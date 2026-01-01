World of Tanks

Инфо
Клиентская командная массовая многопользовательская онлайн-игра
Год выхода
2010 г.
Лента
Материалы
Материалы
В России суд впервые вынес приговор за преступление в игре: за чит-коды в World of Tanks – в мире за это уже дают тюремные сроки
#Игры
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