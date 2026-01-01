PGL Major Stockholm 2021

Дата проведения
26 октября — 7 ноября 2021
Место проведения
Авичи-Арена, Стокгольм
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