Как создатели «Гарри Поттера» превращали Хагрида в великана – хотя рост актера 185 см: дублер-регбист, огромные ботинки и особые ракурсы
Рубеус Хагрид – важный герой вселенной книг о Гарри Поттере. Во всех экранизациях роль егеря-полувеликана исполнил Робби Колтрейн. Рост Колтрейна – 185 сантиметров, но в кадре его персонаж выглядит гораздо больше остальных.
Мы разобрали, как Колтрейн пришел к роли Хагрида и с помощью чего создатели фильмов о Гарри Поттере увеличивали его габариты на экране.
Хагрида мог сыграть Робин Уильямс, но Колтрейна выбрала Роулинг – тот прочувствовал образ, когда читал книгу о Гарри Поттере сыну
Роль Хагрида мог исполнить Робин Уильямс. В 2001 году в интервью New York Post он без указания персонажа говорил о потенциальных съемках в «Гарри Поттере»: «Было несколько ролей, которые я хотел бы сыграть, но действовал запрет на использование американских актеров».
Директор по кастингу Джанет Хиршенсон подтверждала действие ограничений и говорила, что Уильямс звонил режиссеру первой части «Гарри Поттера» Крису Коламбусу: «Робин позвонил, потому что действительно хотел сниматься в фильме, но было правило только для британцев. Как только Коламбус сказал «нет» Робину, он не собирался говорить «да» кому-либо еще – это точно».
Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг участвовала в отборе актеров и сразу предложила кандидатуру Робби Колтрейна. Роулинг и Колтрейн три часа обсуждали образ Хагрида: «Когда мы подошли к тому моменту, когда возникла возможность появления Хагрида на экране, я помню, как подумала: «Ну, это же Робби Колтрейн».
Потому что Хагрид очень милый, но для правдоподобности он должен быть еще и грозным. Он физически очень пугающий. По мере развития сюжета в книгах Хагрид должен быть способен на настоящий гнев. И я чувствовала, что для этого нужен кто-то с настоящим размахом, чтобы создать ощущение сдерживаемой силы».
Сам Колтрейн чувствовал связь с образом Хагрида еще до съемок: «Я хорошо знал эту историю, потому что читал ее своему маленькому сыну Спенсеру. При чтении я расставлял все акценты, даже придумал несколько своих. Надо сказать, что я почувствовал некое родство с Хагридом».
Как Колтрейн стал великаном в кадре: особые ракурсы, декорации больших размеров и обувь, которая добавила 20 сантиметров роста
В книге Джоан Роулинг описывала Хагрида как гиганта, чей рост отличается от роста обычного человека в три раза, а вес – в пять. Чтобы визуально увеличить Колтрейна в кадре, режиссеры разных частей «Гарри Поттера» часто использовали крупные планы, играли ракурсами или записывали его на хромакей, изменяя габариты с помощью графики.
Для съемок использовались две версии хижины Хагрида. В одной из них находился реквизит больших размеров – на его фоне персонажи со стандартным ростом выглядят пропорционально меньше. В другой хижине использовался реквизит уменьшенных размеров. Там Колтрейн снимался отдельно, а его тело казалось огромным в сравнении с любыми предметами.
Робби Колтрейн носил специальные ботинки, которые добавляли ему около 20 сантиметров роста: «Когда я надел их, то удивил даже самого себя. Я стал гигантом с огромным париком, особыми плечами на костюме и ботинками. Мне даже приходилось нагибаться, чтобы проходить в дверь».
Отдельный прием – принудительная перспектива. При такой технике съемки люди или предметы кажутся больше или меньше реальных размеров. Смысл эффекта в том, что близкий и дальний объекты фокусируются одинаково и кажутся находящимися в одной плоскости. Этот эффект демонстрируется на экскурсиях по музею Гарри Поттера, который открылся в 2012 году в павильонах студии Warner Bros.
Авторам первых частей не хватало денег на создание графической версии Хагрида, поэтому у Колтрейна был двухметровый дублер-регбист
Дублер Колтрейна – бывший регбист сборной Англии Мартин Бэйфилд. Его рост составляет 208 сантиметров. Бэйфилд носил специальную маску и заменял Колтрейна в моментах, где требовалось показать большую разницу в габаритах между Хагридом и другими персонажами.
Для Бэйфилда съемочная группа сделала увеличенный костюм со специальной системой охлаждения (трубки с холодной водой, которые вшиты в рукава), которая помогала во время жары и длительных съемок. Размер костюма Колтрейна был на 25% меньше и весил около 30 килограммов: «Иногда от жары грим стекал по щекам или парик отклеивался. Они [гримеры] переделывали его. Это занимало два часа, а потом я снова был готов к съемкам».
Режиссер первых двух частей «Гарри Поттера» Крис Коламбус хотел, чтобы Хагрид выглядел еще крупнее: «Хотите – верьте, хотите – нет, но у нас не было ни ресурсов, ни денег, чтобы на самом деле создать CGI-версию [изображения, созданные с помощью трехмерной компьютерной графики] Хагрида для первых двух фильмов, поэтому у нас был игрок в регби в гигантском костюме, который работал для нас на крупных планах.
Он действительно гулял там с детьми, а затем мы создали для Робби Колтрейна декорации с принудительной перспективой и сделали его героя более крупным, чем он [актер] есть на самом деле. Но я всегда думал, что Хагрид должен быть примерно на два фута [60 сантиметров] выше и примерно на 100 фунтов [50 килограммов] тяжелее».