Игры
#Игры
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15 бесплатных и неплохих игр в Steam

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В России все еще доступен Steam: можно играть в уже купленные игры, вести профиль и пользоваться другими активностями. Но есть проблема с покупкой новых игр сейчас. На примере игры Stray мы объясняли этот сложный путь. 

Как купить Stray в России через Steam и PlayStation Store: инструкция
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Еще в Steam можно играть в бесплатные игры. Их немного, все они в основном сделаны инди-разработчиками и признанных шедевров среди них нет. Но мы отобрали 15 игр, которые все же могут немного развлечь. Среди них не учитываем условно-бесплатные игры вроде DOTA 2 или Warface. 

The Rabbit's Scroll

Приятный платформер, где нужно убегать кроликом от чернил, которые поглощают мир. Но это очень быстрое приключение – минут за 10 справитесь.

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Viltnemda

Простенький симулятор ходьбы по страшному-страшному лесу в духе игр о Слендермене. Вы приезжаете спасать раненого оленя, а вот дальше начинается то, что слишком пугливые люди не вынесут. Еще одна особенность хоррора – это ретро-стиль под игры уровня графики PlayStation 1.

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Демейк – это жанр, в котором новая игра превращается в старую. Финский геймер придумал его во время депрессии
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Owinka Shooter

Вы будто попадаете в сеттинг игр Portal, но вместо телепортационного лазера у вас пистолет. Цель игры – убрать с пути врагов и выбраться из загадочного места. Но задачи на логику там тоже есть.

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Duck Paradox

Платформер, где нужно спасти любимую утку от злых, потому что она попала во временной парадокс. Основные механики игры – замедление времени и стрельба.

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Occupy White Walls

Расслабляющий симулятор музейного директора. Вы создаете свой музей и заполняете его картинами: от Ван Гога до Моне. Больше тысячи положительных рецензий в Steam.

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Fungiman

Обычный хоррор с оригинальной задумкой сюжета. Вы играете за мухомор в лесу, которому главное придерживаться одного правила – не тревожить хозяина леса и не трогать его пончики.

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Hunt for Junk

Необычный для игр черно-белый стиль с привычным жанром для бесплатных игр – платформер. Его цель – нужно съесть весь фастфуд. 

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Karambola

Нарисованная от руки головоломка с оригинальной музыкой. Решаем задачки и спасаем фрукто-друзей от власти темных мыслей. У игры есть даже положительная рецензия от The Guardian. 

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Cheese Game

Вы – кусок сыра, который все хотят сожрать. Уворачивайтесь, прячьтесь, боритесь!

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Arclight Beat

3D-платформер, где нужно передвигаться в такт музыке. Подобных игр много, но вот эта бесплатная и держит уровень.

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The Lost Dachshund

Игра на час или даже меньше. Разгадывайте головоломки, чтобы в итоге найти таксу по кличке Арахис. 

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Pickle Clicker

Помните игру, где нужно кликать по печенью, чтобы его было все и больше и больше? Вот такая же игра, но про огурцы.

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Banana Shooter

Динамичный шутер от первого лица, где можно стрелять во врагов бананом, но и пистолетом тоже. В награду вы получаете бананы.

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The Long Road North

Это даже не игра, а интерактивный клип группы Cult of Luna. Играем за луч света и под песню пробиваемся через торнадо.

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Half-Earth Socialism

Симулятор создания мира и общества: от источников энергии до планирования космических путешествий.

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