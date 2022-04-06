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Гарри Поттер
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#Гарри Поттер

Книги о Гарри Поттере уйдут из онлайн-магазинов: как это будет и где читать дальше

Книги о Гарри Поттере не будут продавать онлайн в России.

📚 «Литрес» сообщил, что 8 апреля серия книг снимается с продажи на неопределенный срок. На сборник есть 25-процентная скидка.

📚 В MyBook книга будет доступна для дочитывания в течение месяца. Но есть предупреждение о том, что функция дочитывания может быть выключена в любой момент по инициативе правообладателя.

📚 «Азбука-Аттикус» уточнила для DTF, что бумажные книги на русском языке будут продаваться дальше. В 2013 году права на выпуск книг на русском языке купило издательство «Махаон» – оно входит в «Азбуку-Аттикус».

Изначально в России книги Джоан Роулинг издавались с 2000 года издательством «Росмэн». Менее чем за два года общий тираж трех книг составил два миллиона экземпляров и стал рекордом книжной торговли в России. По информации «Коммерсанта», прибыль «Росмэна» тогда составила полтора миллиона долларов.

В 2020 году «Авито» сообщил, что книги о Гарри Поттере занимают первое место по запросам в соответствующем разделе. В первой половине 2021-го тенденция сохранилась.

В каком порядке нужно смотреть «Гарри Поттера»
Читать

Тогда же в 2020-м приводилась статистика: чаще всего книги искали в Екатеринбурге, на втором и третьем местах – Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Москва – пятая, Санкт-Петербург есть в десятке.  

В 2016-м вокруг книг в России был скандал из-за переводчика, которую требовали заменить читатели – соответствующая петиция набрала более 70 тысяч голосов. Претензии были и к переводу имен и названий, и к литературному стилю.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency / Keystone Press Agency / Global Look Press
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