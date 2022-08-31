Как Джоан Роулинг годами отменяют из-за слов о транс-людях и отодвигают даже от «Гарри Поттера» – теперь она выпускает роман о травле за трансфобию
В последние годы Джоан Роулинг реже обсуждается как автор фэнтезийных книг о Гарри Поттере и чаще – как автор трансфобных детективов. Хотя скандал с ней тянется уже не первый год, неоднозначные взгляды не привели к ее полной отмене, но повлияли на карьеру. Рассказываем, что происходило с Роулинг.
Твит о женщинах и насмешки над гендерами – как все началось
В июне 2020 года, в разгар пандемии, издание Devex выпустило колонку о «создании равноправного пост-ковидного мира для людей, у которых есть менструация». В материале говорилось о возросшем во время карантина домашнем насилии и «гендерных аспектах» этой проблемы.
Роулинг ретвитнула статью, высмеяв формулировку «для людей, у которых есть менструация». «Я уверена, где-то было слово для таких людей. Утробщины? Тряпщины? Грязьщины?», – написала Роулинг, коверкая слово «женщины».
И хотя менструацию действительно принято ассоциировать в первую очередь с женщинами, в современной культуре такой подход скорее считается неверным. Менструация может быть у небинарных персон (не относящих себя ни к какому гендеру) или у транс-мужчин (например, женщин, совершивших переход). Именно поэтому на Западе ввели нейтральный термин «люди, у которых есть менструация».
Роулинг не отказалась от слов даже после критики от актеров «Гарри Поттера»
Пользователи соцсетей восприняли твит Роулинг как проявляющий нетерпимость. Ее призывали извиниться и пожертвовать деньги в фонды, помогающие таким людям. Но Роулинг не отказалась от слов – и написала новые твиты, еще больше раздув скандал. Главные противоречия вызвала следующая фраза:
«Я знаю и многих трансгендерных людей и люблю их, но размытые концепции биологического пола отбирают у многих возможность осмысленно обсуждать жизнь. Говорить правду – это не ненависть».
И хотя часть пользователей поддержала писательницу, число высказываний с ее критикой выглядело масштабнее. О трансфобии высказывались не только рядовые пользователи соцсетей, но и крупные лидеры мнений, среди которых главные актеры «Гарри Поттера».
Дэниэл Редклифф (Гарри Поттер) стал первым лицом франшизы, открыто не согласившимся с Роулинг. Он попросил не воспринимать его высказывания как «борьбу с Ролуинг», но сказал, что «трансгендерные женщины – это женщины».
Позже Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер), Руперт Грин (Рон Уизли), Бонни Райт (Джинни Уизли) выступили в поддержку транс-людей. Студия Warner Bros., владеющая правами на экранизацию романов, выступила за «противостояние сложным социальным проблемам» и поддержала инклюзивную культуру.
Выпуск «трансфобной книги» – как Роулинг «перезапустила» скандал
Но Роулинг не отказалась от своих слов даже на фоне такого давления. Основной посыл ее взглядов в том, что тему транс-людей и транс-переходов можно использовать в корыстных целях. Например, чтобы вызывать доверие женщин, а потом вредить им.
Именно вокруг потенциальных опасностей инклюзивной культуры и построена ее книга «Дурная кровь». Она вышла осенью 2020 года и перезапустила скандал: по сюжету серийный убийца надевает женские платья, вызывает у девушек чувство безопасности, а потом убивает их.
«Я хочу, чтобы транс-женщины были в безопасности. В то же время я хочу, чтобы биологические девушки и женщины также были в безопасности», – объясняла свои взгляды Роулинг.
Еще до официального выхода книги Vox выпустила негативную рецензию, назвав книгу трансфобной. The Telegraph написала: «Мораль, похоже, такова: никогда не доверяйте мужчине в платье».
Новая глава скандала была даже резонанснее первой. Писательница получала угрозы, ее книги сжигали, а разработчики игры Hogwarts Legacy заверяли фанатов, что писательница не имеет отношения к производству игры. Вдобавок ко всему она не появилась в спецвыпуске к 20-летию «Гарри Поттера», для съемок в котором пригласили главных звезд франшизы. Правда, последнее может быть и не связано со скандалом: Роулинг говорила, что сама отказалась от участия, посчитав, что спецвыпуск посвящен фильмам, а не книге.
Несмотря на попытки отмены Роулинг и ее продолжающиеся спорные заявления, она все еще выпускает книги, а медиа все еще пишут сдержанные отзывы о них. Последний пример – «Чернильное сердце» о расследовании убийства блогерши, которую травили за ее расистские и трансфобные взгляды.
Кому-то может показаться, что Роулинг выставляет себя жертвой, изображая в романе свою жизнь после пережитых скандалов. Но она утверждает, что закончила черновик еще до скандалов, а все совпадения с линией персонажа – случайность.