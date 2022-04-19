Как провалились новые «Фантастические твари»: слабые сборы в прокате, суды над актерами, критика плохого сценария в рецензиях
«Фантастические твари: Тайны Дамблдора» – это третья часть серии фильмов, которая рассказывает о путешествиях и приключениях Ньюта Саламандера. Она стартовала в прокате в разных странах еще 8 апреля, позже премьера состоялась в Северной Америке. В китайском прокате «Тайны Дамблдора» выходят в обрезанном виде: из оригинала убрано шесть секунд.
Как «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» проваливаются в прокате по всему миру
По предварительным рецензиям все было не так страшно, но зрители на фильм не пошли. Первые факты об этом появились после премьеры на 22 зарубежных рынках. Там «Тайны Дамблдора» собрали 58 миллионов долларов (сейчас – больше). Предыдущим фильмом серии были «Преступления Грин-де-Вальда». Их стартовые сборы составляли 191 миллион долларов.
Перспективным местом для сборов оставалась Северная Америка. Тут первый уик-энд проката завершился показателем в 43 миллиона долларов. Здесь получилось такое же яркое падение. «Преступления Грин-де-Вальда» на этой стадии собирали 62,2 миллиона долларов. Первый фильм франшизы «Фантастических тварей» вышел в 2016-м и собрал 74,4 миллиона.
Hollywood Reporter напоминает, что «Тайны Дамблдора» стояли 200 миллионов долларов. Изначально планировались расходы в 100 миллионов – это считалось страховкой на случай провала. Траты увеличились из-за коронавируса, проблем со съемками и пауз. Случился и перенос премьеры: изначально она сдвинулась на лето 2022 года, но позже хотя бы перешла на весну.
Сайт Screen Rant подробно разобрал ситуацию с низкими показателями по кассовым сборам у новых «Фантастических тварей». На это повлияли несколько скандальных ситуаций с актерами и авторами. Но были и косвенные причины: пандемия коронавируса и сценарные повороты во второй части. «Преступления Грин-де-Вальда» не совсем понравились зрителям по сюжету.
«Тайны Дамблдора» пока идут на статус худшего фильма по денежным сборам из всех частей «Фантастических тварей» и «Гарри Поттера». Не помогло даже приглашение сценариста Стива Кловза, который работал над «Гарри Поттером». При нем новые «Фантастические твари» не до конца соответствуют заявленной идее – сейчас там практически нет волшебных зверей.
Провал в прокате получился ожидаемым – критики анонсировали его еще три недели назад. Это во многом связано именно с неожиданной сменой акцентов. Первоначальный главный герой Ньют Саламандер теперь отодвинут на второй план. Это разделяет франшизу на несколько частей: фильмы теперь лучше смотрятся по отдельности, но нарушается их единая задумка.
Критики отмечают, что в фильме постоянно меняются сюжетные линии. Кристи Лемер пишет такое: «Тайны Дамблдора» кажутся перегруженным, когда фильм неуклюже перескакивает с одной сюжетной линии на другую». Выдержка из рецензии на CNN дополняет: «Каким-то образом его привлекательные фрагменты складываются в фильм, который становится менее волшебным».
Основные скандалы вокруг «Фантастических тварей»: аресты актеров и проигранные суды
• Warner Bros. уволила Джонни Деппа прямо перед стартом съемок «Тайн Дамблдора». Ранее Депп проиграл судебное разбирательство таблоиду The Sun. В материале сообщалось, что он избивал жену. Разбирательство по этому делу еще продолжается, поэтому не все поддерживают решение Warner Bros. Вместо Деппа на роль Грин-де-Вальда пришел Мадс Миккельсен.
• «Фантастические твари» лишились еще одного ключевого актера. Кевин Гатри сыграл в двух фильмах серии, а позже получил срок за изнасилование 29-летней актрисы. В мае 2021 года он был осужден на три года, а осенью проиграл апелляцию. Теперь он на неопределенный срок внесен в список сексуальных преступников. Гатри по-прежнему настаивает на невиновности.
• Прямо перед премьерой третьей части «Фантастических тварей» под арест попал актер Эзра Миллер. Variety пишет, что он душил женщину возле бара в Исландии. Миллер получил обвинения в хулиганстве и домогательствах, но был отпущен под залог. Руководители Warner Bros. и DC даже собрались на совещание, чтобы обсудить будущую карьеру Эзры Миллера.
• Вокруг Джоан Роулинг нагнетается негатив из-за ее жестких комментариев о гендерной идентичности. Из-за этого Роулинг старается меньше появляться на публичных мероприятиях и обычно отказывает в интервью. Но Los Angeles Times разнес ее за сценарий новой части «Фантастических тварей». Общий вывод: серия деградирует, а первый фильм был лучшим.
• Даже тот самый сюжет о взаимоотношениях Дамблдора и Грин-де-Вальда некоторые фанаты посчитали искусственной приманкой. Он попал еще в трейлер фильма. «Тайны Дамблдора» – первая часть за все фильмы вокруг мира Гарри Поттера, где напрямую раскрывается эта часть личности Дамблдора. До этого о ней все знали по намекам и словам писательницы Роулинг.
• Сразу после выхода «Тайн Дамблдора» подвисло будущее серии. Падение рейтингов и постоянные скандалы вокруг актеров вынудили Warner Bros. задуматься о возможном отказе еще от двух фильмов «Фантастических тварей». Источники Variety утверждают, что сценария для четвертой части пока нет. Продолжение зависит от итоговых показателей «Тайн Дамблдора».