Книги о Гарри Поттере уйдут из онлайн-магазинов: как это будет и где читать дальше

Книги о Гарри Поттере не будут продавать онлайн в России.

📚 «Литрес» сообщил, что 8 апреля серия книг снимается с продажи на неопределенный срок. На сборник есть 25-процентная скидка.

📚 В MyBook книга будет доступна для дочитывания в течение месяца. Но есть предупреждение о том, что функция дочитывания может быть выключена в любой момент по инициативе правообладателя.

📚 «Азбука-Аттикус» уточнила для DTF, что бумажные книги на русском языке будут продаваться дальше. В 2013 году права на выпуск книг на русском языке купило издательство «Махаон» – оно входит в «Азбуку-Аттикус».