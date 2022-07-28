15 бесплатных и неплохих игр в Steam

Еще в Steam можно играть в бесплатные игры. Их немного, все они в основном сделаны инди-разработчиками и признанных шедевров среди них нет. Но мы отобрали 15 игр, которые все же могут немного развлечь. Среди них не учитываем условно-бесплатные игры вроде DOTA 2 или Warface.