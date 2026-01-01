Джоан Роулинг

Дата рождения
31 июля 1965 г.
Инфо
Британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере
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Материалы
Как создатели «Гарри Поттера» превращали Хагрида в великана – хотя рост актера 185 см: дублер-регбист, огромные ботинки и особые ракурсы
#Гарри Поттер
Как Джоан Роулинг годами отменяют из-за слов о транс-людях и отодвигают даже от «Гарри Поттера» – теперь она выпускает роман о травле за трансфобию
#Джоан Роулинг
Квиддич со всех сторон. Как Роулинг ввела его в «Гарри Поттер» после расставания. Почему это плохой спорт. Как сыграть в реальности
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#Гарри Поттер
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