15 бесплатных и неплохих игр в Steam
В России все еще доступен Steam: можно играть в уже купленные игры, вести профиль и пользоваться другими активностями. Но есть проблема с покупкой новых игр сейчас. На примере игры Stray мы объясняли этот сложный путь.
Еще в Steam можно играть в бесплатные игры. Их немного, все они в основном сделаны инди-разработчиками и признанных шедевров среди них нет. Но мы отобрали 15 игр, которые все же могут немного развлечь. Среди них не учитываем условно-бесплатные игры вроде DOTA 2 или Warface.
The Rabbit's Scroll
Приятный платформер, где нужно убегать кроликом от чернил, которые поглощают мир. Но это очень быстрое приключение – минут за 10 справитесь.
Viltnemda
Простенький симулятор ходьбы по страшному-страшному лесу в духе игр о Слендермене. Вы приезжаете спасать раненого оленя, а вот дальше начинается то, что слишком пугливые люди не вынесут. Еще одна особенность хоррора – это ретро-стиль под игры уровня графики PlayStation 1.
Owinka Shooter
Вы будто попадаете в сеттинг игр Portal, но вместо телепортационного лазера у вас пистолет. Цель игры – убрать с пути врагов и выбраться из загадочного места. Но задачи на логику там тоже есть.
Duck Paradox
Платформер, где нужно спасти любимую утку от злых, потому что она попала во временной парадокс. Основные механики игры – замедление времени и стрельба.
Occupy White Walls
Расслабляющий симулятор музейного директора. Вы создаете свой музей и заполняете его картинами: от Ван Гога до Моне. Больше тысячи положительных рецензий в Steam.
Fungiman
Обычный хоррор с оригинальной задумкой сюжета. Вы играете за мухомор в лесу, которому главное придерживаться одного правила – не тревожить хозяина леса и не трогать его пончики.
Hunt for Junk
Необычный для игр черно-белый стиль с привычным жанром для бесплатных игр – платформер. Его цель – нужно съесть весь фастфуд.
Karambola
Нарисованная от руки головоломка с оригинальной музыкой. Решаем задачки и спасаем фрукто-друзей от власти темных мыслей. У игры есть даже положительная рецензия от The Guardian.
Cheese Game
Вы – кусок сыра, который все хотят сожрать. Уворачивайтесь, прячьтесь, боритесь!
Arclight Beat
3D-платформер, где нужно передвигаться в такт музыке. Подобных игр много, но вот эта бесплатная и держит уровень.
The Lost Dachshund
Игра на час или даже меньше. Разгадывайте головоломки, чтобы в итоге найти таксу по кличке Арахис.
Pickle Clicker
Помните игру, где нужно кликать по печенью, чтобы его было все и больше и больше? Вот такая же игра, но про огурцы.
Banana Shooter
Динамичный шутер от первого лица, где можно стрелять во врагов бананом, но и пистолетом тоже. В награду вы получаете бананы.
The Long Road North
Это даже не игра, а интерактивный клип группы Cult of Luna. Играем за луч света и под песню пробиваемся через торнадо.
Half-Earth Socialism
Симулятор создания мира и общества: от источников энергии до планирования космических путешествий.