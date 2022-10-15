Как создатели «Гарри Поттера» превращали Хагрида в великана – хотя рост актера 185 см: дублер-регбист, огромные ботинки и особые ракурсы

Мы разобрали, как Колтрейн пришел к роли Хагрида и с помощью чего создатели фильмов о Гарри Поттере увеличивали его габариты на экране.

Хагрида мог сыграть Робин Уильямс, но Колтрейна выбрала Роулинг – тот прочувствовал образ, когда читал книгу о Гарри Поттере сыну

Роль Хагрида мог исполнить Робин Уильямс. В 2001 году в интервью New York Post он без указания персонажа говорил о потенциальных съемках в «Гарри Поттере»: «Было несколько ролей, которые я хотел бы сыграть, но действовал запрет на использование американских актеров».

Директор по кастингу Джанет Хиршенсон подтверждала действие ограничений и говорила, что Уильямс звонил режиссеру первой части «Гарри Поттера» Крису Коламбусу: «Робин позвонил, потому что действительно хотел сниматься в фильме, но было правило только для британцев. Как только Коламбус сказал «нет» Робину, он не собирался говорить «да» кому-либо еще – это точно».