Как Джоан Роулинг годами отменяют из-за слов о транс-людях и отодвигают даже от «Гарри Поттера» – теперь она выпускает роман о травле за трансфобию

Твит о женщинах и насмешки над гендерами – как все началось

В июне 2020 года, в разгар пандемии, издание Devex выпустило колонку о «создании равноправного пост-ковидного мира для людей, у которых есть менструация». В материале говорилось о возросшем во время карантина домашнем насилии и «гендерных аспектах» этой проблемы.

Роулинг ретвитнула статью, высмеяв формулировку «для людей, у которых есть менструация». «Я уверена, где-то было слово для таких людей. Утробщины? Тряпщины? Грязьщины?», – написала Роулинг, коверкая слово «женщины».

И хотя менструацию действительно принято ассоциировать в первую очередь с женщинами, в современной культуре такой подход скорее считается неверным. Менструация может быть у небинарных персон (не относящих себя ни к какому гендеру) или у транс-мужчин (например, женщин, совершивших переход). Именно поэтому на Западе ввели нейтральный термин «люди, у которых есть менструация».