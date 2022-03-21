Что известно о разработке игры «Ведьмак 4»: новый движок и онлайн-режим
Какие подробности новой игры «Ведьмак 4» уже известны
Игра «Ведьмак 4» (The Witcher 4) уже находится в разработке. Об этом сказано на официальном сайте, где анонсировано начало новой саги. Есть важная подробность: теперь разработчики сотрудничают с Epic Games. Поэтому игра выйдет на движке Unreal Engine 5, хотя все предыдущие части студия CD Projekt RED разрабатывала на собственном движке REDengine.
Что еще необходимо учитывать по будущему выходу игры «Ведьмак 4»:
- Пока нет точной даты выхода игры и деталей сюжета;
- Польские аналитики прогнозировали ее выход в 2025-м;
- «Ведьмак 3» вышел в 2015-м, а анонсировался за два года до этого;
- Общее время разработки игры «Ведьмак 3» составило около трех лет;
- CD Projekt RED работает еще и над играми серии Cyberpunk 2077;
- В одной из серий в ближайшей игре точно появится онлайн-режим.
CD Projekt RED всегда игнорировала возможность интеграции онлайн-режима. Акцент делался на сюжетные игры для одиночного использования. В марте 2021-го этим изменениям было посвящено отдельное выступление разработчиков. Они объясняли, что в долгосрочной перспективе полностью меняют восприятие онлайн-режима. Теперь он будет в играх.
Сейчас DTF первым обратил внимание, что директором нового «Ведьмака» стал Джейсон Слама. Этот человек был в команде разработчиков «Ведьмака 3», ранее работал над Prince of Persia: The Forgotten Sands и Assassin's Creed III. Джейсон Слама был директором игры «Гвинт». Это бесплатная карточная игра, которая получилась из внутренней мини-игры в «Ведьмаке».
Какие еще новости интересны вокруг разработки «Ведьмака 4»
Ранее CD Projekt RED временно приостановила продажу игр на территории России и Беларуси. В день анонса нового «Ведьмака» она выпустила подробное разъяснение по ситуации и пообещала еще один гайд с ответами. Известно, что этот гайд будет посвящен работе уже вышедших игр от CD Projekt RED. Главное: компания не теряет связь с игровым сообществом внутри России.
Пока нет ясности по возможному предзаказу «Ведьмака 4». Разговоры о его создании велись с момента выхода предыдущей части «Ведьмака», но за это время выходило только множество дополнений и строились сюжетные теории. Параллельно у CD Projekt RED был неудачный выход игры Cyberpunk 2077, где уже после релиза обнаружились технологические ошибки.
Именно с технической стороны рассматривается сотрудничество CD Projekt RED и Epic Games. Так о нем сказал технический директор CD Projekt RED Павел Заводный: «Это сотрудничество очень интересно, потому что оно повысит предсказуемость и эффективность разработки, одновременно предоставляя нам доступ к передовым инструментам разработки игр».