Что известно о разработке игры «Ведьмак 4»: новый движок и онлайн-режим

CD Projekt RED всегда игнорировала возможность интеграции онлайн-режима. Акцент делался на сюжетные игры для одиночного использования. В марте 2021-го этим изменениям было посвящено отдельное выступление разработчиков. Они объясняли, что в долгосрочной перспективе полностью меняют восприятие онлайн-режима. Теперь он будет в играх.

Сейчас DTF первым обратил внимание, что директором нового «Ведьмака» стал Джейсон Слама. Этот человек был в команде разработчиков «Ведьмака 3», ранее работал над Prince of Persia: The Forgotten Sands и Assassin's Creed III. Джейсон Слама был директором игры «Гвинт». Это бесплатная карточная игра, которая получилась из внутренней мини-игры в «Ведьмаке».

Какие еще новости интересны вокруг разработки «Ведьмака 4»

Ранее CD Projekt RED временно приостановила продажу игр на территории России и Беларуси. В день анонса нового «Ведьмака» она выпустила подробное разъяснение по ситуации и пообещала еще один гайд с ответами. Известно, что этот гайд будет посвящен работе уже вышедших игр от CD Projekt RED. Главное: компания не теряет связь с игровым сообществом внутри России.