными зубами, а Гарри – с неправильным цветом глаз из-за аллергии
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