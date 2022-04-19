Как провалились новые «Фантастические твари»: слабые сборы в прокате, суды над актерами, критика плохого сценария в рецензиях

Как «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» проваливаются в прокате по всему миру

По предварительным рецензиям все было не так страшно, но зрители на фильм не пошли. Первые факты об этом появились после премьеры на 22 зарубежных рынках. Там «Тайны Дамблдора» собрали 58 миллионов долларов (сейчас – больше). Предыдущим фильмом серии были «Преступления Грин-де-Вальда». Их стартовые сборы составляли 191 миллион долларов.

Перспективным местом для сборов оставалась Северная Америка. Тут первый уик-энд проката завершился показателем в 43 миллиона долларов. Здесь получилось такое же яркое падение. «Преступления Грин-де-Вальда» на этой стадии собирали 62,2 миллиона долларов. Первый фильм франшизы «Фантастических тварей» вышел в 2016-м и собрал 74,4 миллиона.

Hollywood Reporter напоминает, что «Тайны Дамблдора» стояли 200 миллионов долларов. Изначально планировались расходы в 100 миллионов – это считалось страховкой на случай провала. Траты увеличились из-за коронавируса, проблем со съемками и пауз. Случился и перенос премьеры: изначально она сдвинулась на лето 2022 года, но позже хотя бы перешла на весну.